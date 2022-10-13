У России есть от 300 до нескольких тысяч дронов-камикадзе иранского производства, - ОК "Південь"

Российские оккупанты получили от 300 до нескольких тысяч дронов-камикадзе иранского производства.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны ОК "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Цифры действительно очень противоречивы и, по разным источникам, их может быть от 300 до нескольких тысяч. Но будем учитывать, что они пытаются использовать их по определенным регионам, с учетом удаленности", - пояснила она.

При этом, она уточнила, что оккупанты в данный момент пытаются использовать дроны-камикадзе для поражения целей, находящихся в пределах 1 тыс. км от точки запуска.

"В данный момент мы знаем, что их (дронов-камикадзе, – ред.) довольно много сконцентрировано на временно оккупированных территориях южной части Украины, но пытаются и с северных границ Украины атаковать", - подытожила Гуменюк.

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