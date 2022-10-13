Два украинских самолета упали на Полтавщине за два дня, пострадавших среди гражданских нет, - ОВА

За два дня на территории Полтавской области упали два самолета. Это произошло 11 и 12 октября.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.

Это произошло в Шишацкой громаде. Подробностей не разглашают.

По словам Лунина, травмированных или погибших среди гражданского населения нет.

"Во вторник и в среду были катастрофы, падали наши самолеты именно в Шишацкой громаде. Больше информации комментировать не могу, комментирует эти события военное руководство Министерства обороны. Ждем от них информацию", - сказал глава обладминистрации.

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