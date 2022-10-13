239 украинских детей считаются пропавшими без вести, 8140 детей - депортированы, - Офис Генпрокурора
В Украине по состоянию на 13 октября без вести пропавшими числятся 239 детей, 8140 детей - депортированными. Таковы данные с платформы "Дети войны"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
"Данные о пострадавших детях по состоянию на 13 октября 2022 года: 239 – пропавшие, 8140 – депортированы, 6578 – найдены", - уточняется в сообщении.
Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно захваченных и освобожденных территориях.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
18c49ed2
показать весь комментарий13.10.2022 11:31 Ответить Мне нравится 0
Yevhen B
показать весь комментарий13.10.2022 11:32 Ответить Мне нравится 1
Senator #518037
показать весь комментарий13.10.2022 11:57 Ответить Мне нравится 0
Serg Sergeev
показать весь комментарий13.10.2022 14:46 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль