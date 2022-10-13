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Новости Война
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Победы не будет, проигрыш невозможен: WP собрала высказывания российских чиновников и бизнесменов о войне

москва,росія

Издание The Washington Post поговорило с несколькими чиновниками и представителями бизнес-элиты о настроениях в российском обществе. Ни один собеседник не был настроен оптимистично.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт издания.

Российские чиновники и бизнесмены общались с журналистами на условиях анонимности, опасаясь за свою безопасность.

Приводим некоторые их высказывания.

– На поле боя есть проблемы. Не думаю, что это (ядерные удары. – Ред.) снизит давление.

- Ракеты производятся. Но единичными единицами. А старые резервы кончаются.

– Никто не доволен статусом-кво. Понятно, что военной или политической победы не будет. Но и проигрыш невозможен. Это превращается в ситуацию в шахматах, известную как цугцванг, когда каждый шаг хуже следующего, но невозможно не двигаться.

– Оптимизм и вера, что мы все перевернем и найдем путь, полностью испарился. Люди видят, что будущего нет.

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– Через несколько месяцев у России будет очень негативная динамика: ухудшение настроений в обществе. Всё зависит от фронта.

- Путин вряд ли прибегнет к развертыванию тактического ядерного удара, потому что тогда у него не останется карт, Китай может заблокировать такую ​​эскалацию. Это ящик Пандоры, который китайцы не хотят открывать.

– Поддержка Саудовской Аравией сокращения добычи нефти добавила смелости российскому президенту. Даже если цены на энергоносители останутся на том же уровне, Путин думает, что Европа окажется в кризисе и не будет времени на Украину. Это все еще война на истощение, пока одна сторона не сможет продолжать войну.

- Весь бизнес страдает от происходящего. Все заморозили свои инвестиционные планы.

- Все полностью разочарованы. Настроение очень плохое.

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– Мы начали входить в революционную ситуацию. Все ждут чего-то иного, чем то, что происходит сейчас: другого руководства, другой войны. Ястребы хотят более жестких действий. Голуби вообще не хотят войны. Назревает время для смены политической системы. Но, как это будет, я не знаю.

Автор: 

россия (95372)


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Топ комментарии
+50
У кучу лайна вкинули пачку дріжджів.
Так коротко можна описати ситуацію у придуркуватого сусіда.
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13.10.2022 12:52
+27
Якщо підсумувати все вищесказане однією фразою - росія знову (котрий раз в історії ...?) залізла на високе дерево з якого не може злізти сама.
Фінал путінської авантюри стає дедалі зрозумілішим - військовий розгром, економічна катастрофа, соціальні потрясіння, голод, холод, людські поневіряння
І розвал Росії в нині існуючих кордонах.
І все те ж питання у всіх людей, які нормально мислять - навіщо ТИ це затіяв? Чого ТОБІ у житті не вистачало?
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13.10.2022 12:59
+23
Хотів увійти до Історії, нарівні з Цезарем, Аттілою, Наполеоном, Гітлером, Сталіним.
А увійде звичайним ******, який мав усе і все загубив.
З багна вийшов і в багно повернеться
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13.10.2022 13:07
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Правила форума Совет форумчан
У кучу лайна вкинули пачку дріжджів.
Так коротко можна описати ситуацію у придуркуватого сусіда.
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13.10.2022 12:52 Ответить
так точно...бродіння назріває.якшо рване пітер та масква ,то кришку знесе у всій рашці
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13.10.2022 12:58 Ответить
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13.10.2022 13:25 Ответить
Гуд вальдемар, гуд ... Розвалюй рашку, час прийшов ...
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13.10.2022 12:52 Ответить
Kristina Mashat
«Начну с анекдота.
Идет Иван-дурак по лесу. Захотел пить - видит озеро. Естественно, спустился. Видит, на пляжике у самой воды загорает Змей Горыныч. Лежит, су*а такая, лошадиную ногу догрызает, дымом пыхкает…
- Ах, ёпть! - кричит Иван-дурак, выхватывает меч-кладенец и начинает рубить Змею головы.
А змей - одну голову мечом долой - на её месте две выросло.
В общем, уже вечер, Иван-дурак замахался рубить, перед ним вместо трехглавого змея уже стоглавое чудище…
- Погоди, Иван… - гудит чудище. - Погоди! Ты зачем вообще к озеру пришёл?
- Водицы испить, - говорит Иван-дурак, утирая взмокший лоб.
- И что? - спрашивает чудище с нескрываемым интересом. - Я тебе что, пить не давал? На, пей!
Это я к чему веду…
Я каждый день российских патриотов спрашиваю: чего вам не хватало? В каком месте вы на коленях стояли? Что вам так нестерпимо было находиться со всеми в нормальных отношениях? Кто вам, Иванам, пить мешал?
Нефть была по 100, мир-дружба-жвачка, никаких санкций, Олимпиада - о, спорт - ты мир!, крики «Тагииил!» и «Геленджииииик !» по всему миру!!! "Немцев" каждое 9 мая побеждали на всех курортах, были рукопожаты, всякие конференции, саммиты, сотрудничество, совместные разработки и даже военные программы…
Вам было плохо?
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13.10.2022 13:58 Ответить
То не анекдот, то притча ))
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13.10.2022 14:03 Ответить
это может быть сказка о старухе и разбитом корыте. Они хотели быть владычицей и чтобы все у них были на посылках...Останутся ни с чем
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13.10.2022 23:06 Ответить
Він не новий, він вже командував і його було знято за недостатні успіхі.
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13.10.2022 12:56 Ответить
Новий в Україні. Смерть свині.
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13.10.2022 12:57 Ответить
Та не новий він в Україні. Він командував Південною Групою кацапських військ влітку цього року.
Це він командував під час звхопленні Сіверодонецька. Його змінили на іншого, а теперь повернули.
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13.10.2022 13:20 Ответить
Все одно свиня не врятує парашу.
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13.10.2022 13:25 Ответить
Вони вже програли, тільки ще про це незнають!
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13.10.2022 12:53 Ответить
Вони знають, що програли. Відмовляються вірити.

