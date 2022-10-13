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Новости Агрессия России против Украины Война
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239 украинских детей считаются пропавшими без вести, 8140 детей - депортированы, - Офис Генпрокурора

діти

В Украине по состоянию на 13 октября без вести пропавшими числятся 239 детей, 8140 детей - депортированными. Таковы данные с платформы "Дети войны"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

"Данные о пострадавших детях по состоянию на 13 октября 2022 года: 239 – пропавшие, 8140 – депортированы, 6578 – найдены", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно захваченных и освобожденных территориях.

Читайте также: 395 детей погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 776 - ранены, - Офис Генпрокурора

Автор: 

депортация (678) дети (6472) дети войны (86) пропавший без вести (152) Офис Генпрокурора (2458)


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Как, су@а, спится нашему боневтику? Эти дети к нему во сне не приходят?
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13.10.2022 11:31 Ответить
Депортовано??? Депортація це висилання з країни іноземних громадян за порушення закону. А тут українські громадяни викрадені з української землі
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13.10.2022 11:32 Ответить
Во времена массовых репрессий в Сссре дохлом детей содержали в концлагерях,а детей расстрелянных врагов народа,а также сидящих в ГУЛАГе таваристча Сралина содержали в республике ШКИД...помните такой советский фильм?
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13.10.2022 11:57 Ответить
Ну да... Не война а АТО...... Не россия а другая сторона.... Не похищение а депортация.... Прокуроры хоть понятие депортация читали? Кто депортирует? Украина?
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13.10.2022 14:46 Ответить
 
 