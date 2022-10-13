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"Хуже быть уже не может", поэтому отказ Байдена от переговоров с Путиным не усложнит международную обстановку, - Лавров

лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что международная обстановка "хуже быть уже не может".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Заявления Джо Байдена о неготовности к переговорам с Владимиром Путиным не усложняют международную обстановку, поскольку "хуже быть уже не может", – сказал он.

По словам Лаврова, РФ не уклоняется от никаких контактов с США, но "сознательных инициатив пока никто не предлагает".

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что не собирается встречаться с российским диктатором Путиным на саммите G20.

Также читайте: Предложение Лаврова о переговорах об Украине с Западом не конструктивно, - Госдепартамент США

Байден Джо (2785) Лавров Сергей (2290) путин владимир (31214) россия (95372) США (26422)


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Топ комментарии
+30
Повір, гірше буде, і дуже скоро. Тільки не в міжнародній обстановці, а в твоєму болоті
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13.10.2022 11:16
+27
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13.10.2022 11:17
+24
Коняка ти дурна !
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13.10.2022 11:14
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Коняка ти дурна !
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13.10.2022 11:14 Ответить
Это конь фашиста !
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13.10.2022 12:09 Ответить
Як завжди, з хворої голови перекладає не здорову. Брехливе падло
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13.10.2022 11:14 Ответить
В цьому світі все може бути -- не зарікаися .
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13.10.2022 11:15 Ответить
Ладно. Когда лошади сдерут копыта - это уже не хуже.
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13.10.2022 11:16 Ответить
Повір, гірше буде, і дуже скоро. Тільки не в міжнародній обстановці, а в твоєму болоті
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13.10.2022 11:16 Ответить
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13.10.2022 11:17 Ответить
Піонери гарні на іконі .
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13.10.2022 11:20 Ответить
андрофаги
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13.10.2022 11:21 Ответить
podgorelo u konja v stoilo !🤬
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13.10.2022 11:17 Ответить
гірше це буде тоді коли ту падлу будуть вішати на гнилому шнурку, який буде рватись, а його знову будуть вішати і вішати
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13.10.2022 11:20 Ответить
на коленях уже ползают и переговоры вымаливают , а их пинают как псов блохастых , скоты , сами же этого захотели , не жилось нормально как всем людям , теперь сосите писю , вас предупреждали - будет больно , но это еще даже не начало , это вам дуракам очко разминают , а вот когда заедут , тогда уже не до разговоров будет , терпеть будете до самого конца , а ***** вас будут десятилетиями , во все дыры .
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13.10.2022 11:20 Ответить
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13.10.2022 11:20 Ответить
А в 1941-1945 годах кто-то вёл переговоры с гитлером !?
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13.10.2022 11:20 Ответить
Рудольф Гесс по поручению гитлера пытался склонить Британию к миру, к чести англосаксов был послан, посажен в тюрьму, после войны получил своё законное пожизненное пока и не отбросил штиблеты...
Или лавров думает, что это его не касается??
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13.10.2022 12:00 Ответить
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13.10.2022 11:22 Ответить
Взагалі, як можна запропонувати притомну ініціативу непритомному пацієнту?
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13.10.2022 11:25 Ответить
Лошадь, хватит бегать клянчить у омерики поделить мир. С вами, животными макаками уже никто разговаривать не будет, тем более, какого-то ***, делиться с вами мир.
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13.10.2022 11:29 Ответить
О, унилий кінь виліз вдруге за тиждень. Значть точно гірше у них вже не буває. А зовсім ху*ово...
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13.10.2022 11:31 Ответить
А калантарян-то - оптимист!
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13.10.2022 11:33 Ответить
Унылая лошадь уж слишком унылая.
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13.10.2022 11:33 Ответить
А з якого приводу росія жадає перемовин?
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13.10.2022 11:36 Ответить
Ну,не виходить захапати Україну військовим шляхом, так ви її просто так нам віддайте..))
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13.10.2022 12:04 Ответить
Поверніть із закордону їхніх лічінок, щоб ті кацапосвині доживали разом у цій смердючий кацапо рабських виміратах
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13.10.2022 11:38 Ответить
Буде приблизно, як завжди (сценарій написан давно) наприклад: Наполеон, Гітлер - зараз путін (х*йло, вафлєниш) - зрозуміло , у порівнянні з попередніми, але пакостей може наробити.
На жаль, в Україні ніколи не було сильної (за великим рахунком) влади, всього цього легко можна уникнути навіть зараз.
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13.10.2022 11:41 Ответить
" РФ не ухиляється від жодних контактів зі США" ... А США ухиляється від контактів з кокаїносифілитиками. Тільки ПОВНИЙ ДЕБІЛ може цьому дивуватися.
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13.10.2022 11:42 Ответить
А нас то за що ?))
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13.10.2022 12:08 Ответить
Ну... То як жеж так !???
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13.10.2022 12:28 Ответить
А не пора лі в ООН розповсюдити буклет с фотками з Бучі ? Обовьязково з коментарями військових , яки бачили особисто ці жахливі тіла розстерзаних дітей і женщин . Мене просто вразило фото обгорілих роздягнутих дівчачих тіл на житомирської трасі .

