Воздушные силы подтвердили падение украинского самолета в Полтавской области: Он был поражен ракетой на Востоке и возвращался на аэродром, погиб пилот

В командовании Воздушных сил подтвердили потерю одного самолета СУ-24 М.

Об этом в комментарии УП заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Игната, бомбардировщик поддерживал наступательные действия на восточном направлении, где наносил удары по врагу.

После выполнения боевого задания был поражен ракетой. Экипаж принял решение вернуться на аэродром базирования, не долетел и потерпел катастрофу на территории Полтавской области.

Пилоты катапультировались (самолет двухместный - ред.), но один из них не выжил.

"Командование Воздушных сил выражает соболезнования родным погибшего героя", - добавил Игнат.

Напомним, ранее сообщалось, что за предыдущие два дня на территории Полтавской области упали два украинских самолета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Падение украинского военного самолета в Винницкой области: вероятно, кабину МиГ-29 зацепили обломки дронов-камиадзе, - ГБР. ФОТОрепортаж