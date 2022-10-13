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Новости Война
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Ожидаем, что контрнаступление ВСУ продлится всю зиму, - глава Пентагона Остин

остін,ллойд

Зима всегда вызов во время боевых действий, однако союзники Украины готовы сделать все возможное, чтобы ВСУ смогли эффективно защищать территорию.

Об этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"Я ожидаю, что Украина будет продолжать делать все возможное в течение всей зимы, чтобы вернуть себе свою территорию и быть эффективной на поле боя. И мы собираемся сделать все возможное, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое для эффективной работы", — сказал Остин.

Глава Пентагона заявил, что совсем недавно мир увидел эффективность ВСУ во время наступления на востоке и юге Украины, где россияне потеряли "довольно много" оккупированной территории.

"Таким образом, мы можем ожидать, что этот тип деятельности будет продолжаться всю зиму", — резюмировал он.

Также читайте: 9 лет за решеткой получила информатор РФ, которая наводила огонь по ВСУ на Донбассе, - СБУ

Пентагон (1447) прогноз (698) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+32
Под Херсоном российские мобилизованные убили командира и передали оружие ВСУ
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13.10.2022 11:02
+23
Ніхто до кремля наступати не буде. Дай Б-же шоб свої території відбили (і всі передумови для цього є). А далі не варто лізти. Дуже великі території, населені ворожим населенням, розтягнуті комунікації та тремтячі колінки коллективного Заходу...
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13.10.2022 11:06
+18
Сегодня в Украину вернулись 10 000 солдат и офицеров ЗСУ прошедших обучение на базе НАТО в Шотландии..
Слава ЗСУ♥️🖤🔱🔱🔱👍👍💯
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13.10.2022 11:38
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"Тип діяльності". Вишукано.
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13.10.2022 10:59 Ответить
Так, згоден. Бо інший тип діяльності- бути терпілою, вже наостопи з дів.
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13.10.2022 11:05 Ответить
Невеличка помилка: замість "всю зиму" потрібно "до кремля".
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13.10.2022 11:00 Ответить
Ніхто до кремля наступати не буде. Дай Б-же шоб свої території відбили (і всі передумови для цього є). А далі не варто лізти. Дуже великі території, населені ворожим населенням, розтягнуті комунікації та тремтячі колінки коллективного Заходу...
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13.10.2022 11:06 Ответить
Я згоден що непотрібно ні до кремля , ні до Сибіру. Але сама москва та кремль мають буди нівельовані до рівня смітника. Бо це символ кацапстану. І його має спіткати доля Карфагену.
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13.10.2022 11:12 Ответить
Навіщо ходити самим, якщо можна просто послати ракети?
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13.10.2022 11:15 Ответить
Було б доречно - від кордону, (вони суки зараз по Сумщині гатять щодня), ось - в залежності від мінометів і арти і ракет - і пішли Бєлгород, курськ, Орел , Воронеж, а що, - самоконтролюйтесь там самі, мразота, мігруйте, тікайте, то ваші проблеми
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13.10.2022 11:36 Ответить
Я б запорпонував 30 км випаленої землі по ту сторону парєбріка і 10х відповідь на кожен постріл звідти, включаючи удари по найближчім містам. Але навряд чи таке колись буде...
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13.10.2022 13:08 Ответить
Далі варто і потрібно! Щоб кацапи вже ніколи не змогли відновити свої сили.
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13.10.2022 15:23 Ответить
Це все правильно. Але чому платити за це своїми життями повинні саме українці? Весь світ буде від цього в плюсі.
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13.10.2022 15:42 Ответить
Так відомо ж що чужими руками легко жар загрібати!
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13.10.2022 21:46 Ответить
Кацапські свині дохнутимтуь в Україні до повного звільнення усієї території країни...
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13.10.2022 11:01 Ответить
Под Херсоном российские мобилизованные убили командира и передали оружие ВСУ
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13.10.2022 11:02 Ответить
Если правда то жутко рад.
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13.10.2022 11:04 Ответить
Видно читають Цензор ?
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13.10.2022 11:07 Ответить
Цензор-сила. І це не жарт.
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13.10.2022 11:09 Ответить
