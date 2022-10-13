РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4899 посетителей онлайн
Новости Война
8 921 34

У России есть от 300 до нескольких тысяч дронов-камикадзе иранского производства, - ОК "Південь"

дрон,іран,камікадзе

Российские оккупанты получили от 300 до нескольких тысяч дронов-камикадзе иранского производства.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны ОК "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Цифры действительно очень противоречивы и, по разным источникам, их может быть от 300 до нескольких тысяч. Но будем учитывать, что они пытаются использовать их по определенным регионам, с учетом удаленности", - пояснила она.

При этом, она уточнила, что оккупанты в данный момент пытаются использовать дроны-камикадзе для поражения целей, находящихся в пределах 1 тыс. км от точки запуска.

"В данный момент мы знаем, что их (дронов-камикадзе, – ред.) довольно много сконцентрировано на временно оккупированных территориях южной части Украины, но пытаются и с северных границ Украины атаковать", - подытожила Гуменюк.

Читайте также: Израиль предоставляет Украине разведданные относительно иранских дронов-камикадзе, - NYT

Автор: 

Иран (1774) россия (95372) Гуменюк Наталья (577) дроны (3845)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
Гуменюк, давайте не генерировать бессмысленных и безглуздых сообщений и не вводить людей в депрессию своими "то ли 300, то несколько тысяч"? Понабирали по знакомствам этих работников пиара и балабольства, а народ гадай, что они имеют ввиду
показать весь комментарий
13.10.2022 13:17
+8
Тобто хз скільки)
показать весь комментарий
13.10.2022 13:14
+6
що там посольство ірану в Україні ще працює ? Доречі вчора в магазині купував вермішель і був здивований коли побачив іранську мівіну
показать весь комментарий
13.10.2022 13:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та невже? А коли про це ще місяць тому казали, то влада казало що брехня.
показать весь комментарий
13.10.2022 13:12 Ответить
То нехай супутник притули(який купили українці за 600млн$) відстежить де база орків, й зафігачити з байроткара (який літає на відстань 4000км) !
показать весь комментарий
13.10.2022 13:39 Ответить
Тобто хз скільки)
показать весь комментарий
13.10.2022 13:14 Ответить
дрони-камікадзе з дальністю 2 000 це крилаті ракети злиденних режимів.
але, дешево та сердито!!!!!

як же вони все ж таки керуються на такі великі відстані ?
показать весь комментарий
13.10.2022 13:49 Ответить


никак.

прокладывается маршрут по координатам gps c обходом районов, прикрытых пво. gps антенна разработана таким образом, источник должен находиться выше дрона, что дает определенную помехоустойчивость для фейковых сигналов gps земли.
показать весь комментарий
13.10.2022 15:18 Ответить
Недавно говорили что их вообще произведено меньше тысячи. А вот те на: у засрашки уже несколько тысяч.
То есть о "калибрах" можно сделать примерно такой же вывод.
показать весь комментарий
13.10.2022 13:14 Ответить
Калібри це зовсім інше тому їх справді менше, але їх клепають в 3 зміни зараз
показать весь комментарий
13.10.2022 13:17 Ответить
що там посольство ірану в Україні ще працює ? Доречі вчора в магазині купував вермішель і був здивований коли побачив іранську мівіну
показать весь комментарий
13.10.2022 13:16 Ответить
а італійська томатна паста замість херсонського "Чумака"?
то як?
української томатної пасти немає в жодній крамниці !!!

"...але тоді б ми будували менше доріг"

через тупе Крадівництво ми втратили до 20% території, сотні тисяч людських життів, на сотні міліардів доларів маємо рунувань....
показать весь комментарий
13.10.2022 13:45 Ответить
Не меліть маячню - в Україні багато виробників томатної пасти!

Та ж одеська "Господарочка", наприклад, це перше що в голові виникло.

До речі - днями проходив повз наш консервний завод - у повітрі стійкий запах помідорів висить!
показать весь комментарий
13.10.2022 13:58 Ответить
а Херсон?
"Херсон ми *****..лі"
може ти ще скажеш що ціни на овочі цього року смішні ?

.
показать весь комментарий
13.10.2022 14:07 Ответить
Цього не скажу.

