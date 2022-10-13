Победы не будет, проигрыш невозможен: WP собрала высказывания российских чиновников и бизнесменов о войне
Издание The Washington Post поговорило с несколькими чиновниками и представителями бизнес-элиты о настроениях в российском обществе. Ни один собеседник не был настроен оптимистично.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт издания.
Российские чиновники и бизнесмены общались с журналистами на условиях анонимности, опасаясь за свою безопасность.
Приводим некоторые их высказывания.
– На поле боя есть проблемы. Не думаю, что это (ядерные удары. – Ред.) снизит давление.
- Ракеты производятся. Но единичными единицами. А старые резервы кончаются.
– Никто не доволен статусом-кво. Понятно, что военной или политической победы не будет. Но и проигрыш невозможен. Это превращается в ситуацию в шахматах, известную как цугцванг, когда каждый шаг хуже следующего, но невозможно не двигаться.
– Оптимизм и вера, что мы все перевернем и найдем путь, полностью испарился. Люди видят, что будущего нет.
– Через несколько месяцев у России будет очень негативная динамика: ухудшение настроений в обществе. Всё зависит от фронта.
- Путин вряд ли прибегнет к развертыванию тактического ядерного удара, потому что тогда у него не останется карт, Китай может заблокировать такую эскалацию. Это ящик Пандоры, который китайцы не хотят открывать.
– Поддержка Саудовской Аравией сокращения добычи нефти добавила смелости российскому президенту. Даже если цены на энергоносители останутся на том же уровне, Путин думает, что Европа окажется в кризисе и не будет времени на Украину. Это все еще война на истощение, пока одна сторона не сможет продолжать войну.
- Весь бизнес страдает от происходящего. Все заморозили свои инвестиционные планы.
- Все полностью разочарованы. Настроение очень плохое.
– Мы начали входить в революционную ситуацию. Все ждут чего-то иного, чем то, что происходит сейчас: другого руководства, другой войны. Ястребы хотят более жестких действий. Голуби вообще не хотят войны. Назревает время для смены политической системы. Но, как это будет, я не знаю.
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Так коротко можна описати ситуацію у придуркуватого сусіда.
«Начну с анекдота.
Идет Иван-дурак по лесу. Захотел пить - видит озеро. Естественно, спустился. Видит, на пляжике у самой воды загорает Змей Горыныч. Лежит, су*а такая, лошадиную ногу догрызает, дымом пыхкает…
- Ах, ёпть! - кричит Иван-дурак, выхватывает меч-кладенец и начинает рубить Змею головы.
А змей - одну голову мечом долой - на её месте две выросло.
В общем, уже вечер, Иван-дурак замахался рубить, перед ним вместо трехглавого змея уже стоглавое чудище…
- Погоди, Иван… - гудит чудище. - Погоди! Ты зачем вообще к озеру пришёл?
- Водицы испить, - говорит Иван-дурак, утирая взмокший лоб.
- И что? - спрашивает чудище с нескрываемым интересом. - Я тебе что, пить не давал? На, пей!
Это я к чему веду…
Я каждый день российских патриотов спрашиваю: чего вам не хватало? В каком месте вы на коленях стояли? Что вам так нестерпимо было находиться со всеми в нормальных отношениях? Кто вам, Иванам, пить мешал?
Нефть была по 100, мир-дружба-жвачка, никаких санкций, Олимпиада - о, спорт - ты мир!, крики «Тагииил!» и «Геленджииииик !» по всему миру!!! "Немцев" каждое 9 мая побеждали на всех курортах, были рукопожаты, всякие конференции, саммиты, сотрудничество, совместные разработки и даже военные программы…
Вам было плохо?
Це він командував під час звхопленні Сіверодонецька. Його змінили на іншого, а теперь повернули.
Вони на першому щабелі:
отрицание;
гнев;
торг;
депрессия;
принятие.
Це якийсь метод забою чи нещасний випадок із тваринкою?
По словам собеседника Sota, желание воевать пропало у него и его товарищей после того, как из предыдущей группы в 100 мобилизованных, отправленных на фронт, в лагерь вернулся один человек - он был ранен, и его сразу отправили в госпиталь.https://www.youtube.com/watch?v=gSt61XyqbaY
Скажуть по ТВ що перегрупування з Криму це пабєда, значить так і задумувалося...
Фінал путінської авантюри стає дедалі зрозумілішим - військовий розгром, економічна катастрофа, соціальні потрясіння, голод, холод, людські поневіряння
І розвал Росії в нині існуючих кордонах.
