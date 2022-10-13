В России впервые официально сообщили о смерти на войне в Украине 5 мобилизованных из Челябинской области
В российской Челябинской области заявили, что 5 человек погибли на войне против Украины. Это первое официальное сообщение о смерти мобилизованных.
Об этом сообщает Telegram-канал "Baza", передает Цензор.НЕТ.
Гибель пяти военнослужащих подтвердила пресс-служба губернатора Алексея Текслера. Все погибшие были призваны через военкомат города Коркино. Обстоятельствах их гибели не уточняются.
"К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пяти южноуральцев, призванных из коркинского военного комиссариата. ... Окажем всю необходимую помощь родным и близким наших погибших воинов. В ускоренном порядке в дополнение к федеральным выплатам будет выплачено по миллиону рублей. Для семей действуют все принятые ранее меры региональной поддержки. Будет оказана психологическая и любая другая нужная помощь", - сказали там.
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А твоя цифра, це безвісті пропали
Извините,что пишу очевидные вещи.
А зараз всім пофіг: ну здох чоловік/батько/син, зате ладу дали і 4 області частково окупували+Крим
А в нём не шибко много ртов.
Деньжищь вагон, свобода вдовья...
Отряд "альфонсов", будь готов!