В России впервые официально сообщили о смерти на войне в Украине 5 мобилизованных из Челябинской области

В российской Челябинской области заявили, что 5 человек погибли на войне против Украины. Это первое официальное сообщение о смерти мобилизованных.

Об этом сообщает Telegram-канал "Baza", передает Цензор.НЕТ.

Гибель пяти военнослужащих подтвердила пресс-служба губернатора Алексея Текслера. Все погибшие были призваны через военкомат города Коркино. Обстоятельствах их гибели не уточняются.

"К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пяти южноуральцев, призванных из коркинского военного комиссариата. ... Окажем всю необходимую помощь родным и близким наших погибших воинов. В ускоренном порядке в дополнение к федеральным выплатам будет выплачено по миллиону рублей. Для семей действуют все принятые ранее меры региональной поддержки. Будет оказана психологическая и любая другая нужная помощь", - сказали там.

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