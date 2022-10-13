Два украинских самолета упали на Полтавщине за два дня, пострадавших среди гражданских нет, - ОВА
За два дня на территории Полтавской области упали два самолета. Это произошло 11 и 12 октября.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.
Это произошло в Шишацкой громаде. Подробностей не разглашают.
По словам Лунина, травмированных или погибших среди гражданского населения нет.
"Во вторник и в среду были катастрофы, падали наши самолеты именно в Шишацкой громаде. Больше информации комментировать не могу, комментирует эти события военное руководство Министерства обороны. Ждем от них информацию", - сказал глава обладминистрации.
Топ комментарии
+50 alexandr shamov
показать весь комментарий13.10.2022 14:01
+49 Виталий Танчик #518988
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+39 Игорь Матвеев #395524
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Это означает, что обломки взорвавшегося каракуля иногда пробивают фюзеляж
Слава ВВС Украины!!!
Великий об'єм паливних баків (близько 12000 л) забезпечує дальність польоту до 3680 км і бойовий радіус до 1500 км. Розміщення підвісних паливних баків на базових моделях не передбачено.
Очень надежная машина. Хотя в авиации все имеет место, от качества топлива, масел и сжатых газов до обыкновенного разгильдяйства в обслуживании.
врахуйте. будь ласка, що залізо було старе, радянського виробництва, тобто таке, що його в Україні не виробляється
воно (залізо) своє відпрацювало з лихвою, треба бути й за це вдячними
проте байкарі зараз розкажуть, що на пілотування F-16 наших пілотів треба перенавчати невизначено довгий термін (принаймні, на думку байкарів, роками)
Взлетают с автострад, ремонтируются и обслуживаются в неприспособленных ангарах....
Это наша плата за войну.....
ЩО ЗАВАЖАЛО В УКРАЇНІ ВИЛОВИТИ ДІВЕРСАНТІВ ???
Нехай влада України памятае - пам'ять у українців добра і будуть всі ****** Вам припоминати
Вернемось до «наших баранів» - 3 шт ЛІТАКА ЗА ДВА ДНЯ ЦЕ ЗАБАГАТО ‼️‼️‼️‼️
Российские корабли из Севастополя ушли, держатся на удалении -
что вас не устраивает ?
Кому , ще що не ясно !!!?
С учетом стоимости "Гераней" и стоимости боевых самолетов, за последние несколько дней МО РФ полностью окупило расходы на всю партию. Вполне понятно, что даже если ВВС Украины и смогли сбить пару "Гераней" (что далеко не факт), то это конечно никак не может компенсировать потерю части оставшихся боевых самолетов. Произошла своеобразная ловля на живца.
Очевидно, что ВКС РФ предполагали, что после нескольких дней ударов "Геранями" по различным объектам, противник может рискнуть бросить самолеты на борьбу с беспилотниками и этого хода противника явно ждали, что привело к существенным потерям в материальной части. Можно констатировать, что БПЛА "Герань-2" не только используют для поражения объектов инфраструктуры и военной техники ВСУ, но и для провоцирования ПВО ВСУ на рискованные действия, где противника и подлавливают.