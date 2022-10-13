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Новости Война
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Два украинских самолета упали на Полтавщине за два дня, пострадавших среди гражданских нет, - ОВА

зсу,літак

За два дня на территории Полтавской области упали два самолета. Это произошло 11 и 12 октября.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.

Это произошло в Шишацкой громаде. Подробностей не разглашают.

По словам Лунина, травмированных или погибших среди гражданского населения нет.

"Во вторник и в среду были катастрофы, падали наши самолеты именно в Шишацкой громаде. Больше информации комментировать не могу, комментирует эти события военное руководство Министерства обороны. Ждем от них информацию", - сказал глава обладминистрации.

Читайте также: "Все расплакались, когда к портрету погибшего отца поднесли новорожденного сына". История авиатора Сергея Пархоменко. ФОТО

Автор: 

авиация (2821) Лунин Дмитрий (54) Полтавская область (1145)


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Топ комментарии
+50
Подозрительная статистика со вчерашнего дня, начиная с Винницы.
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13.10.2022 14:01
+49
Все обратили внимание на то, что подобное количество падений украинских самолётов за пару суток не может быть случайностью и хотелось бы какой то реакции на сие со стороны соответствующих органов, которые ОБЯЗАНЫ пресекать саботажи и диверсии особенно в сфере обороны и столь дефицитной для Украины военной авиации. Где там наше "доблесное" СБУ слившее атаку на Украину с Крыма и каждый день докладывающее о поимке "шпионов" и "диверсантов" но, как правило, без имён и фамилий да с замыленными лицами???!!!
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13.10.2022 14:09
+39
Діверсії зрадників і колабарантів.
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13.10.2022 14:01
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Щось два дні поряд падають українські літаки не в прифронтових територіях. Що це таке?
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13.10.2022 14:00 Ответить
Діверсії зрадників і колабарантів.
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13.10.2022 14:01 Ответить
а зачем им быть в прифронтовой зоне? что бы их уничтожили еще на аэродроме? к тому же, непонятно какие именно самолеты
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13.10.2022 14:21 Ответить
Что? Авиация ЗСУ каждый день совершают около 20 боевых вылетов по врагу по линии фронта.
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13.10.2022 14:29 Ответить
11 сентября, во время воздушной тревоги, подразделения Воздушных Сил Полтавской области сбили две российских ракеты N Стартовый вес, кг2200-2400 Масса боевой части, кг400
Это означает, что обломки взорвавшегося каракуля иногда пробивают фюзеляж
Слава ВВС Украины!!!


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13.10.2022 15:00 Ответить
Много летают - больше вероятность падений.
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13.10.2022 16:02 Ответить
Наши самолеты очень старые, ресурс по планеру и по двигателям давно выработан. Чем дальше, - тем больше будуть падать. Нужен переход на новый тип, Ф-16 блок 70/72.
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13.10.2022 18:01 Ответить
от Полтавы до фронта далековато. Тех неисправность ?
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13.10.2022 14:00 Ответить
Су-27 багатоцільовий високоманеврений всепогодний винищувач.
Великий об'єм паливних баків (близько 12000 л) забезпечує дальність польоту до 3680 км і бойовий радіус до 1500 км. Розміщення підвісних паливних баків на базових моделях не передбачено.

Очень надежная машина. Хотя в авиации все имеет место, от качества топлива, масел и сжатых газов до обыкновенного разгильдяйства в обслуживании.
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13.10.2022 14:45 Ответить
Подозрительная статистика со вчерашнего дня, начиная с Винницы.
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13.10.2022 14:01 Ответить
Пілоти катапультуватись?
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13.10.2022 14:01 Ответить
Шо за хрінь?
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13.10.2022 14:02 Ответить
у двигунів є ресурс, вони не вічні
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13.10.2022 14:03 Ответить
або паливо палене...
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13.10.2022 14:05 Ответить
скоріш це двигуни своє відпрацювали
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13.10.2022 14:06 Ответить
Моторесурс любого двигателя, не исключая авиационного, можно продлевать десятилетиями проводя соответствующий ремонт с заменой изношенных деталей. Просто так на ТРЁХ самолётах не может произойти поломка ни с того ни с сего, за что отвечает техническая служба. К тому же стоит ли гадать когда причина не озвучена, т.к. это может быть и система управления самолётом, и телеметрия (передача данных), да что угодно!!!
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13.10.2022 14:17 Ответить
А может банально орлята учатся летать, а времени на предполетную подготовку в обрез.
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13.10.2022 14:30 Ответить
можна продовжувати, але при наявності "замены изношенных деталей", тобто треба мати те, чим те зношене заміняти

