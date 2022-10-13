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Новости Война
3 023 17

Путин применит ядерное оружие только тогда, когда будет хорошо знать, что для него не будет никаких последствий, - Зеленский

путін

Сейчас задача Европы показать российскому диктатору Путину, что он в изоляции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью ZDF.

По его словам, риск применения Россией ядерного оружия по-прежнему остается, однако Европа не должна позволять себя шантажировать.

"Нельзя проявлять слабость по отношению к российскому руководству … Путин применит ядерное оружие только в том случае, если он очень хорошо знает, что после применения для него не будет никаких последствий", – сказал президент.

"Почему он выстрелил 100 раз (ракетами и БПЛА накануне по Украине – ред)? Потому что последствия еще не причинили ему вреда … У него нет успехов на поле боя. Он должен оправдываться (перед своим народом – ред)", - продолжил Зеленский, объясняя причину, почему РФ совершила так много ударов.

Сейчас, отметил президент Украины, задача всей Европы — показать Путину, что с ним никто разговаривать не будет и что он останется в изоляции.

"Тогда и российское общество поняло бы, что они избрали президентом человека, который угрожает всем ядерным оружием", - заявил он.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20234) путин владимир (31214) ядерное оружие (1327)


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Топ комментарии
+13
Наслідки закатані в асфальт:

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13.10.2022 14:25
+5
Зеля, розібрався вже, що там в очку? Ще кортить заглянути?
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13.10.2022 14:23
+3
Це правда. І якщо наслідків не буде особисто для нього, а не для кацапії.
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13.10.2022 14:21
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Ну то как мы и мир реагируем на обстрелы по тэц и гражданским (никак) убеждают его, в обратном (нет)
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13.10.2022 14:20 Ответить
Для него лично, почти наверняка - нет. Оно в бункере. А для евро-дебилов, которые хотят сохранить ему "лицо", последствия будут. Яркие, красочные, и на столетия.
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13.10.2022 14:21 Ответить
Це правда. І якщо наслідків не буде особисто для нього, а не для кацапії.
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13.10.2022 14:21 Ответить
********** может в бункере спрятаться, а вот рабсеяне нет. Поэтому, как только оно залезет в бункер, заливайте бетоном, ну а дальше рабсеяне, становитесь людьми в мире людей.
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13.10.2022 14:23 Ответить
Зеля, розібрався вже, що там в очку? Ще кортить заглянути?
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13.10.2022 14:23 Ответить
Наслідки закатані в асфальт:

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13.10.2022 14:25 Ответить
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13.10.2022 14:28 Ответить
Це 1000% від буданова?)) можна довіряти інформації
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13.10.2022 14:26 Ответить
Украинскому обществу уже понятно,что в 2019 выбрали Буратино коломойши,и шапито, кровь украинцев на пуйле и зеле
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13.10.2022 14:31 Ответить
Вова Зеленський як був тупнем так й залишився.... чи прикидається.... рашиське суспільство аж у лапті сц#ть щоб ***** вдарив ЯЗ по Україні й їм чхати на ізоляцію, вони навіть проживши у країнах ЄС чи Америці продовжують марити "вялічієм" та "всєхПабядім" , й від рабокацапського населення взагалі нічого на Засрашці не залежить, клав ***** на їх думку а вдарив ракетами бо він (*****) хворий на голову закомплескований Чмошний нелюдь.
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13.10.2022 14:31 Ответить
Кремлівський дітей та онуків по всьму світу зібрати та у катівні, висилати відео в ЗМІ раз на тиждень з заголовками: за Бучу, за Маріуполь (матеріал економити, головне щоб відчайдушно відчували тисячі болей закатованих руснею).
Прийняти нарешті що росіянці як народ - це єдиний терористичний організм, але у різних формах (від скрипалів, вихователів, ..., до солдат та політиків).
Прийняти, що там немає кому щось доводити, вся міць пуйловського 5го управління фсб 20 років робила з народа безвольних та безморальних потвор (поки йшов грабіж населення).
Немає держави-терориста без народа-терориста, від якого унебезпечить лише його ліквідація (демілітаризація, дерашифікація, ...).
Гопників зупиняє тільки відчайдушний і жорсткий спротив - превентивний удар по цінним та живим місцям. Час натяків вже минув.
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13.10.2022 14:35 Ответить

Таку владу треба класти під пили - це не перебільшення, а меседж майбутнім нарваним
розкрадачам бюджету України

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13.10.2022 15:02 Ответить
Я настільки в шоці, що так цього, повність з дуба упавшого головою вниз, боїться весь світ! У мене питання до мамусь-біженців: дійсно ви спаслись від раши? Чи це- питання часу
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13.10.2022 15:15 Ответить
Якби у 2019 люди, мали мізки, можливо такої трагедії не відбулося.
Вчора передивилася фото і відео зустрічей зе на початку своєї каденції. Потім президентсво, і зараз. І як у зе росте морда і мишца.
Тим паче як ростуть мордяки 95 кварталу.
Можливо хтось скаже взмужнів, але нормальні люди розуміють: як і з чого.
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13.10.2022 15:26 Ответить
Бачу, Зеленський постарів- капець. Не скажу, що супер виглядає, хоча, теж багато питань
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13.10.2022 15:33 Ответить
Питання лише одне: чому діти їх та дружини за межами України? Якщо влада впевнено каже про перемогу
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13.10.2022 15:36 Ответить
 
 