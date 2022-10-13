"Хуже быть уже не может", поэтому отказ Байдена от переговоров с Путиным не усложнит международную обстановку, - Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что международная обстановка "хуже быть уже не может".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Заявления Джо Байдена о неготовности к переговорам с Владимиром Путиным не усложняют международную обстановку, поскольку "хуже быть уже не может", – сказал он.
По словам Лаврова, РФ не уклоняется от никаких контактов с США, но "сознательных инициатив пока никто не предлагает".
Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что не собирается встречаться с российским диктатором Путиным на саммите G20.
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Или лавров думает, что это его не касается??
На жаль, в Україні ніколи не було сильної (за великим рахунком) влади, всього цього легко можна уникнути навіть зараз.
владі України не фіг строїти із себе соромлязівих хлопчиков- треба світу ЗАРАЗ ( а не після війни) показувати ВЕСЬ ЖАХ РУZZКОГО МИРУ
ДУМАЮ, шо ті фото НАЗАВЖДИ зроблять Лаврова РУКОНЕПОЖИМАЕМИМ
Не, ну а шо?...
Вспомнят теперьь и Лермонтова и Пушкіна..типа БЕСы Достоевского..не.. лучше...вещь типа про поручика Голицына...зачем нам поручик чужая земля, свою обосрали,до дальше нельзя...😛🤣
Ох і мразь 😡
Будет, будет.
США это не какая то Венгрия. НАТО ещё и не начинало.
Как всегда от Лаврова **********.
путлера треба за грати, хай там веде переговори в параші