владі України не фіг строїти із себе соромлязівих хлопчиков- треба світу ЗАРАЗ ( а не після війни) показувати ВЕСЬ ЖАХ РУZZКОГО МИРУ

ДУМАЮ, шо ті фото НАЗАВЖДИ зроблять Лаврова РУКОНЕПОЖИМАЕМИМ
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13.10.2022 11:43 Ответить
Хай Зеленський запропонує Сидзипіну перемови, на тему капітуляції х*лостану, розподілу сибіру й виплати репарацій Україні від Чмосковії...
Не, ну а шо?...
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13.10.2022 11:46 Ответить
Конь , вы же живете по понятием, неужели непонятно , что с опущенным пуйлом, которому поводили по губам , авторитет Байден встречаться не будет, взападло ему.
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13.10.2022 11:52 Ответить
Ти військовий злочинець мерзота твоє місце в гаазькому трибуналі.
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13.10.2022 11:58 Ответить
Мавзолейное быдло во главе с питерским Гопником🦍 загнали в 19,век...а казали до шляху у давні часи не бува ..🤣
Вспомнят теперьь и Лермонтова и Пушкіна..типа БЕСы Достоевского..не.. лучше...вещь типа про поручика Голицына...зачем нам поручик чужая земля, свою обосрали,до дальше нельзя...😛🤣
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13.10.2022 12:14 Ответить
Розхвалений генерал орків Івашов щойно озвучував перспективи так званої ВСО, Видав. що цьому не сприяють відсутність в керівництві військових і тільки військових. Хизувався майже дружніми відносинами з Кучмою та його тодішніми військовими кліриками. Мовляв жили душа в душу. Ну а на рахунок образ народу, то тут кожен угрофінн та потомок монголів завжди кидає камінь ненависті. Старому коню і досі не зрозуміло, що воювати нікому і нічим. а от бахвальства не займати. За місяць кого тільки ці кентаври не тягнули в переговори. Навіть Трампушка зголошуеться.
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13.10.2022 12:15 Ответить
Оптимист ! Пиз..ц на рахе только начинается и будет гораздо хуже для путлеровского опг !
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13.10.2022 12:19 Ответить
Лавров - конякін вважає себе притомним ??

Ох і мразь 😡
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13.10.2022 12:27 Ответить
Може, тварюка, може. Коли ваш сраний режим визнають террористичним, вас - військовими злочинцями і за ваші голови дадуть винагороду.
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13.10.2022 12:29 Ответить
Дайте йому вівса, а то вже зовсім змарнів...
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13.10.2022 12:44 Ответить
..в гаагской тюрьме Лаврову будет даже лучше и спокойнее, чем в кремлёвских конюшнях мясника-колбасодела хйла
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13.10.2022 12:49 Ответить
"Гірше бути вже не може" - ну тут несколько сторон, роззсия, Украина, США и еще ряд стран. У всех только в плюсе, европа спрыгнула с руззкой зависимости, Украина получает вооружение и потихоньку отвоевывает территории, США - тоже в бонусе, запущены новые рынки, загружены предприятия ВПК.
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13.10.2022 13:12 Ответить
Коняка Калантаряка возоржал! 🐴
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13.10.2022 14:08 Ответить
Хуже не будет?
Будет, будет.

США это не какая то Венгрия. НАТО ещё и не начинало.

Как всегда от Лаврова **********.
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13.10.2022 15:49 Ответить
а якого хера вести переговори з фашистським х@йлом і вбивцею,

путлера треба за грати, хай там веде переговори в параші
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13.10.2022 20:53 Ответить
 
 