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Новости Война
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Воздушные силы подтвердили падение украинского самолета в Полтавской области: Он был поражен ракетой на Востоке и возвращался на аэродром, погиб пилот

літак

В командовании Воздушных сил подтвердили потерю одного самолета СУ-24 М.

Об этом в комментарии УП заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Игната, бомбардировщик поддерживал наступательные действия на восточном направлении, где наносил удары по врагу.

После выполнения боевого задания был поражен ракетой. Экипаж принял решение вернуться на аэродром базирования, не долетел и потерпел катастрофу на территории Полтавской области.

Пилоты катапультировались (самолет двухместный - ред.), но один из них не выжил.

"Командование Воздушных сил выражает соболезнования родным погибшего героя", - добавил Игнат.

Напомним, ранее сообщалось, что за предыдущие два дня на территории Полтавской области упали два украинских самолета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Падение украинского военного самолета в Винницкой области: вероятно, кабину МиГ-29 зацепили обломки дронов-камиадзе, - ГБР. ФОТОрепортаж

Автор: 

авиация (2821) самолет (3588) Воздушные силы (2257)


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Топ комментарии
+33
Най Українська земля буде пухом для загиблого героя!

Якнайшвидшої реабілітації вижившому!

Дякую Вам, хлопці!
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13.10.2022 15:05
+25
Погибшему - Царство Небесное. Вечный покой.
Спасибо вам, украинские герои, за всё, что делаете для мирного неба, за спасенные жизни. Выжившему герою - здоровья и сил снова уничтожать врага
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13.10.2022 15:13
+20
R. I. P.
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13.10.2022 15:02
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R. I. P.
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13.10.2022 15:02 Ответить
Най Українська земля буде пухом для загиблого героя!

Якнайшвидшої реабілітації вижившому!

Дякую Вам, хлопці!
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13.10.2022 15:05 Ответить
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13.10.2022 15:09 Ответить
Погибшему - Царство Небесное. Вечный покой.
Спасибо вам, украинские герои, за всё, что делаете для мирного неба, за спасенные жизни. Выжившему герою - здоровья и сил снова уничтожать врага
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13.10.2022 15:13 Ответить
Дякую нашим захисникам неба Співчуття родині загиблого героя Пам'ятаймо Міцного здоров'я живим Бережіть себе
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13.10.2022 15:22 Ответить
Сумно.
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13.10.2022 15:22 Ответить
это орки мстят за 6 ка-52 вчера
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13.10.2022 16:01 Ответить
летчик перед падением уничтожил 6 Шахидов и несколько крылатых ракет
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13.10.2022 16:03 Ответить
На Су-24??? Теоретически конечно мог с пушки, но чего то мне кажется что Вы путаете...
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13.10.2022 17:19 Ответить
Вічна пам'ять Захиснику!
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13.10.2022 16:41 Ответить
Треба більше дронів щоб берегти життя пілотів
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13.10.2022 17:22 Ответить
мабуть СУ-24
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13.10.2022 18:27 Ответить
Дякую пілотам, що ціною власного життя і здоров'я відвернули село від катастрофи і направили літак в поле. Слава Героям! Будемо пам'ятати Вас!
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14.10.2022 23:57 Ответить
 
 