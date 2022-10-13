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Новости Война
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Россия может ударить по украинской ГТС и потребовать запустить "Северный поток - 2", - Зеленский

гтс

Россия может нанести удар по украинской газотранспортной системе и потребовать от Европы запустить "Северный поток-2".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью ZDF, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Они нанесут удары по ГТС Украины. Чтобы их не обвинили, они сделают теракт на своей территории. Им все равно что взрывать. Обвинят нас, чтобы ударить по нашей ГТС", - сказал он в интервью немецкой телекомпании ZDF, опубликованном в четверг.

"Он (Путин – ред.) скажет Европе, что нет возможности (поставлять газ – ИФ-У), нам надо запустить "Северный поток–2", иначе Европа останется без газа из-за Украины", - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, "сейчас нужна позиция, если Россия будет продолжать взрывать энергосистему Европы, мы "Северный поток-2" не запустим и санкции не снимем".

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ГТС (994) Зеленский Владимир (20234) россия (95372) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+5
Не понял... це шо, забажанка-пiдказка?
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13.10.2022 14:49
+4
Це ти їм підказав, чи що? Забув, що той потік підірваний?
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13.10.2022 14:51
+3
Это не поможет

Не пойдет ЕС на уступки принципиально уже
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13.10.2022 14:50
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Все може бути -- зараз рашці ніщо не указ .
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13.10.2022 14:47 Ответить
и ***** никто на газ из Рашки и не расчитывает на сегодня... насчет нашей ГТС Украины... вопрос о ее капитальном ремонте реконструкции и модернизации -это послевоенный вопрос... Европа лучше вкладет в Украину и ее ГТС средства будет иметь вменяемого поставщика который будет покупать газ у России---а куда им деться.... разве что если будут упрямится то США и НАТО просто ****** по Ямалу и прочих месторождениям и все сразу закончистя... Украину-- и ее ГТС способную вкупе одной заменить все потоки РФ какие есть из Рашки сегодня по объему, включая Китай и еще останется на 35 млрд кубов газа на прикуску.. сладенькое к чаю..
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13.10.2022 15:53 Ответить
Не понял... це шо, забажанка-пiдказка?
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13.10.2022 14:49 Ответить
Навряд це якась секретна таємниця. А такими заявами сковуємо путлєра: якщо вдарять по гтс, нам буде чим крити
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13.10.2022 15:36 Ответить
Это не поможет

Не пойдет ЕС на уступки принципиально уже
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13.10.2022 14:50 Ответить
Це ти їм підказав, чи що? Забув, що той потік підірваний?
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13.10.2022 14:51 Ответить
Одна труба целая осталась на СП2

"Случайно"
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13.10.2022 15:06 Ответить
Так вроде три подорваных, а четвертая потом толи просела, толи еще что, не помню.
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13.10.2022 15:21 Ответить
З Україною у Росії якось не склалося, тут вона получає по мордам. Тому Росія підвищує ставки. Подумаєш, що Росія може вдарити по українській ГТС, вона вже може вдарити по Берлину, по Парижу. Єдина сила яка може подолати Росію і якої вона боїться це Україна. Тому всі допомагайте Україні
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13.10.2022 14:55 Ответить
А вони що не взірвали свій північний поток 2?
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13.10.2022 15:10 Ответить
они же платят за прокачку, ну ничего будут платить за пустые трубы
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13.10.2022 15:11 Ответить
Зєля почав ще й цілі шукати для кацапських террористів?! ТИТАН!
Чого не голиться, як Будулай вже?
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13.10.2022 15:27 Ответить
Кацапи абсолютно безумні. За ті гроші які вони витратили а пропаганду, ведення війни, на утримання режимів на Донбасі та в Криму вони могли суттєво покращити життя в **********. З 2014 життя кацапів ставало гіршим, а з початком мобілізації стане просто жахливим. І все це за "КримНаш"? Ідіоти... Тепер це країна-терорист, яку на довгі роки ізолюють і позбавлять засобів для ведення агресивної війни. Те що режим ***** робить в агонії назавжди змінить ставлення до кацапів в усьому світі. Сьогодні навіть африканські країни виглядають більш цивілізованими за *********.
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13.10.2022 15:30 Ответить
какой глубокомысленный аналитический ум. это вам не шаурму жрать
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13.10.2022 16:03 Ответить
 
 