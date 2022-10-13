Журналиста Ткача на пешеходном переходе сбило авто: он связывает это с расследованием об уличных гонках
Журналист Михаил Ткач рассказал, что его на пешеходном переходе сбило авто.
Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром на пешеходном переходе меня сбила машина. Ничего серьезного. Ушибы. Я не склонен связывать этот случай с профессиональной деятельностью, но и водителя ВАЗа, который нажал на газ перед пешеходным и передо мной, тоже сложно понять. Поэтому на всякий случай фиксирую это здесь. Полиция, скорая работают как часы. Спасибо", - рассказал журналист.
По словам Ткача, он отказался от госпитализации.
Напомним, ранее Ткач заявил о препятствовании его журналистской деятельности. Он связывает инцидент с его расследованием уличных гонок мажоров.
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+23 Garry Dron #477536
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https://vodiy.ua/pdr/4/#414 4.14 Пішоходам забороняється:
a) Виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
б) раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;
Коментар: Будь-який автомобіль має гальмовий та зупинний шлях і водій може не встигнути запобігти зіткненню при раптовій появі пішохода на проїзній частини. Пішоходи повинні упевнитись у відсутності небезпеки на кожній смузі проїзної частини, навіть якщо вони переходять дорогу по пішохідному переходу
А деякі пішоходи вважають, що коли він на "зебру" виходить, то всі авто зупиняться на "раз-два".
Можете хейтити мій коментар, але за 38 років за кермом я проїхав не один мільйон кілометрів, в тому числі й дорогами Європи. Бачив різних водіїв і різних пішоходів. І не тільки в Україні.
Перестаньте звинувачувати один одного, треба самому стати ввічливим, не чекаючи цього від оточуючих.
ни разу не видел что-бы пешеходы специально бросались под машину - в любом случае гасать по городу как по автобану - преступление
Если бы кто-то "случайно" открыл огонь по колёсам гонщиков -
они бы начали вести себя по-другому.
То відому волонтерку-воїна-депутаткиню на перехресті підрізають,тепер Міхайло !
Хто наступний !???
https://twitter.com/publeecist/status/1580454680160632832?s=20&t=IqLntEFG5BDZBpdj1dQ5_A
Не благодари)))
С давних пор в МВС есть понятие "контрольный злочин". Градация идет по тяжести(например разбой) или по "работе" терпилы. а именно: журналист, депутат, правоохренитель - "контрольный злочин" и "как часы")))