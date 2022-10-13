РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5070 посетителей онлайн
Новости
8 766 29

Google и Meta блокируют украинские аккаунты: Петиция к Зеленскому собрала необходимые голоса

google,meta

Президента Зеленского просят обратиться к руководству компаний Google и Meta (Facebook, Instagram) с просьбой пересмотреть правила сообществ и перестать блокировать украинские аккаунты, которые освещают события в Украине, собирают средства на помощь ВСУ и пострадавшим гражданам.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующая петиция набрала более 25 тысяч голосов.

Автор петиции Оксана Бердникова отметила: "Жизнь украинцев очень изменилась. Всем своим горем и болью они делятся в социальных сетях. Выкладывают фото разрушений, часто очень эмоционально пишут о том, что думают о России и россиянах, обмениваются информацией, контактами, собирают деньги на помощь армии и пострадавшим. На самые активные украинские аккаунты массово жалуются россияне, а рассматривают жалобы и блокируют эти аккаунты часто администраторы службы поддержки, которые находятся опять-таки в России. Это информационная война. И в ней нельзя победить, если агрессор и судьи между собой в сговоре".

Также она призывает президента Зеленского пригласить руководителей этих компаний и лично Марка Цукерберга в Украину и провести для них экскурсию в разрушенных Буче, Ирпене и Бородянке.

Читайте также: Google Maps покажет панорамы разрушенных войной украинских городов, - МВД. ФОТОрепортаж

Автор: 

Google (136) петиция (356) Meta (7)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+29
Буквально сьогодні мене заблокували в ФБ за те що побажала кацапам на фронті стати "спокійними і нерухомими". Це несправедливо.
показать весь комментарий
13.10.2022 11:59
+27
Вимагати потрібно щоб модерували український контент українці, саме через те що нас модерують маскалі блокуються аккаунти.
показать весь комментарий
13.10.2022 12:01
+19
Щось не зрозуміло - мордокрига у РФ визнана терористичною організацією, але продолвжує модеруватися кацапськими модераторами???
показать весь комментарий
13.10.2022 12:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Буквально сьогодні мене заблокували в ФБ за те що побажала кацапам на фронті стати "спокійними і нерухомими". Це несправедливо.
показать весь комментарий
13.10.2022 11:59 Ответить
мене заблокували за те що я написав одне слово "респект" під постом про роботу нашої арти)))
показать весь комментарий
13.10.2022 12:03 Ответить
Ну то дійсно щось не те в них з модерацією.
показать весь комментарий
13.10.2022 13:12 Ответить
Вообще ничего не пишу в той помойке
показать весь комментарий
13.10.2022 12:57 Ответить
Вимагати потрібно щоб модерували український контент українці, саме через те що нас модерують маскалі блокуються аккаунти.
показать весь комментарий
13.10.2022 12:01 Ответить
Також це питання мусе піднімати діаспора в США, особливо представники конгресу. Це питання інформаційної безпеки.
показать весь комментарий
13.10.2022 12:11 Ответить
діяспорі немає коли цим займатися - вони кайфують життям.
показать весь комментарий
13.10.2022 12:43 Ответить
ФСБ модерує український сегмент цих мереж, тож акцент треба ставити на зміні принципів модерації
показать весь комментарий
13.10.2022 12:04 Ответить
Щось не зрозуміло - мордокрига у РФ визнана терористичною організацією, але продолвжує модеруватися кацапськими модераторами???
показать весь комментарий
13.10.2022 12:05 Ответить
"умом россию не понять" (с)

