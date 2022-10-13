Путин применит ядерное оружие только тогда, когда будет хорошо знать, что для него не будет никаких последствий, - Зеленский
Сейчас задача Европы показать российскому диктатору Путину, что он в изоляции.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью ZDF.
По его словам, риск применения Россией ядерного оружия по-прежнему остается, однако Европа не должна позволять себя шантажировать.
"Нельзя проявлять слабость по отношению к российскому руководству … Путин применит ядерное оружие только в том случае, если он очень хорошо знает, что после применения для него не будет никаких последствий", – сказал президент.
"Почему он выстрелил 100 раз (ракетами и БПЛА накануне по Украине – ред)? Потому что последствия еще не причинили ему вреда … У него нет успехов на поле боя. Он должен оправдываться (перед своим народом – ред)", - продолжил Зеленский, объясняя причину, почему РФ совершила так много ударов.
Сейчас, отметил президент Украины, задача всей Европы — показать Путину, что с ним никто разговаривать не будет и что он останется в изоляции.
"Тогда и российское общество поняло бы, что они избрали президентом человека, который угрожает всем ядерным оружием", - заявил он.
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Прийняти нарешті що росіянці як народ - це єдиний терористичний організм, але у різних формах (від скрипалів, вихователів, ..., до солдат та політиків).
Прийняти, що там немає кому щось доводити, вся міць пуйловського 5го управління фсб 20 років робила з народа безвольних та безморальних потвор (поки йшов грабіж населення).
Немає держави-терориста без народа-терориста, від якого унебезпечить лише його ліквідація (демілітаризація, дерашифікація, ...).
Гопників зупиняє тільки відчайдушний і жорсткий спротив - превентивний удар по цінним та живим місцям. Час натяків вже минув.
Таку владу треба класти під пили - це не перебільшення, а меседж майбутнім нарваним
розкрадачам бюджету України
Вчора передивилася фото і відео зустрічей зе на початку своєї каденції. Потім президентсво, і зараз. І як у зе росте морда і мишца.
Тим паче як ростуть мордяки 95 кварталу.
Можливо хтось скаже взмужнів, але нормальні люди розуміють: як і з чого.