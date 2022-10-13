Рашисты нанесли массированный удар по Николаеву: Погибли 4 человека. ФОТОрепортаж
В результате ракетного удара РФ по Николаеву погибли 3 гражданских лица, а также сотрудник Государственного горно-спасательного отряда ГСЧС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, ночью 13 октября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Николаеву. Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом. Разрушены два верхних этажа дома, квартиры, выбиты окна, повреждены автомобили.
"Пока известно о гибели трех гражданских. Из-под завалов удалось извлечь 11-летнего мальчика, он госпитализирован в больницу. Проводятся поисковые и спасательные работы", - говорится в сообщении.
Также вражеская ракета попала в здание спасательной станции Государственного горно-спасательного отряда ГСЧС Украины. Погиб сотрудник, находившийся на посуточном дежурстве.
Продолжаются первоочередные следственные действия. Данные о пострадавших уточняются.
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