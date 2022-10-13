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Новости Война
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Рашисты нанесли массированный удар по Николаеву: Погибли 4 человека. ФОТОрепортаж

В результате ракетного удара РФ по Николаеву погибли 3 гражданских лица, а также сотрудник Государственного горно-спасательного отряда ГСЧС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, ночью 13 октября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Николаеву. Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом. Разрушены два верхних этажа дома, квартиры, выбиты окна, повреждены автомобили.

"Пока известно о гибели трех гражданских. Из-под завалов удалось извлечь 11-летнего мальчика, он госпитализирован в больницу. Проводятся поисковые и спасательные работы", - говорится в сообщении.

Также вражеская ракета попала в здание спасательной станции Государственного горно-спасательного отряда ГСЧС Украины. Погиб сотрудник, находившийся на посуточном дежурстве.

Продолжаются первоочередные следственные действия. Данные о пострадавших уточняются.

Смотрите также: Спасение 12-летнего мальчика из-под завалов многоэтажки в Николаеве. ВИДЕО

Рашисты нанесли массированный удар по Николаеву: Погибли 4 человека 01
Рашисты нанесли массированный удар по Николаеву: Погибли 4 человека 02
Рашисты нанесли массированный удар по Николаеву: Погибли 4 человека 03
Рашисты нанесли массированный удар по Николаеву: Погибли 4 человека 04
Рашисты нанесли массированный удар по Николаеву: Погибли 4 человека 05

Автор: 

Николаев (2140) обстрел (26928) Офис Генпрокурора (2458)


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Жах . Гарне було місто .
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13.10.2022 12:13 Ответить
Було є і буде гарне місто Миколаїв! Бо там живуть та працюють мужні люди!!!
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13.10.2022 12:17 Ответить
Я розумію , але люди видно виїздять кожен день - життя дорожче .
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13.10.2022 12:19 Ответить
Ось з ким воюють рашиські виродки ,ці варвари тільки вміють воювати з мирним населенням і руйнувати наші міста ,ці паскуди мені нагадують середньовічних варварів ,на а їхня печерна пропаганда давно переплюнули гебельса.
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13.10.2022 12:17 Ответить
Жах та смерть буде тільки окупантам та колаборантам!
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13.10.2022 12:19 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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13.10.2022 12:31 Ответить
Артилеристи, ракетчики і льотчики під*рації, не повинні потрапляти у полон живими!
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13.10.2022 12:52 Ответить
 
 