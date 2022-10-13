Победы не будет, проигрыш невозможен: WP собрала высказывания российских чиновников и бизнесменов о войне

Издание The Washington Post поговорило с несколькими чиновниками и представителями бизнес-элиты о настроениях в российском обществе. Ни один собеседник не был настроен оптимистично.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт издания.

Российские чиновники и бизнесмены общались с журналистами на условиях анонимности, опасаясь за свою безопасность.

Приводим некоторые их высказывания.

– На поле боя есть проблемы. Не думаю, что это (ядерные удары. – Ред.) снизит давление.

- Ракеты производятся. Но единичными единицами. А старые резервы кончаются.

– Никто не доволен статусом-кво. Понятно, что военной или политической победы не будет. Но и проигрыш невозможен. Это превращается в ситуацию в шахматах, известную как цугцванг, когда каждый шаг хуже следующего, но невозможно не двигаться.

– Оптимизм и вера, что мы все перевернем и найдем путь, полностью испарился. Люди видят, что будущего нет.

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– Через несколько месяцев у России будет очень негативная динамика: ухудшение настроений в обществе. Всё зависит от фронта.

- Путин вряд ли прибегнет к развертыванию тактического ядерного удара, потому что тогда у него не останется карт, Китай может заблокировать такую ​​эскалацию. Это ящик Пандоры, который китайцы не хотят открывать.

– Поддержка Саудовской Аравией сокращения добычи нефти добавила смелости российскому президенту. Даже если цены на энергоносители останутся на том же уровне, Путин думает, что Европа окажется в кризисе и не будет времени на Украину. Это все еще война на истощение, пока одна сторона не сможет продолжать войну.

- Весь бизнес страдает от происходящего. Все заморозили свои инвестиционные планы.

- Все полностью разочарованы. Настроение очень плохое.

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– Мы начали входить в революционную ситуацию. Все ждут чего-то иного, чем то, что происходит сейчас: другого руководства, другой войны. Ястребы хотят более жестких действий. Голуби вообще не хотят войны. Назревает время для смены политической системы. Но, как это будет, я не знаю.