Путин применит ядерное оружие только тогда, когда будет хорошо знать, что для него не будет никаких последствий, - Зеленский

Сейчас задача Европы показать российскому диктатору Путину, что он в изоляции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью ZDF.

По его словам, риск применения Россией ядерного оружия по-прежнему остается, однако Европа не должна позволять себя шантажировать.

"Нельзя проявлять слабость по отношению к российскому руководству … Путин применит ядерное оружие только в том случае, если он очень хорошо знает, что после применения для него не будет никаких последствий", – сказал президент.

"Почему он выстрелил 100 раз (ракетами и БПЛА накануне по Украине – ред)? Потому что последствия еще не причинили ему вреда … У него нет успехов на поле боя. Он должен оправдываться (перед своим народом – ред)", - продолжил Зеленский, объясняя причину, почему РФ совершила так много ударов.

Сейчас, отметил президент Украины, задача всей Европы — показать Путину, что с ним никто разговаривать не будет и что он останется в изоляции.

"Тогда и российское общество поняло бы, что они избрали президентом человека, который угрожает всем ядерным оружием", - заявил он.

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