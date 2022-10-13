Россияне вызвали послов Германии, Дании и Швеции "на ковер" из-за взрывов на "Северных потоках"
Послы Германии, Дании и Швеции были вызваны в МИД РФ. Российские дипломаты выразили демарш послам из-за расследования диверсий на "Северных потоках", в которых не участвуют российские специалисты.
Об этом говорится в заявлении российского МИД, сообщает Цензор.НЕТ.
"В МИД России в последние дни были вызваны главы дипломатических миссий Германии, Дании и Швеции в Москве. Им высказано удивление в связи с отсутствием официальной реакции на направленное еще 5 октября обращение... к руководству этих стран по привлечению представителей нашей страны и ПАО "Газпром" в проведенное совместно Берлином, Копенгагеном и Стокгольмом расследование диверсий, совершенных 26-27 сентября 2022 года на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", - говорится в сообщении.
Кроме того, как заявили в МИД РФ, в случае отказа в допуске российских экспертов к текущим следственным действиям Москва будет исходить из того, что упомянутым странам "есть что скрывать" или они "покрывают исполнителей этих террористических актов".
"Россия, разумеется, не признает никаких "псевдорезультатов" такого расследования, если в нем не будут участвовать российские специалисты", - отмечается в сообщении.
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Що таке "надзухвалість"? Це накласти кучу під дверима у сусіда, а потім дзвонити, матюкати, звинувачувати в паскудстві і вимагати негайно прибрати!
Щось мені це нагадує...