Але про томатну пасту ви реальну маячню зморозили!
показать весь комментарий
13.10.2022 14:16 Ответить
Гуменюк, давайте не генерировать бессмысленных и безглуздых сообщений и не вводить людей в депрессию своими "то ли 300, то несколько тысяч"? Понабирали по знакомствам этих работников пиара и балабольства, а народ гадай, что они имеют ввиду
показать весь комментарий
13.10.2022 13:17 Ответить
Головне що в нас немає таких. Щоб були на 30 кг вибухівки і на 600 км, то можна було б і мацкву полякати
показать весь комментарий
13.10.2022 13:17 Ответить
На жаль. Кажуть ці іранські дрони роблять у Таджикістані с китайських комплектуючих. Може нам також замовити десь в Узбекистані те саме та назвати не Герань, а Квітка чи ще якось.
показать весь комментарий
13.10.2022 13:20 Ответить
китайці їх роблять, навіть малюють "made in Iran"

знайдіть статтю Тома Купера, який нарив на іранські дрони купу матеріалу
показать весь комментарий
13.10.2022 13:52 Ответить
ВВ от 40 до 50 кг. Дальность до 1 000 км. подтвержденная. Но есть модификации, где ВВ меньше, но увеличенный топливный бак. Производитель заявляет о дальности до 2 000 км. Возможно.
показать весь комментарий
13.10.2022 13:33 Ответить
Если посчитать инфу по сбитым-попавшим, то разве эти триста уже не выбит?
показать весь комментарий
13.10.2022 13:18 Ответить
Зараз Арестович все порахує. З його підрахунками російські ракети мали б уже в мінусі літати.
показать весь комментарий
13.10.2022 13:21 Ответить
Я не про Арестовича. Я за этими дронами слежу с первого появления и вот их уже кучу было.
показать весь комментарий
13.10.2022 13:24 Ответить
Притулку бабло зібрав, сказав для дронів це багато, нах Україні стільки дронів-камікадзе, на надлишок він місце астранавта на міжнародній станції купить.
показать весь комментарий
13.10.2022 13:21 Ответить
показать весь комментарий
13.10.2022 13:41 Ответить
То це добре чи погано ?
показать весь комментарий
13.10.2022 13:42 Ответить
Достаточное доказательство, что бороться с ними надо не средствами ПВО, когда дроны уже запущены, а ракетами, пока они ещё находятся на базе или складе. Нам просто не смогут передать столько противоракет, чтобы сбивать и ракеты, и эти дешёвые дроны.

Военному руководству Украины пока об этом чётко заявить своим западным партнёрам. Пора бить по военным объектам в том числе на признанной территории россии, с которых эти дроны переправляют в Украину.

Если не удастся договориться - нужно переносить собственные производственные линии, на которых делали Нептун и Гром-2 (если они ещё живы), глубоко под землю, и самим клепать себе ракеты. Несколько ударов баллистическими ракетами на расстояние под 300 и более км - кацапы потом будут взвешивать, нужно ли продолжать беспределить, потому что ракета дальностью 500 км может и до москвы долететь.
показать весь комментарий
13.10.2022 13:56 Ответить
неначасі, гроші є тільки на асфальт! зелене шобло навіть під час війни 3,14здить....
показать весь комментарий
13.10.2022 14:06 Ответить
Та де б вони там набралися в Ірану , - тисячі . Кацапи розповсюджують фейки , а Буданов на них ведеться , як школяр , і ЗЕлю цим годує . Почитав би хоч матеріали з Віки , про ті іранські дрони .
На сьогодні в Ірану немає промислового виробництва дронів , їх там збирали і збирають вручну до цих пір , по кілька десятків на рік . Тим більш , Іран донедавна і не думав їх нікуди продавати , вони наробили дронів для себе , для своєї КВІР , і все . !
Сумніваюсь що іранці продали кацапам прям таки тисячі дронів , тобто - увесь свій запас .
показать весь комментарий
13.10.2022 14:27 Ответить
орки закупили у ірану 300 дронів
на 2000 заключили контракт
я думаю що це все барахло роблять китайці
а іран собирає десь в підвалі
прикручує двигун вставляє заряд електроніку
і передає московитам
показать весь комментарий
13.10.2022 14:43 Ответить
Що скаже Наше ГРУ, особливо маючи такого радника(чи то заступника), як гогінашвіллі...
показать весь комментарий
13.10.2022 14:55 Ответить
Є народна мудрість - вислухай бабу, але зроби навпаки, тобто думай навпаки... Вона вже стільки наговорила, що скоро переплюне і єрестовича (ще недавно капітана запасу, а сьогодні підполковника)...
показать весь комментарий
13.10.2022 15:24 Ответить
Зі збитих шахідів можна зробити висновок що їх нумерація, як і все на Московії фейк. Немає, від слова зовсім, номерів першої сотні, є двухсоті🤣 і от пішли чотирьохсоті - тобто трьохсотих теж немає.
показать весь комментарий
13.10.2022 17:42 Ответить
Шахід це ізраїльська розробка. Іран захопив екземпляр, і налагодив виробництво. Конструкція дуже проста, і дешева, не дарма їх мопедами звуть, але дрон дуже ефективний. Чим скиглити, треба захопити і самим випускати
показать весь комментарий
14.10.2022 00:53 Ответить
То що, Америка та Европа і далі буде "морозитися" з далекобійними ракетами?!! Аби "не було ескалації"!!
показать весь комментарий
07.11.2022 15:59 Ответить
 
 