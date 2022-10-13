У России есть от 300 до нескольких тысяч дронов-камикадзе иранского производства, - ОК "Південь"
Российские оккупанты получили от 300 до нескольких тысяч дронов-камикадзе иранского производства.
Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны ОК "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Цифры действительно очень противоречивы и, по разным источникам, их может быть от 300 до нескольких тысяч. Но будем учитывать, что они пытаются использовать их по определенным регионам, с учетом удаленности", - пояснила она.
При этом, она уточнила, что оккупанты в данный момент пытаются использовать дроны-камикадзе для поражения целей, находящихся в пределах 1 тыс. км от точки запуска.
"В данный момент мы знаем, что их (дронов-камикадзе, – ред.) довольно много сконцентрировано на временно оккупированных территориях южной части Украины, но пытаются и с северных границ Украины атаковать", - подытожила Гуменюк.
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але, дешево та сердито!!!!!
як же вони все ж таки керуються на такі великі відстані ?
никак.
прокладывается маршрут по координатам gps c обходом районов, прикрытых пво. gps антенна разработана таким образом, источник должен находиться выше дрона, что дает определенную помехоустойчивость для фейковых сигналов gps земли.
То есть о "калибрах" можно сделать примерно такой же вывод.
то як?
української томатної пасти немає в жодній крамниці !!!
"...але тоді б ми будували менше доріг"
через тупе Крадівництво ми втратили до 20% території, сотні тисяч людських життів, на сотні міліардів доларів маємо рунувань....
Та ж одеська "Господарочка", наприклад, це перше що в голові виникло.
До речі - днями проходив повз наш консервний завод - у повітрі стійкий запах помідорів висить!
"Херсон ми *****..лі"
може ти ще скажеш що ціни на овочі цього року смішні ?
.
Але про томатну пасту ви реальну маячню зморозили!
знайдіть статтю Тома Купера, який нарив на іранські дрони купу матеріалу
Военному руководству Украины пока об этом чётко заявить своим западным партнёрам. Пора бить по военным объектам в том числе на признанной территории россии, с которых эти дроны переправляют в Украину.
Если не удастся договориться - нужно переносить собственные производственные линии, на которых делали Нептун и Гром-2 (если они ещё живы), глубоко под землю, и самим клепать себе ракеты. Несколько ударов баллистическими ракетами на расстояние под 300 и более км - кацапы потом будут взвешивать, нужно ли продолжать беспределить, потому что ракета дальностью 500 км может и до москвы долететь.
На сьогодні в Ірану немає промислового виробництва дронів , їх там збирали і збирають вручну до цих пір , по кілька десятків на рік . Тим більш , Іран донедавна і не думав їх нікуди продавати , вони наробили дронів для себе , для своєї КВІР , і все . !
Сумніваюсь що іранці продали кацапам прям таки тисячі дронів , тобто - увесь свій запас .
на 2000 заключили контракт
я думаю що це все барахло роблять китайці
а іран собирає десь в підвалі
прикручує двигун вставляє заряд електроніку
і передає московитам