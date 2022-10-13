Google и Meta блокируют украинские аккаунты: Петиция к Зеленскому собрала необходимые голоса

Президента Зеленского просят обратиться к руководству компаний Google и Meta (Facebook, Instagram) с просьбой пересмотреть правила сообществ и перестать блокировать украинские аккаунты, которые освещают события в Украине, собирают средства на помощь ВСУ и пострадавшим гражданам.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующая петиция набрала более 25 тысяч голосов.

Автор петиции Оксана Бердникова отметила: "Жизнь украинцев очень изменилась. Всем своим горем и болью они делятся в социальных сетях. Выкладывают фото разрушений, часто очень эмоционально пишут о том, что думают о России и россиянах, обмениваются информацией, контактами, собирают деньги на помощь армии и пострадавшим. На самые активные украинские аккаунты массово жалуются россияне, а рассматривают жалобы и блокируют эти аккаунты часто администраторы службы поддержки, которые находятся опять-таки в России. Это информационная война. И в ней нельзя победить, если агрессор и судьи между собой в сговоре".

Также она призывает президента Зеленского пригласить руководителей этих компаний и лично Марка Цукерберга в Украину и провести для них экскурсию в разрушенных Буче, Ирпене и Бородянке.

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