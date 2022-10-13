239 украинских детей считаются пропавшими без вести, 8140 детей - депортированы, - Офис Генпрокурора

В Украине по состоянию на 13 октября без вести пропавшими числятся 239 детей, 8140 детей - депортированными. Таковы данные с платформы "Дети войны"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

"Данные о пострадавших детях по состоянию на 13 октября 2022 года: 239 – пропавшие, 8140 – депортированы, 6578 – найдены", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно захваченных и освобожденных территориях.

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