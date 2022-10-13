Ожидаем, что контрнаступление ВСУ продлится всю зиму, - глава Пентагона Остин

Зима всегда вызов во время боевых действий, однако союзники Украины готовы сделать все возможное, чтобы ВСУ смогли эффективно защищать территорию.

Об этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"Я ожидаю, что Украина будет продолжать делать все возможное в течение всей зимы, чтобы вернуть себе свою территорию и быть эффективной на поле боя. И мы собираемся сделать все возможное, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое для эффективной работы", — сказал Остин.

Глава Пентагона заявил, что совсем недавно мир увидел эффективность ВСУ во время наступления на востоке и юге Украины, где россияне потеряли "довольно много" оккупированной территории.

"Таким образом, мы можем ожидать, что этот тип деятельности будет продолжаться всю зиму", — резюмировал он.

Также читайте: 9 лет за решеткой получила информатор РФ, которая наводила огонь по ВСУ на Донбассе, - СБУ