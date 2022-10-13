Россия может ударить по украинской ГТС и потребовать запустить "Северный поток - 2", - Зеленский

Россия может нанести удар по украинской газотранспортной системе и потребовать от Европы запустить "Северный поток-2".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью ZDF, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Они нанесут удары по ГТС Украины. Чтобы их не обвинили, они сделают теракт на своей территории. Им все равно что взрывать. Обвинят нас, чтобы ударить по нашей ГТС", - сказал он в интервью немецкой телекомпании ZDF, опубликованном в четверг.

"Он (Путин – ред.) скажет Европе, что нет возможности (поставлять газ – ИФ-У), нам надо запустить "Северный поток–2", иначе Европа останется без газа из-за Украины", - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, "сейчас нужна позиция, если Россия будет продолжать взрывать энергосистему Европы, мы "Северный поток-2" не запустим и санкции не снимем".

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