врахуйте. будь ласка, що залізо було старе, радянського виробництва, тобто таке, що його в Україні не виробляється

воно (залізо) своє відпрацювало з лихвою, треба бути й за це вдячними

проте байкарі зараз розкажуть, що на пілотування F-16 наших пілотів треба перенавчати невизначено довгий термін (принаймні, на думку байкарів, роками)
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13.10.2022 14:31 Ответить
десь тут пробігав кацапопітек
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13.10.2022 14:24 Ответить
Тільки не дивись у дзеркало, а то побачиш його!
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13.10.2022 14:31 Ответить
Так чего же так не написать?! Можно было ведь вообще не упоминать об инциденьте?!
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13.10.2022 14:24 Ответить
А водичка в паливі?...
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13.10.2022 15:59 Ответить
Все обратили внимание на то, что подобное количество падений украинских самолётов за пару суток не может быть случайностью и хотелось бы какой то реакции на сие со стороны соответствующих органов, которые ОБЯЗАНЫ пресекать саботажи и диверсии особенно в сфере обороны и столь дефицитной для Украины военной авиации. Где там наше "доблесное" СБУ слившее атаку на Украину с Крыма и каждый день докладывающее о поимке "шпионов" и "диверсантов" но, как правило, без имён и фамилий да с замыленными лицами???!!!
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13.10.2022 14:09 Ответить
Ну как бы это не случайность. Большая нагрузка - больше проблем и ошибок. Наша авиация старается как может, но нагрузки большие из-за дронов.
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13.10.2022 16:04 Ответить
Якщо злітали з одного аеродрому, то диверсія реальна.
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13.10.2022 14:11 Ответить
Техника и пилоты работают на износ....
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13.10.2022 14:12 Ответить
Износ износом, но есть требования, и они должны выполняться, иначе нет смысла вообще эксплуатировать то, в чём нет уверенности, т.к. результат иного использования может оказаться гораздо хуже, чем если не использовать технику вообще!!! И это не фигура речи, у меня есть горький опыт когда руководство гнало людей работать на чём то в неудовлетворительном состоянии, и сие во вполне спокойных и мирных условиях заканчивалось человеческими жертвами и потерей большего, чем просто какое то устройство или механизм!!!
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13.10.2022 14:23 Ответить
Ты еще расскажи про допуски и посадки!
Взлетают с автострад, ремонтируются и обслуживаются в неприспособленных ангарах....
Это наша плата за войну.....
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13.10.2022 14:32 Ответить
З автострад треба спочатку реклаині банери прибрати, теретично мамаївська траса теж для літаків підходить, але там фіг злетиш.
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13.10.2022 14:54 Ответить
Є траси де взльотки зроблені такі собі мініаеродромчики. Чи ви думаєте що в нас всі траси банерами заставлені ?
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13.10.2022 15:10 Ответить
Пшел отседова!!!
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13.10.2022 14:17 Ответить
ДРГ?
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13.10.2022 14:15 Ответить
очень похоже на то..
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13.10.2022 18:32 Ответить
Три літака за два дні, це не випадковість, на жаль...
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13.10.2022 14:15 Ответить
Кроти? Термінове завдання від шефів?
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13.10.2022 14:17 Ответить
Пишут, что во время прикрытия неба упали, учитывая последнее количество налетов вражеских ракет могут быть нештатные ситуации во время перехвата.
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13.10.2022 14:17 Ответить
Во сколько была воздушная тревога сегодня днём и где?!
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13.10.2022 14:26 Ответить
Была сегодня в Полтавской области.
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13.10.2022 14:29 Ответить
Це сталося 11 та 12 жовтня.
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13.10.2022 14:53 Ответить
Кажуть свої збили...
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13.10.2022 15:33 Ответить
ой дебилы
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13.10.2022 18:34 Ответить
Пам'ятаю як в Україні горіли склади зі снарядами . 6(!!!) складов . НІ ПО ОДНОМУ НЕ НАЙШЛИ ДІВЕРСАНТІВ - обвініли лосей у лісі. В Чехії за один склад одразу піймали діверсантів. У Болгарії теж за склад піймали діверсантів

ЩО ЗАВАЖАЛО В УКРАЇНІ ВИЛОВИТИ ДІВЕРСАНТІВ ???