Вони на першому щабелі:
отрицание;
гнев;
торг;
депрессия;
принятие.
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13.10.2022 13:47 Ответить
Яструбы пусть не забывают , что могут стать петухами, ВСУ на их расклады плевать, лишь бы Запад наращивал военную помощь Украине.
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13.10.2022 12:54 Ответить
поточний стан справ у рашки

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13.10.2022 12:55 Ответить
Перепрошую, а що зображено на світлині?

Це якийсь метод забою чи нещасний випадок із тваринкою?
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13.10.2022 13:48 Ответить
Звиздец вам будет , когда чмобики начнут домой возвращаться
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13.10.2022 12:56 Ответить
Войско взбунтовалось: мобилизованные не хотят умирать под Лиманом
По словам собеседника Sota, желание воевать пропало у него и его товарищей после того, как из предыдущей группы в 100 мобилизованных, отправленных на фронт, в лагерь вернулся один человек - он был ранен, и его сразу отправили в госпиталь.https://www.youtube.com/watch?v=gSt61XyqbaY
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13.10.2022 13:00 Ответить
и они отправили резервую армию, чтобы те узнали, куда же делась регулярная
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13.10.2022 23:08 Ответить
Русня казатиме те що оголосить телевізор.
Скажуть по ТВ що перегрупування з Криму це пабєда, значить так і задумувалося...
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13.10.2022 12:56 Ответить
Якщо підсумувати все вищесказане однією фразою - росія знову (котрий раз в історії ...?) залізла на високе дерево з якого не може злізти сама.
Фінал путінської авантюри стає дедалі зрозумілішим - військовий розгром, економічна катастрофа, соціальні потрясіння, голод, холод, людські поневіряння
І розвал Росії в нині існуючих кордонах.
І все те ж питання у всіх людей, які нормально мислять - навіщо ТИ це затіяв? Чого ТОБІ у житті не вистачало?
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13.10.2022 12:59 Ответить
Чого ТОБІ у житті не вистачало? Вялічія
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13.10.2022 13:02 Ответить
Хотів увійти до Історії, нарівні з Цезарем, Аттілою, Наполеоном, Гітлером, Сталіним.
А увійде звичайним ******, який мав усе і все загубив.
З багна вийшов і в багно повернеться
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13.10.2022 13:07 Ответить
прах до праха
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13.10.2022 13:12 Ответить
окурок к окуркам)
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13.10.2022 21:46 Ответить
Бо довбойоб, який живе в своєму маразмі, а не в реальності.
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13.10.2022 13:08 Ответить
У 2012 для ***** пішов перший дзвоник - Болотна. І він зрозумів, або зайняти кацобидло війною, або кацобидло його з'їсть...
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13.10.2022 13:10 Ответить
Мав, мав шанс піти у 2008 році, після двох термінів. І залишитися в пам'яті народу, як найкращий правитель Росії за 1000 років.
Але недаремно кажуть, що влада це найсильніший наркотик і відірватись від неї непросто. Або ти розумієш, що піти треба, або тобі це саме говорять прямо. А якщо й не розумієш і не кажуть... то маєш те, що маєш.
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13.10.2022 13:16 Ответить
"Володар перснів" ממש
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13.10.2022 13:51 Ответить
***** , агент ЦРУ , до него никто ,так не уничтожал расию
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13.10.2022 12:59 Ответить
Ви знаєте... дивлячись на кроки пуйла ,то точно поставив над пропастю рашку за 20 років ,а зараз просто робить маленький поштовх в прірву
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13.10.2022 13:04 Ответить
Епічно!
"Ми почали входити в революційну ситуацію. Всі чекають чогось іншого..." Джерело:

