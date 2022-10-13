Журналиста Ткача на пешеходном переходе сбило авто: он связывает это с расследованием об уличных гонках

Журналист Михаил Ткач рассказал, что его на пешеходном переходе сбило авто.

Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром на пешеходном переходе меня сбила машина. Ничего серьезного. Ушибы. Я не склонен связывать этот случай с профессиональной деятельностью, но и водителя ВАЗа, который нажал на газ перед пешеходным и передо мной, тоже сложно понять. Поэтому на всякий случай фиксирую это здесь. Полиция, скорая работают как часы. Спасибо", - рассказал журналист.

По словам Ткача, он отказался от госпитализации.

Напомним, ранее Ткач заявил о препятствовании его журналистской деятельности. Он связывает инцидент с его расследованием уличных гонок мажоров.