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Журналиста Ткача на пешеходном переходе сбило авто: он связывает это с расследованием об уличных гонках

ткач

Журналист Михаил Ткач рассказал, что его на пешеходном переходе сбило авто.

Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром на пешеходном переходе меня сбила машина. Ничего серьезного. Ушибы. Я не склонен связывать этот случай с профессиональной деятельностью, но и водителя ВАЗа, который нажал на газ перед пешеходным и передо мной, тоже сложно понять. Поэтому на всякий случай фиксирую это здесь. Полиция, скорая работают как часы. Спасибо", - рассказал журналист.

По словам Ткача, он отказался от госпитализации.

Напомним, ранее Ткач заявил о препятствовании его журналистской деятельности. Он связывает инцидент с его расследованием уличных гонок мажоров.

Автор: 

ДТП (7671) Ткач Михаил (134)


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Топ комментарии
+23
Ціна нам грош як що і після Перемоги мажори будуть безкарні в Україні.
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13.10.2022 14:17
+19
скоріш всього пощастило зустріти дебіла..бо за ті перегони всі знають, була б політична воля - за вечір всіх піймали б
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13.10.2022 14:15
+14
Шо непонятного-запугивают,предупреждают.Жирным крысам на хвост наступил.
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13.10.2022 14:16
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скоріш всього пощастило зустріти дебіла..бо за ті перегони всі знають, була б політична воля - за вечір всіх піймали б
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13.10.2022 14:15 Ответить
в нас дебілів, які забувають пропустити пішохіда на переході вистачає і без розслідувань перегонів
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13.10.2022 16:01 Ответить
Шо непонятного-запугивают,предупреждают.Жирным крысам на хвост наступил.
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13.10.2022 14:16 Ответить
мене стільки раз не пропускали на переходах, та майже наїзжали машиною, що я б вже б 100500 статей про розслідування перегонів міг би написати авансом
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13.10.2022 16:04 Ответить
теж саме - для них не існує перехід..але існує тенденція - якщо переходити дорогу і, посміхаючись водіям помахати чимось важким (скляним або металевим, банкою, пляшкою) зупиняються в момент
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13.10.2022 17:57 Ответить
" але і водія ВАЗа, який натиснув на газ перед пішоходним і переді мною, теж складно зрозуміти". Автомобіль зупинився і раптово почав рухатись.Це було зроблено навмисно.А у ваших 100500 ситуаціях це була випадковість,бо якби якийсь водій захотів би вас збити то він зробив би це аналогічно:зупинився б щоб пропустити а потім різко натиснув на газ.
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13.10.2022 22:23 Ответить
ви наче ніколи не потрапляли в ситуацію, коли водій не розуміє пішохіда, а той - водія
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13.10.2022 22:42 Ответить
В ситуації коли водій зупинився щоб пропустити на пішоходному переході,а потім "передумав" і раптово почав рух,я не був ,і не хочу бути.Було що водій газував не рушаючи з місця,підганяючи пішоходів на переході.
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14.10.2022 10:44 Ответить
буває водій зупиняється - пішохід зупиняється, пішохід довго вагається, коли рушає, водій вже втратив надію і теж починає рухатися - таке буває дуже часто
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14.10.2022 11:57 Ответить
Ціна нам грош як що і після Перемоги мажори будуть безкарні в Україні.
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13.10.2022 14:17 Ответить
Так ! І нічна пригода з Аліною Міхайловою,-тому факту підтвердження !
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13.10.2022 15:03 Ответить
Не только мажоры , а их параши жирующие 8 месяцев на курортах и получающие зарплату депутата Например - Суркис , Жеваго ……………🤮
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13.10.2022 15:30 Ответить
Папаши
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13.10.2022 15:31 Ответить
Помста батальона Монако?
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13.10.2022 16:39 Ответить
За вуличні перегони погрожують вбивством, сумнівно якось. А що вже хтось з фігурантів розслідування про перегони поніс покарання, думаю, що без Пороха не обійшлося)
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13.10.2022 14:23 Ответить
Пан Ткач міг вияти на пешохідний перехід дуже різко. П 4.8. правил. Тому не слід зараз робити висновки. Просто розумію як складно зараз за кермом бути. Особливо як старий і темно ((( та ще й пресінг військового стану (((
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13.10.2022 14:24 Ответить
сейчас водилы обнаглели если на переходе нет людей тупо проезжают на красный свет .. не пуганные идиоты которые не ценят чужие жизни
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13.10.2022 18:28 Ответить
Прямо всі "ваділи" такі? Тоді і я маю аргумент: "пєшєходи вискаківают на переход прямо пад кальоса".