Нехай влада України памятае - пам'ять у українців добра і будуть всі ****** Вам припоминати

Вернемось до «наших баранів» - 3 шт ЛІТАКА ЗА ДВА ДНЯ ЦЕ ЗАБАГАТО ‼️‼️‼️‼️
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13.10.2022 14:17 Ответить
Такими темпами й бойовi втрати нервово палять в сторiнцi, бо лiтакiв можна позбутися й без них.
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13.10.2022 14:25 Ответить
Треба всіх на поліграф
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13.10.2022 14:27 Ответить
Типо, глупость - в мясорубку , поки не зiзнаеться.
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13.10.2022 14:29 Ответить
чверть країни довелося б виловити.
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13.10.2022 14:26 Ответить
Та не , зебилов и 7% не наберется.
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13.10.2022 14:27 Ответить
Ви серьозно?)) Нажаль, рейтінг Зеленського виріс ще більше за час війни
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13.10.2022 14:31 Ответить
"Рейтинг виріс" видають ті самі соц агентства, які пальчевському друге місце давали на виборах.
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13.10.2022 14:33 Ответить
Нажаль, ні. Єдиний телемарафон і песик патрон дає свої плоди.
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13.10.2022 14:36 Ответить
В следующий раз нефиг ухилятися вiд виборчого процесу.
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13.10.2022 14:46 Ответить
не волнуйтесь, Англо-Саксы понимают и знают, каким образом не допустить куколку-ко на второй срок
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13.10.2022 15:46 Ответить
хрен у зеленского вырос моржовый а не рейтинг
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13.10.2022 18:36 Ответить
На гиляку ‼️‼️‼️
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13.10.2022 14:28 Ответить
Не перебільшуй! Далеко не кожен ватник здатен ризикувати життям заради перемоги "руССького миру", диви як роССіянці збігають за кордон аби не вмирати за "вЯлічіє" РоССії. Тому ні про яку чверть не треба вигадувати!!!
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13.10.2022 14:29 Ответить
не гони беса в чехии президент земан сжег документы расследования взрывов на складах
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13.10.2022 18:35 Ответить
"Травмованих, чи загиблих серед цивільного населення немає". А серед військових, пілотів тобто?
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13.10.2022 14:19 Ответить
Вінницький - живий, а полтавських не можуть знайти
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13.10.2022 14:31 Ответить
Беззуба влада заважала
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13.10.2022 14:28 Ответить
ніхто нам ніколи не повідомляв про втрати літаків і загибель досвічених пілотів, а вони з початку війни мабудь були і були численні. Ресурс агрегатів літаків вичерпується. Коли вони стояли до війни на аеродромах і техніки щось шаманили - це одне, а зараз літаки що лишились в постійній роботі та передислокації, бо всі аеродроми зрозуміло кацапи пристріляли ще в лютому-березні. Думаю часу на техобслуговування обмаль, да і запчастин немає. Тому варіант технесправності вірогідний а що два ну то так збіглось
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13.10.2022 14:31 Ответить
Не буду розкривати таємниці, однак запчастин для літаків ми отримали багато. Так само як і самих літаків із країн колишнього соцтабору. Я більше схильний до диверсії.
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13.10.2022 14:35 Ответить
Не юродсвуй
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13.10.2022 15:01 Ответить
Передполітна підготовка,паспорти комплектуючих,зв'язки персоналу. Наразі маємо справу з диверсіями в чистому вигляді,в військах
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13.10.2022 14:34 Ответить
Де контррозвідка? Де відповідальність посадовців.???
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13.10.2022 14:35 Ответить
Как-то недавно писали что кацапы стреляют ракетами воздух воздух дальностью больше 300км. Может это и связано. Но вроде те ракеты для истребителей как-то не сильно подходят, вроде там под крупные цели типа аваксов рассчитаны.
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13.10.2022 14:36 Ответить
Что за тип самолётов ?
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13.10.2022 14:44 Ответить
