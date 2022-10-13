Ожидаем, что контрнаступление ВСУ продлится всю зиму, - глава Пентагона Остин
Зима всегда вызов во время боевых действий, однако союзники Украины готовы сделать все возможное, чтобы ВСУ смогли эффективно защищать территорию.
Об этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
"Я ожидаю, что Украина будет продолжать делать все возможное в течение всей зимы, чтобы вернуть себе свою территорию и быть эффективной на поле боя. И мы собираемся сделать все возможное, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое для эффективной работы", — сказал Остин.
Глава Пентагона заявил, что совсем недавно мир увидел эффективность ВСУ во время наступления на востоке и юге Украины, где россияне потеряли "довольно много" оккупированной территории.
"Таким образом, мы можем ожидать, что этот тип деятельности будет продолжаться всю зиму", — резюмировал он.
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https://24tv.ua/ru/bolshaja-gruppa-rossijskih-mobilizovannyh-sdalas-plen-vsu-hersonskoj_n2176282
«Россияне создают в оккупированной Луганской области линию обороны, напоминающую фортификации времен Второй мировой войны. Оборона состоит из двух рядов противотанковых надолб или «зубов дракона», за которыми следует траншея, которая, вероятно, предназначена для того, чтобы останавливать технику. Далее - огневые позиции для пехоты и техники», - пишет швейцарский военный блогер Беньямин Питте.
Все залежить від логістики в більшій мірі,вони самі побіжать без їжі,бк...б'ємо по підкріпленню.
Нормальна рузька логіка. Але, ніт.
Це ці дятли, якщо наприклад на них нападе Кітай, то будуть битися, якщо при владі буде путен, а якщо прийде до влади медведев, то битися не будуть, а підуть з китайцями громити москву.
Штірліц нікагда так не біл блізок к правалу.
Слава ЗСУ♥️🖤🔱🔱🔱👍👍💯
Рано чи пізно наступальний темп буде втрачений.
Джерело:
Відповідати йому прийшлось вже як політику...він би почервонів?
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/pfbid02GCgbMoWHv2VvB4Ju4PA225B9F4JtKDxyJh3Gbb76YG8NEGmquLSteLkNpaku9K3Vl?__cft__[0]=AZWl096UPS_IkIviRNdLHNUBwXJz7w6aLnFaX3mhTn1nEP6xRptWRferQjvwxJeAtfN0BkUO95OskKuxnqDGnJUoYPOuG16gZg_HXMczPDE2ee8VcajSyu4s-uA8nAzK3KpXQv0wgHEMfywRuv3XWcw6qzi1lLxrynSafiCgxIe7xBr8KkO5rWyAiTHHO3d1qWA&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч.
Здається комусь уже прямо натякають, аби завалив пельку. Бо дорікав би казан горщикові. Ой, певен, прийде час і ми ду-у-уже багато дізнаємося як "Зеленський забезпечив підтримку Заходу". Точніше як він їй заважав.
Що робили на початку війни Зеленський, Залужний та Резніков: хронологія The Washington Post
(https://glavcom.ua/country/politics/the-washington-post-diznalosja-shcho-robili-v-pershi-dni-vijni-zelenskij-jermak-ta-reznikov-870386.html)
тоді очікуйте те що ви очікуєте.