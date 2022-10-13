РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5161 посетитель онлайн
Новости Война Мобилизация в РФ
13 268 33

В России впервые официально сообщили о смерти на войне в Украине 5 мобилизованных из Челябинской области

рф,поховання,втрати

В российской Челябинской области заявили, что 5 человек погибли на войне против Украины. Это первое официальное сообщение о смерти мобилизованных.

Об этом сообщает Telegram-канал "Baza", передает Цензор.НЕТ.

Гибель пяти военнослужащих подтвердила пресс-служба губернатора Алексея Текслера. Все погибшие были призваны через военкомат города Коркино. Обстоятельствах их гибели не уточняются.

"К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пяти южноуральцев, призванных из коркинского военного комиссариата. ... Окажем всю необходимую помощь родным и близким наших погибших воинов. В ускоренном порядке в дополнение к федеральным выплатам будет выплачено по миллиону рублей. Для семей действуют все принятые ранее меры региональной поддержки. Будет оказана психологическая и любая другая нужная помощь", - сказали там.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Новые спутниковые снимки Крымского моста обнародовала компания Maxar Technologies. ФОТО

россия (95372) мобилизация (2735) потери (4371) Челябинск (4)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+45
Заберіть ще 185 на обочині .
показать весь комментарий
13.10.2022 10:47
+18
А один орк говорив, що за кілька днів лише з їхнього підрозділу полягло 57 чмобіків.
показать весь комментарий
13.10.2022 10:51
+15
То вони "бєз вєсті пропалі".
показать весь комментарий
13.10.2022 10:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Заберіть ще 185 на обочині .
показать весь комментарий
13.10.2022 10:47 Ответить
твоя цифра на вчора...)))
показать весь комментарий
13.10.2022 11:27 Ответить
ви не зрозуміли, це була реклама. + 1 млн до федеральних.
А твоя цифра, це безвісті пропали
показать весь комментарий
13.10.2022 12:08 Ответить
paterj netu! - kakasenkov!
показать весь комментарий
14.10.2022 06:23 Ответить
Свинцеве отруєння!!!
показать весь комментарий
13.10.2022 10:49 Ответить
Вилікували свинцевою ін*єкцією .
показать весь комментарий
13.10.2022 11:29 Ответить
Ну.. с почином вас )))
показать весь комментарий
13.10.2022 10:49 Ответить
А один орк говорив, що за кілька днів лише з їхнього підрозділу полягло 57 чмобіків.
показать весь комментарий
13.10.2022 10:51 Ответить
То вони "бєз вєсті пропалі".
показать весь комментарий
13.10.2022 10:54 Ответить
и про сотню тысяч промолчали, но что они значат на фоне этой пятерки
показать весь комментарий
13.10.2022 10:51 Ответить
Полудохлый автоВАЗ не справиться с таким "оборонзаказом" белых жигулей.Поэтому из 100000 пятеро официально погибли,а остальные пропали без вести.
Извините,что пишу очевидные вещи.
показать весь комментарий
13.10.2022 11:27 Ответить
То тільки в одну дєрєвню.
показать весь комментарий
13.10.2022 19:10 Ответить
касабки ще нарожають--не беда-да!-да!да!
показать весь комментарий
13.10.2022 10:52 Ответить
ну ниче..., это они еще не начинали...
показать весь комментарий
13.10.2022 10:54 Ответить
мама - я вернусь !!!! кричали они из вагонов поезда , ...............не обманули своих маток .
показать весь комментарий
13.10.2022 10:56 Ответить
А де "Лада-кончіна"? Вилучена з пакету соціальної і моральної допомоги? 🤔 Замінять безкоштовним сеансом з попом? Хоча про що це я? Яким безкоштовним?! 😁
показать весь комментарий
13.10.2022 10:57 Ответить
Лади були добровольцям. А чмобікі - не добровольці. Мабудь хєр шо їм буде.
показать весь комментарий
13.10.2022 11:02 Ответить
Підозрюю, що і хер не буде безплатним. 😁
показать весь комментарий
13.10.2022 12:15 Ответить
Мобики залезли в гробики? А цифра 250 пишется не как 50.
показать весь комментарий
13.10.2022 11:06 Ответить
5 хароших мобіків? Значить сміло множимо на 10
показать весь комментарий
13.10.2022 11:09 Ответить
Знову повторюсь: тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію можуть промити мозки рашистів-путіністів!
показать весь комментарий
13.10.2022 11:14 Ответить
Мізки їм промиє лише наше повернення наших територій. Ось тоді зададуть питання, навіщо це все було. І почнуть сумніватись у розумі свого фюрера.

А зараз всім пофіг: ну здох чоловік/батько/син, зате ладу дали і 4 області частково окупували+Крим
показать весь комментарий
13.10.2022 11:21 Ответить
Ну есом пять подтвердили, то реально - пару сотен уже есть. Как минимум...
показать весь комментарий
13.10.2022 11:14 Ответить
самого важливо не почули, сімям загиблих що: дрова, барана, рибу? за щось же послали тих дебілів на війну
показать весь комментарий
13.10.2022 11:29 Ответить
Всего лишь пять, но из гнездовья,
А в нём не шибко много ртов.
Деньжищь вагон, свобода вдовья...
Отряд "альфонсов", будь готов!
показать весь комментарий
13.10.2022 11:31 Ответить
5-х, Карл!!!(с)
показать весь комментарий
13.10.2022 11:31 Ответить
Лада Калина))) Кали- богиня смерти.
показать весь комментарий
13.10.2022 11:34 Ответить
По данным АНБ ,рабSeя потеряла с февраля по сегодня свыше 100 000 хмырей путлера,без учёта пропавших без вести...
показать весь комментарий
13.10.2022 11:48 Ответить
СЛАВА ЗСУ!
показать весь комментарий
13.10.2022 12:11 Ответить
они наконец-то стали "хорошими русскими"
показать весь комментарий
13.10.2022 12:14 Ответить
Как когда то говорили в армии : "Пять пишем, пятьсот в уме"
показать весь комментарий
13.10.2022 12:23 Ответить
Ничего , скоро семьи будут заставлять выплачивать, ущерб нанесенный МО расии , потеря портянок , сапог , каски
показать весь комментарий
13.10.2022 13:11 Ответить
 
 