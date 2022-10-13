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Новости Война
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Если Украину примут в НАТО, это приведет к Третьей мировой, - замсекретаря Совбеза РФ Венедиктов

нато

Заместитель секретаря Совбеза Александр Венедиктов заявил, что вступление Украины в НАТО может привести мир к Третьей мировой войне.

Об этом он сказал в интервью российским СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание РБК.

"Киев прекрасно понимает, что такой шаг будет означать гарантированную эскалацию к Третьей мировой войне. Все самоубийство этого шага понимают сами натовцы", - сказал Венедиктов.

Также он сказал, что членство Украины в НАТО, прежде всего, поддерживают страны Восточной Европы, а не старые члены Альянса.

"Серьезные государства, да и сам Брюссель, отнеслись к этой инициативе без восторга и сразу издали стандартный набор контраргументов: несоответствие стандартам блока, наличие территориальных споров и т.п.", - сказал он.

Читайте также: Ускоренное вступление Украины в НАТО сейчас поддерживают 11 стран, - Чернев

Автор: 

россия (95372) членство в НАТО (1506)


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Топ комментарии
+49
вас забули спитати
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13.10.2022 11:41
+43
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13.10.2022 11:49
+42
Ну нормально!а чё?какраз писдец поРаше настанет!
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13.10.2022 11:41
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раша против всего мира -- это они себе льстят насчет 3й мировой.... Просто пугают Запад.
С моей точки зрения, для украинцев, 3-я мировая уже идет...
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13.10.2022 14:03 Ответить
Третя Світова почнеться "масованими уларами" КНДР по Алясці, Нікарагуа по Техасу, Сирії по Італії і Лукашєнкі по ФРН
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13.10.2022 14:09 Ответить
ОН ПЗДУН !)
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13.10.2022 14:06 Ответить
КТО БУДЕТ ВОЕВАТЬ ЗА РФ !?)
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13.10.2022 14:07 Ответить
Бульбаши и все)) остальные два союзника спрыгнут, нахер подыхать просто так 😂
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13.10.2022 15:18 Ответить
ДИМОН НАВЕРНОЕ В ЗАПОЕ ИЛИ НЕ СЛУШАЕТСЯ ХОЗЯИНА СВОЕГО. СЛАВА УКРАИНЕ!
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13.10.2022 14:08 Ответить
Угрозы из разряда бреда Димки-алкашв- "устроим судный день , если ударите по Крыму"🤡🤡
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13.10.2022 14:09 Ответить
хватить лечить,и так получите ***** без вступления нато
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13.10.2022 14:11 Ответить
3 мировая война с кем?
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13.10.2022 14:14 Ответить
А дурень думою богатеет.
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13.10.2022 14:16 Ответить
Війна з Україною показала,в якому стані армія та техніка оркостану....Всі вже все знають...
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13.10.2022 14:28 Ответить
а кто будет спрашивать чавкающее болото,к тому времени без ядерного причендала
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13.10.2022 14:40 Ответить
**** , бичей призывают, еще НАТО угрожают, уже весь мир понял ,о понтах голимых, кацапской силы, которая вырывала унитазы, вывозила домой.. Кроме ракет которые убивают мирное, мирное население ,больше ни куя...
В слове третья мировая, есть вопрос кацапам, где будете вы ,и что будет с вами ?
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13.10.2022 14:48 Ответить
Неужели он не понимает, что только НАТО может отговорить Украину не идти в поход на отколовшиеся от Киева московское княжество?
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13.10.2022 15:00 Ответить
пнх *************** недозам...........................................
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13.10.2022 15:00 Ответить
Оно бы и хорошо - если будет WWIII, то россию быстро причешут, война сразу кончится. Но, к сожалению, Украину примут в НАТО только после победы
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13.10.2022 15:16 Ответить
Украина уже де-факто в НАТО оружие деньги разведка все получаем на гора
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13.10.2022 18:48 Ответить
Де-факто это де-факто (свежая мысль), но когда Украина будет в НАТО де-юре, НАТО обязано будет воевать при нападении на Украину
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14.10.2022 15:22 Ответить
зачем НАТО за нас воевать - если мы и сами прекрасно епашим кацапских ублюдков?
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17.10.2022 08:50 Ответить
а зачем вам одним воевать, если можно обрушить на агрессора всю мощь НАТО?
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17.10.2022 13:26 Ответить
Яка нахєр третя світова? Хто буде на боці рашки? Зімбабве і БССР?
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13.10.2022 15:36 Ответить
Вона вже є, тільки вам поки невідчутна, але це- поки
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13.10.2022 15:47 Ответить
Быдло куцаPSкое с Украиной справиться не может, а грозит всему НАТО...Если и есть идиоты на свете, так они все в РФии.
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13.10.2022 16:35 Ответить
Кто будет выступать в 3й мировой на стороне России??? Процентов на 95 - сама Россия. Эту войну нельзя называть мировой- это война бешеных собак против всего мира. Шансов у России - ноль. Россия получит в итоге полный крах, распад ,, страны,, и могилизация огромного числа орков
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13.10.2022 17:49 Ответить
А то шо ?! )))
Что вы можете, лапти ?! )))
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14.10.2022 19:08 Ответить
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