Ну чекайте! "Прілєтіт вдруг валшєбнік в галубом вєртальотє..." Ага!
Ось тільки революцію на московії у 1917-му зробили євреї, а ваша "революційна ситуація", скоріш за все, переросте в (голодний?) бунт - безглуздий і нещадний
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13.10.2022 13:00 Ответить
в масковії ,/як показує історія/можливі тільки кремлівські перевороти або вбивства царів..в данному випадку не вірю в бунт народонасєлєнія безглуздий і нещадний
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13.10.2022 13:08 Ответить
В 1917 році була не революція, а державний переворот. Зібралося "учрєдітєльноє собраніє" (установчі збори - сотні делегатів з різних країв) вирішувати наступний устрій імперії. За зразок могло бути Британське співтовариство. Чи просто частина націй створила б власні держави як приміром Польща. Але всрані більшовики прагнули мати все. І ще й більше розробляючи теорію поширення "геволюції" на Європу.
Вина українців у недостатньому прагненні мати власну державу призвела до окупації їх москалями.
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13.10.2022 14:57 Ответить
То ви згадуєте так звану "буржуазну" революцію (за совковою інтерпритацією), коли дійсно імперія, що сиплеться, могла стати частиною цивілізованого світу. Але так звані більшовики вирішили переплигнути декілька щабель розвитку.
Там були заміни та підміни понять, заміщення цінностей вигаданими досягненнями... Ось і маємо рашистів. І, здається, нам, українцям, випала важка доля - знищити цей міф.
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13.10.2022 18:56 Ответить
Я в совку історію вчив хоч і не найкраще, але такі елементарні речі знаю добре. Саме п'яна матросня в 17 році 25 жовтня за старим стилем розігнала установчі збори. 26 збори повинні були щось вирішити. Тому членін сказав шо токо севодня. ібо завтра будєт поздно. Це ж легко - перечитайте про жовтневий переворот і буде вам щастя.
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13.10.2022 19:31 Ответить
Ми говоримо про одне й те саме, але різними словами.
Кожен висловлює свою думку так, як вміє. Наразі, я сформулював не досить чітко, але мав на увазі те саме, що й ви.
Дякую за більш точне пояснення, але мені здається, що це зрозуміти (тим більш співставити з реальними подіями того часу) не кожному під силу і не всі мають на те бажання
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13.10.2022 19:53 Ответить
Не буде в них ніякого бунту, ні голодного ні ситого.
Якщо й буде "переворот", то у "вехах". Старого "царя" усунуть, оголосять "поганим", а призначать нового. Всі кацапи наввипередки будуть лаяти старого і вішати на стіни ікони нового.
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13.10.2022 19:54 Ответить
у "верхах"
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13.10.2022 19:55 Ответить
Ото ж ви "кайфоломщик"! А помріяти?
Та й є надія, що (якщо) виникне той бунт, то кремляді переключаться на нього і втрати серед наших захісників зійдуть нанівець...
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13.10.2022 20:02 Ответить
Навіть після перевороту в "верхах" буде передих, поки вони одні "ікони" на інші міняти будуть, потім новий "цар" всіх єнєралів замінить на лояльних до себе.
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13.10.2022 21:54 Ответить
Не вміють програвать. Чекають що , казіно підітре їм сопельки, пригостить коктейлем і дасть шарових фішечок. Це тро-охи не так, виліз за периметр голий ,але живий ---радій.
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13.10.2022 13:06 Ответить
отже вони й самі не розуміють аргументованої причини війни з Україною ...міль хоче показати що вони сверх держава ,але туалети прямого падіння ще актуальні в росії
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13.10.2022 13:06 Ответить
Нічого в тому болоті не «рвоне». Кацапи по житті слухняні вівці, котрі бояться влади і залюбки дохнуть на чужій землі, бо не бачать перспектив у себе вдома. У них зовсім інший менталітет. Тому вони не розуміють українців, а українці кацапів.
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13.10.2022 13:07 Ответить
орда с покон віків йшла і тільки грабувала та знищувала чужі землі..Самі нічого не взмозі виготовляти чи робити..Захоплювала ,те що було напрацьоване іншими народами. і кричала о вялічії..в СССР 15 республік працювали на московію..
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13.10.2022 13:11 Ответить
поРаша дохнут с головы!!!
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13.10.2022 13:18 Ответить
Хренасе ножищи. Палочник?
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13.10.2022 13:27 Ответить
Той випадок, коли на словах ти "Вялікая расія", а на ділі - просто географічний гідроцефал з усіма признаками латентного під*раса...
І "Расія фпірьод!" плавно перетворилось на "Расію в зад!"...
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13.10.2022 13:35 Ответить
"...Назріває час для зміни політичної системи. Але як це буде, я не знаю...."
А я знаю. Мацква буде знищена без права відновлення.
Кацап буде розпилений над болотами.
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13.10.2022 13:38 Ответить
не бійтесь ядерки, кацапів вона не врятує
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13.10.2022 14:10 Ответить
А це висновки для вибуху бомби якої потужності?
Тактичний заряд в 10кТ і підрив стратегічної боєголовкивки 1МТ - різні речі.
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13.10.2022 20:08 Ответить
ну 1МТ потужніше в 100 разів за 10кТ, отже корінь кубічний з 100 = 4,64... тобто радіус 1МТ буде більше за 10кТ в 4,6 разів
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13.10.2022 21:24 Ответить
А сейсмічна складова? Я не профі в цьому питанні, тому й питаю. А потужність (чи щільність?) проникаючої радіації (здається гамма-випромінення) теж можна по цій формулі вирахувать?
Не ображайтесь на мої питання, будьте ласкаві, бо це дійсно мені не відомо.
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13.10.2022 21:36 Ответить
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев.
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13.10.2022 14:26 Ответить
Путин - закономерный выкидыш росийского народу. Этот народ и дальше будет плодить такую же мразь.
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13.10.2022 14:38 Ответить
НАША МЕТА
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13.10.2022 14:39 Ответить
китаю з того не повинно попасти нічого. не росія а московія. І то частина. Курськ, Білгород, Вороніж, Ростов мають можливість і повинні під міжнародним контролем утворити Новоросійську федерацію чи конфедерацію на зразок ФРН ( але пізніше). Це буде буферна зона від проникнення саме кацапів до України, Білорусі і далі до Європи.
Всю вату із зазначених територій - на московію. Як вони і мріяли.
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13.10.2022 15:06 Ответить
Коли сусід- дрянь, треба високий забор, якісна оборона і не менш якісний дивайс.
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13.10.2022 15:50 Ответить
Победы не будет.
Проигрыш невозможен: будет ПОРАЖЕНИЕ.
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13.10.2022 17:32 Ответить
Напишу по-русски.