https://vodiy.ua/pdr/4/#414 4.14 Пішоходам забороняється:

a) Виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
б) раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;

Коментар: Будь-який автомобіль має гальмовий та зупинний шлях і водій може не встигнути запобігти зіткненню при раптовій появі пішохода на проїзній частини. Пішоходи повинні упевнитись у відсутності небезпеки на кожній смузі проїзної частини, навіть якщо вони переходять дорогу по пішохідному переходу

А деякі пішоходи вважають, що коли він на "зебру" виходить, то всі авто зупиняться на "раз-два".

Можете хейтити мій коментар, але за 38 років за кермом я проїхав не один мільйон кілометрів, в тому числі й дорогами Європи. Бачив різних водіїв і різних пішоходів. І не тільки в Україні.

Перестаньте звинувачувати один одного, треба самому стати ввічливим, не чекаючи цього від оточуючих.
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13.10.2022 19:27 Ответить
да почти все водилы особенно приезжие жлобы на евробляхах пролетают перекресток на красный свет если на нем не видно пешеходов - я это наблюдаю каждый день в моем районке
ни разу не видел что-бы пешеходы специально бросались под машину - в любом случае гасать по городу как по автобану - преступление
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13.10.2022 21:43 Ответить
Спеціально не кидаються, тільки в навушниках "втикають" в телефони.
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13.10.2022 21:56 Ответить
да это проблема так же как и смартфоны и отсутвствие освещения ночью
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13.10.2022 21:59 Ответить
а я звернув увагу, що зараз поворот ліворуч при червоному сигналу світлофора теж стало допустимо серед українських водятлів
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14.10.2022 12:00 Ответить
Дайте посилання на розслідування будь ласка
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13.10.2022 14:29 Ответить
Особливо, враховуючи це: Я не схильний пов'язувати цей випадок з професійною діяльністю
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13.10.2022 14:33 Ответить
цікаво скільки тому воділі ВАЗа заплатили щоб він от так вичікував коли там той Ткач появиться???
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13.10.2022 14:34 Ответить
Это ,скорее всего, мстят ЖИВОДЕРЫ украинского народа ,МРАЗИ ИЗ БАТАЛЬЕНА МОНАКО ну и их молодые вылупи‼️
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13.10.2022 15:27 Ответить
Не тільки з'явиться... Його ще треба було упіймати саме на переході. Це було дуже складне завдання...
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13.10.2022 15:58 Ответить
Журналист не должен работать один без прикрытия, включая силовое.
Если бы кто-то "случайно" открыл огонь по колёсам гонщиков -
они бы начали вести себя по-другому.
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13.10.2022 14:42 Ответить
Та що це таке коїться !
То відому волонтерку-воїна-депутаткиню на перехресті підрізають,тепер Міхайло !
Хто наступний !???
https://twitter.com/publeecist/status/1580454680160632832?s=20&t=IqLntEFG5BDZBpdj1dQ5_A
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13.10.2022 15:01 Ответить
Как-то его в последнее время сильно много стало.
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13.10.2022 15:02 Ответить
Невже більше ніж клоуна ?
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13.10.2022 15:14 Ответить
Значить є що розслідувати. Чи ти думаєш, що прислів'я "кому війна, а кому мати рідна" просто так чи тільки вчора виникла?
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13.10.2022 16:58 Ответить
ну зато не Порошэнка!))
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13.10.2022 16:09 Ответить
От ніби то заборонено газувати без глушників, але газують. І ніякої реакції з боку поліції. А була б можливість мати снайперську...
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13.10.2022 16:55 Ответить
і вночі без них гасають....
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13.10.2022 18:00 Ответить
" Поліція, швидка працюють як годинник. Дякую" Джерело:

Не благодари)))

С давних пор в МВС есть понятие "контрольный злочин". Градация идет по тяжести(например разбой) или по "работе" терпилы. а именно: журналист, депутат, правоохренитель - "контрольный злочин" и "как часы")))
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14.10.2022 00:05 Ответить
 
 