По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, "чмобики", которых Россия отправила на войну, не горели желанием участвовать в боевых действиях. Из-за фактического принуждения и неадекватного отношения со стороны командования мобилизованные решили сдаваться в плен.
https://24tv.ua/ru/bolshaja-gruppa-rossijskih-mobilizovannyh-sdalas-plen-vsu-hersonskoj_n2176282
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13.10.2022 11:08 Ответить
Яка сумна новина
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13.10.2022 23:09 Ответить
зимою... рашисти 100 відсотково переберуться в міста ...А бої в урбанізованій місцевості будуть надто складні .Тому і ЗСУ обходили міста беручи в оточення рашистів а не йдучи прямо на знищення інфраструктури міст і містечок..тим більше так звані "вагнерівці " будують укріпрайони та створюють "лінію Зігфріда"
«Россияне создают в оккупированной Луганской области линию обороны, напоминающую фортификации времен Второй мировой войны. Оборона состоит из двух рядов противотанковых надолб или «зубов дракона», за которыми следует траншея, которая, вероятно, предназначена для того, чтобы останавливать технику. Далее - огневые позиции для пехоты и техники», - пишет швейцарский военный блогер Беньямин Питте.
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13.10.2022 11:05 Ответить
Значит надо просто дустом засипать цей крисятник.
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13.10.2022 11:07 Ответить
Мій сусід теж казав 1 березня під Бородянкою: орки почнуть окапуватись і окупація невідомо наскільки....в результаті драпали,лапті губили..
Все залежить від логістики в більшій мірі,вони самі побіжать без їжі,бк...б'ємо по підкріпленню.
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13.10.2022 11:23 Ответить
на жаль "лднр" так звана там повно сєпаратистів.рашистів підтримують..А на рахунок те що було в березні ...орки драпали не спорю..але і дуже багато цих рашистів було перекинуто на Схід ..вони вивозили техніку ешелонами через білорусію...є відео як вони грузились на ЖД платформи
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13.10.2022 11:37 Ответить
Дай Бог
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13.10.2022 11:07 Ответить
Буде зброя і гроші - буде й наступ .
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13.10.2022 11:08 Ответить
все буде залежати як ви постачатимете зброю ! як би нам постачала зброю тільки німчура то ми б не звільнили жодного метра .
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13.10.2022 11:11 Ответить
А скільки ти податків заплатив німцям?
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14.10.2022 08:07 Ответить
Просто дайте десятки систем ППО і ПРО. Це не атакувальна зброя, а оборонна. І ми самі собі закриємо небо, а значить переламаємо хід війни остаточно. Невже ще всі не зрозуміли, що головна наша проблема і головний військовий козир мокшів - це ракети і дрони. Позбавимо їх цього козиру - позбавимо їх основної переваги у цій війні.
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13.10.2022 11:12 Ответить
Видосы выброшенные в Ютьюбе из мавзолейного сарая поражают..вторая армия Третьего мира заставляет могилиZированных хмырей покупать себе все самим...,на дорогу дают только кусок копчёного сала...🤣 каже Дима Камикадзе...,а губернатор Белгородской области ваше сказал .готовьтесь к тяжёлой зиме..., запасайтесь всем чем можно...
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13.10.2022 11:20 Ответить
Вчера украинские воины вернули пять украинских сел в Херсонской области,каже Саша Кушнарь, крыс путлера гонят. ..что цыган Будулай свою кобылу...
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13.10.2022 11:26 Ответить
Ну, звичайно ж. По вашому, па-рузьки, українці не повинні боротися проти вас, рузьке братушки, а повертати зброю і разом з вами йти зкидувати Зеленского.
Нормальна рузька логіка. Але, ніт.
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13.10.2022 11:35 Ответить
раби рабсii' мають логiку рабсосiвську.
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13.10.2022 11:49 Ответить
Та так. В їхні пропити мізки не влазить така концепція, що українці бьються за свою Україну, а не за Зеленського або Порошенко.
Це ці дятли, якщо наприклад на них нападе Кітай, то будуть битися, якщо при владі буде путен, а якщо прийде до влади медведев, то битися не будуть, а підуть з китайцями громити москву.
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13.10.2022 11:59 Ответить
А тебе статью за то, что флаг США нацепил, статью не пришьют?
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13.10.2022 11:46 Ответить
На жаль, я не розумію мову, на якому ви написали.
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13.10.2022 12:18 Ответить
"...мову, на якому..."