Украинский ВМФ успешно потопил российский флагман "Москва".
Российские корабли из Севастополя ушли, держатся на удалении -
что вас не устраивает ?
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13.10.2022 15:02 Ответить
все вірно але потопили ракетно-артелирійські підрозділи берегової охорони. А "Гетьман Сагайдачний" не здійснивши ні одного пострілу ганебно лежить на дні
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13.10.2022 15:09 Ответить
стена-забор это мощное сооружение. Её бы хватило остановить вторжение и ни одна пушка мира её бы не разбила) Носитесь со стеной недалёкие. Дорог достаточно, а если разминированные то вообще супер. До чего люди безмозглые как на выборах
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13.10.2022 15:52 Ответить
а зачем тебе кацап военно морской флот в Украине?
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13.10.2022 18:38 Ответить
і скільки вже заарештовано або сбу зайнято, вони бізнес віджатий і гуманітарку ділять.
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13.10.2022 14:50 Ответить
Тут надійшла інформація про те, що ніби йдеться тільки про ДВА, а не три літаки за дві доби яки впали у одному й тому ж районі. Перший мав бойове пошкодження та повертався з завдання на сході, а другий з технічних причин. Тому мабуть треба тему з "саботажем" прикривати! Хоча втрата літака, та не дай Боже ще й з пілотом, то є трагедія!!!
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13.10.2022 15:08 Ответить
Odin nad Vinnicei , dva v Poltave
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13.10.2022 15:14 Ответить
Po mensei mere odin iz sbitih nad Polatavoi samoletov bil sbit PVO VS RF
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13.10.2022 15:10 Ответить
Popitki sbit shehidi istrebitelami pustaya trata resursov. Ih duzo bagata, a resursu viniscuvaciv podhodiat k koncu
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13.10.2022 15:18 Ответить
прикметно, як одразу набiгло ботнi, яка хором починаэ розповiдати про те, що, мовляв, то "збiг обставин", в лiтакiв "втомився метал", "погане мастило/топлiво" i так далi. Це при тому, що в нас кожен лiтак ледь не на вагу золота i з кожного ледь не пилинки здувають. А подаэться все так, наче вони в нас десь "бесхознi" валандаються, без належного догляду, обслуговування, i десь там "щось" "мишi" (зеленi?) поiли.. .
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13.10.2022 15:27 Ответить
мер Полтави , ця **** ! , називав вторгнення кацапні - громадянською війною ! А житомирські сєбєушники казали людям , що війна буде не довгою , два три дні !
Кому , ще що не ясно !!!?
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13.10.2022 15:49 Ответить
МО РФ сообщает о МиГ-29, который был сбит в Днепропетровской области. Судя по всему ВСУ подловили на жгучем желании не допустить цветения "Герани" у себя на энергообъектах. За 3 дня - потеряны 2 самолета в Полтавской области (ВСУ заявляют, что "упали", МО РФ сообщило об 1 сбитом Су-27, также опознаны показанные обломки - они принадлежат бомбардировщику Су-24), 1 МиГ-29 "упал" во время попыток отражения налета БПЛА "Герань-2", а вот теперь еще 1 МиГ-29 сбит в Днепропетровской области.

С учетом стоимости "Гераней" и стоимости боевых самолетов, за последние несколько дней МО РФ полностью окупило расходы на всю партию. Вполне понятно, что даже если ВВС Украины и смогли сбить пару "Гераней" (что далеко не факт), то это конечно никак не может компенсировать потерю части оставшихся боевых самолетов. Произошла своеобразная ловля на живца.

Очевидно, что ВКС РФ предполагали, что после нескольких дней ударов "Геранями" по различным объектам, противник может рискнуть бросить самолеты на борьбу с беспилотниками и этого хода противника явно ждали, что привело к существенным потерям в материальной части. Можно констатировать, что БПЛА "Герань-2" не только используют для поражения объектов инфраструктуры и военной техники ВСУ, но и для провоцирования ПВО ВСУ на рискованные действия, где противника и подлавливают.
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13.10.2022 16:05 Ответить
А скільки років тим літакам? Спочатку десь стояли іржавіли, а потім активно використовуватись почали. И чи надовго їх вистачить? Тому і потрібні якісь західні літаки, які хоча б зберігались правильно.
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13.10.2022 17:07 Ответить
 
 