Из того что тут нацитированно выходит такая общая усредненная картина, что русня, находясь по шею в говне, которое уже обильно затекает им в рот, а сверху еще и струи мочи бьют по глазам, всё равно упорно не хочет верить в своё поражение. Говорят о ядерных ударах, о том что поражение невозможно, что все ждут какой-то другой войны и тд. То есть они живут в каком-то параллельном измерении, что удивительно, так как все эти годы интернет был доступен. Но деформация сознания у них всё равно настолько сильная, что они не видят очевидного. Рашка уже проиграла, причем как только начала эту войну. Рашка проиграла и последствия этого будут бить их по голове еще долгие десятилетия. Распад рашки очень вероятен, так как национальные регионы держались лишь на страхе и коррупции чиновников, как только эти потоки прервутся, начнутся мощнейшие центробежные силы. Чечня уже и так живет как отдельное шариатское государство. Какие-то частные армии, хренова туча силовиков, которые подчиняются разным структурам, расстерянная и почти добитая армия, толпы охреневших мобилизованных и их семей - неспособность выйти из этого пике уже очевидна, причем очевидна уже и для Индии и Китая. Потому они не спешат поддерживать карлика, который поставил всё и проиграл.

Но руснявый бизнес, который по логике должен иметь какие-то мозги в голове и самостоятельное критическое мышление - всё равно блеет про то что проиграть невозможно, и я уверен, в глубине души все равно верит в величие и скрепу руснявой империи... Это диагноз, получается. Диагноз, который приведёт их к тотальному краху, десятилетиям бедности и гражданских войн. Последняя империя будет агонизировать на наших глазах, и стервятники, которые будут рвать её плоть уже кружатся над ней и пристально присматриваются к будущим трупам, которыми они будут пировать... вонь стоит уже на весь мир. Хребет империи сломан, но она упорно продолжает отказываться в это верить, и машет своими рученками и ноженками... ракетками и мобиками... отрезвление будет скоро, думаю. И оно будет страшным. Для них.

А мы уже своё отбоялись давно.
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13.10.2022 21:44 Ответить
 
 