Штірліц нікагда так не біл блізок к правалу.
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13.10.2022 13:36 Ответить
😅
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13.10.2022 16:59 Ответить
Це якщо зелена пліснява не втрутиться.
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13.10.2022 11:32 Ответить
Джо Байден вчера заявил... хмырь Мавзолейный совершил военные преступления за эти три дня на территории Украины и диалога не будет,встречи тоже в Индонезии...на Саммите...
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13.10.2022 11:33 Ответить
Будем бити відморожених .
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13.10.2022 11:35 Ответить
Сегодня в Украину вернулись 10 000 солдат и офицеров ЗСУ прошедших обучение на базе НАТО в Шотландии..
Слава ЗСУ♥️🖤🔱🔱🔱👍👍💯
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13.10.2022 11:38 Ответить
Не поспішайте ! Зелі треба ще раз заглянути в око Путлеру.
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13.10.2022 12:10 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ! ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ СОЮЗНИКАМ УКРАИНЫ! СЛАВА ЗСУ!
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13.10.2022 12:14 Ответить
ну що, кацапские свинопасы... будут вас е*бошить так, что Талибан будет креститься...
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13.10.2022 12:23 Ответить
Війська не можуть наступати півроку.
Рано чи пізно наступальний темп буде втрачений.
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13.10.2022 12:40 Ответить
Цікаво, якщо "простого американського генерала" запитали - Як він оцінює голосування за резолюцію "Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй", яка засуджує російські псевдореферендуми на окупованих територіях України та вплив її на війну?

Джерело:

Відповідати йому прийшлось вже як політику...він би почервонів?
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13.10.2022 12:48 Ответить
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko?__cft__[0]=AZWl096UPS_IkIviRNdLHNUBwXJz7w6aLnFaX3mhTn1nEP6xRptWRferQjvwxJeAtfN0BkUO95OskKuxnqDGnJUoYPOuG16gZg_HXMczPDE2ee8VcajSyu4s-uA8nAzK3KpXQv0wgHEMfywRuv3XWcw6qzi1lLxrynSafiCgxIe7xBr8KkO5rWyAiTHHO3d1qWA&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро "Калинчук" Вовнянко

https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/pfbid02GCgbMoWHv2VvB4Ju4PA225B9F4JtKDxyJh3Gbb76YG8NEGmquLSteLkNpaku9K3Vl?__cft__[0]=AZWl096UPS_IkIviRNdLHNUBwXJz7w6aLnFaX3mhTn1nEP6xRptWRferQjvwxJeAtfN0BkUO95OskKuxnqDGnJUoYPOuG16gZg_HXMczPDE2ee8VcajSyu4s-uA8nAzK3KpXQv0wgHEMfywRuv3XWcw6qzi1lLxrynSafiCgxIe7xBr8KkO5rWyAiTHHO3d1qWA&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч.
Здається комусь уже прямо натякають, аби завалив пельку. Бо дорікав би казан горщикові. Ой, певен, прийде час і ми ду-у-уже багато дізнаємося як "Зеленський забезпечив підтримку Заходу". Точніше як він їй заважав.

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13.10.2022 12:59 Ответить
Тут "література" набагато складніша із The Washington Post...цікаво хто автор, а хто режисер?))

Що робили на початку війни Зеленський, Залужний та Резніков: хронологія The Washington Post
(https://glavcom.ua/country/politics/the-washington-post-diznalosja-shcho-robili-v-pershi-dni-vijni-zelenskij-jermak-ta-reznikov-870386.html)
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13.10.2022 13:38 Ответить
очікуємо на літаки, танки, крилаті та балістичні ракети та ударні бпла.

тоді очікуйте те що ви очікуєте.
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13.10.2022 13:01 Ответить
Если министр обороны США так считает, значит все необходимое для наступления у ВСУ будет. Этот человек не из тех кто болтает впустую. Слава ВСУ!
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13.10.2022 13:40 Ответить
ВСУ лучше готовят к зиме, чем русских. русские будут мерзнуть больше и будут гибнуть больше! в погоде тоже создается преимущество! И нужно еще лучше ВСУ экипировать!
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13.10.2022 14:24 Ответить
капец, все зиму. ...Я верил что до января война закончится. А теперь вопрос, до января какого года?
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13.10.2022 23:19 Ответить
Тут время не важно, важен результат.
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14.10.2022 02:39 Ответить
 
 