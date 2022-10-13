Если Украину примут в НАТО, это приведет к Третьей мировой, - замсекретаря Совбеза РФ Венедиктов
Заместитель секретаря Совбеза Александр Венедиктов заявил, что вступление Украины в НАТО может привести мир к Третьей мировой войне.
Об этом он сказал в интервью российским СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание РБК.
"Киев прекрасно понимает, что такой шаг будет означать гарантированную эскалацию к Третьей мировой войне. Все самоубийство этого шага понимают сами натовцы", - сказал Венедиктов.
Также он сказал, что членство Украины в НАТО, прежде всего, поддерживают страны Восточной Европы, а не старые члены Альянса.
"Серьезные государства, да и сам Брюссель, отнеслись к этой инициативе без восторга и сразу издали стандартный набор контраргументов: несоответствие стандартам блока, наличие территориальных споров и т.п.", - сказал он.
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С моей точки зрения, для украинцев, 3-я мировая уже идет...
В слове третья мировая, есть вопрос кацапам, где будете вы ,и что будет с вами ?
Что вы можете, лапти ?! )))