в них логіка навпаки...ми з ними антиподи
показать весь комментарий
13.10.2022 12:14 Ответить
Та ні, тут не зрозуміло не кацапів, а керівництво мордокниги. Кацапи як раз гнуть свою лінію...
показать весь комментарий
13.10.2022 12:26 Ответить
tam treba chistka kadrov... ves de rusnja zaselo🤬
показать весь комментарий
13.10.2022 12:10 Ответить
на інстаграм таж херня кацапня пише що хоче а мене заблокували за слово кацап а все через те що там багато кацапні на керівних постах
показать весь комментарий
13.10.2022 12:16 Ответить
Багато де автоматичне блокування за використання образливих слів на кшалт "кацап", "хохол", "бульбаш" і тд. Керівні пости тут ні до чого.
показать весь комментарий
13.10.2022 12:30 Ответить
В мене вже ціх банів на ФБ, що не перерахувати, ютуб більш толлерантний, той хоч не банив ще,а ле коменти проти вбиць спамить , та пише що -" ваш коментар буде прихований ,...ми розуміємо ваш ємоційний стан "
показать весь комментарий
13.10.2022 12:16 Ответить
Ютуб ранійше видаляв пости і можна було це зрозуміти, що пост видалений та переписати так, щоб він не був видаленим, зараз вони гірше зробили - типу ти бачиш свій пост, але не знаєш, чи бачить його хтось крім тебе, чи ти анонізмом займаєшся по суті, бо ютуб показує твій пост лише тобі самому...
показать весь комментарий
13.10.2022 12:28 Ответить
Давно треба було створити свою власну соцмережу та розкручувати її, а не вперто сидіти в цих говнобуках.
показать весь комментарий
13.10.2022 12:19 Ответить
В 2014-м якісь наші заробітчани з канади хотіли створити щось подібне, однак коли немає бажаючих сидіти у новій соцпережі, то сенсу розробляти нове - немає
показать весь комментарий
13.10.2022 12:46 Ответить
Ну тоді нічого жалітись на всілякі куйбуки та чмошограми.
показать весь комментарий
13.10.2022 16:12 Ответить
"бастіон" в поміч
показать весь комментарий
13.10.2022 13:44 Ответить
забігаючи наперед скажу у Гугла намає модерації в РФ, а невеликий московський офіс вже пару місяців як закритий, до речі він не був технічний а виконував в основному фінансову роботу. Ютюб блокує в основному автоматично і це так. група українців що працюють в Гугл постійно розблоковують заблокований укр контент та блокують кацапів та жмуть на менеджмент.. з відки знаю? скажімо так від друга друга що працює в Гугл.
показать весь комментарий
13.10.2022 12:21 Ответить
Те саме робиться в Linkedin і Steam, там кацапські модератори.
показать весь комментарий
13.10.2022 12:24 Ответить
cei vopros treba pidnimati na urovne G7 - ce bresh v oborone demokratiji
показать весь комментарий
13.10.2022 12:30 Ответить
Закрив акаунт на фейсбук два роки назад. Вони за дуже коректне засудження кацапської агресії просто банили на місяць. Виникло питання навіщо мати акаунт яким не можеш користуватися бо якесь ************* падло на фейбуці працює проти України? Позиція "німої жертви" не влаштовує, але кацапам дозволено на фейсбуці майже все. Відтак цензуровані продукти компанії Мета мені не потрібні. Зовсім.
показать весь комментарий
13.10.2022 12:54 Ответить
В Мэта есть комиссия по этике, в состав которой входят граждане благополучных стран. Повидимому, эти чистоплюи за российские деньги меня блокируют уже два раза за фотографии которфые я размещаю у себя. Я - врач и за свои 75 лет насмотрелся на людей в тч и покойников. Я размещаю фото(видео) русских трупов. Цель - чтобы русня побыстрее дизертировала. Думаю мало кому понравится что его тело сожрут свиньи или собаки. А Цукерберг считает эти фото эротическими.
показать весь комментарий
13.10.2022 13:24 Ответить
Пишіть українською мовою! Вони її не розуміють, тому блокують і банять рідше! Сам в бані на місяць. Бо розслабився і відповів російською...)))
показать весь комментарий
13.10.2022 13:38 Ответить
ФСБук
показать весь комментарий
13.10.2022 13:54 Ответить
Да не только УКРАИНСКИЕ мне Цукенбергская тварь из-за постов против российской агрессии 12 летний профиль снёс! Чтоб ты сдох, путинский фашист!
показать весь комментарий
13.10.2022 15:22 Ответить
Я сражаюсь на ФБ с кремлядями с 2014 года , мой аккаунт был достаточно популярный , но быть молчаливой жертвой я не желаю и после многочисленных банов мой аккаунт снесли . Думала Инстаграмм более толерантен , а там ещё больший беспредел . На странице Зеленского я в споре с кремлядями не могу написать больше 3 ех комментариев , меня блокируют !!! При чем пишу без мата и без употребления запрещённых слов вроде « кацап». Зато у кремлялей там раздолье и бесконечная ложь от которой волосы дыбом встают их как будто вообще там не блокируют . И это на странице президента Украины !!! Что происходит ?? Я даже сегодня от несправедливости всплакнула . Единственное что Ютуб не блокирует
показать весь комментарий
19.10.2022 22:23 Ответить
 
 