"Хуже быть уже не может", поэтому отказ Байдена от переговоров с Путиным не усложнит международную обстановку, - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что международная обстановка "хуже быть уже не может".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Заявления Джо Байдена о неготовности к переговорам с Владимиром Путиным не усложняют международную обстановку, поскольку "хуже быть уже не может", – сказал он.

По словам Лаврова, РФ не уклоняется от никаких контактов с США, но "сознательных инициатив пока никто не предлагает".

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что не собирается встречаться с российским диктатором Путиным на саммите G20.

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