І все те ж питання у всіх людей, які нормально мислять - навіщо ТИ це затіяв? Чого ТОБІ у житті не вистачало?
А увійде звичайним ******, який мав усе і все загубив.
З багна вийшов і в багно повернеться
Але недаремно кажуть, що влада це найсильніший наркотик і відірватись від неї непросто. Або ти розумієш, що піти треба, або тобі це саме говорять прямо. А якщо й не розумієш і не кажуть... то маєш те, що маєш.
"Ми почали входити в революційну ситуацію. Всі чекають чогось іншого..." Джерело:
Ну чекайте! "Прілєтіт вдруг валшєбнік в галубом вєртальотє..." Ага!
Ось тільки революцію на московії у 1917-му зробили євреї, а ваша "революційна ситуація", скоріш за все, переросте в (голодний?) бунт - безглуздий і нещадний
Вина українців у недостатньому прагненні мати власну державу призвела до окупації їх москалями.
Там були заміни та підміни понять, заміщення цінностей вигаданими досягненнями... Ось і маємо рашистів. І, здається, нам, українцям, випала важка доля - знищити цей міф.
Кожен висловлює свою думку так, як вміє. Наразі, я сформулював не досить чітко, але мав на увазі те саме, що й ви.
Дякую за більш точне пояснення, але мені здається, що це зрозуміти (тим більш співставити з реальними подіями того часу) не кожному під силу і не всі мають на те бажання
Якщо й буде "переворот", то у "вехах". Старого "царя" усунуть, оголосять "поганим", а призначать нового. Всі кацапи наввипередки будуть лаяти старого і вішати на стіни ікони нового.
Та й є надія, що (якщо) виникне той бунт, то кремляді переключаться на нього і втрати серед наших захісників зійдуть нанівець...
І "Расія фпірьод!" плавно перетворилось на "Расію в зад!"...
А я знаю. Мацква буде знищена без права відновлення.
Кацап буде розпилений над болотами.
Тактичний заряд в 10кТ і підрив стратегічної боєголовкивки 1МТ - різні речі.
Не ображайтесь на мої питання, будьте ласкаві, бо це дійсно мені не відомо.
Всю вату із зазначених територій - на московію. Як вони і мріяли.
Проигрыш невозможен: будет ПОРАЖЕНИЕ.
Из того что тут нацитированно выходит такая общая усредненная картина, что русня, находясь по шею в говне, которое уже обильно затекает им в рот, а сверху еще и струи мочи бьют по глазам, всё равно упорно не хочет верить в своё поражение. Говорят о ядерных ударах, о том что поражение невозможно, что все ждут какой-то другой войны и тд. То есть они живут в каком-то параллельном измерении, что удивительно, так как все эти годы интернет был доступен. Но деформация сознания у них всё равно настолько сильная, что они не видят очевидного. Рашка уже проиграла, причем как только начала эту войну. Рашка проиграла и последствия этого будут бить их по голове еще долгие десятилетия. Распад рашки очень вероятен, так как национальные регионы держались лишь на страхе и коррупции чиновников, как только эти потоки прервутся, начнутся мощнейшие центробежные силы. Чечня уже и так живет как отдельное шариатское государство. Какие-то частные армии, хренова туча силовиков, которые подчиняются разным структурам, расстерянная и почти добитая армия, толпы охреневших мобилизованных и их семей - неспособность выйти из этого пике уже очевидна, причем очевидна уже и для Индии и Китая. Потому они не спешат поддерживать карлика, который поставил всё и проиграл.
Но руснявый бизнес, который по логике должен иметь какие-то мозги в голове и самостоятельное критическое мышление - всё равно блеет про то что проиграть невозможно, и я уверен, в глубине души все равно верит в величие и скрепу руснявой империи... Это диагноз, получается. Диагноз, который приведёт их к тотальному краху, десятилетиям бедности и гражданских войн. Последняя империя будет агонизировать на наших глазах, и стервятники, которые будут рвать её плоть уже кружатся над ней и пристально присматриваются к будущим трупам, которыми они будут пировать... вонь стоит уже на весь мир. Хребет империи сломан, но она упорно продолжает отказываться в это верить, и машет своими рученками и ноженками... ракетками и мобиками... отрезвление будет скоро, думаю. И оно будет страшным. Для них.
А мы уже своё отбоялись давно.