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Новости
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Россияне вызвали послов Германии, Дании и Швеции "на ковер" из-за взрывов на "Северных потоках"

північний

Послы Германии, Дании и Швеции были вызваны в МИД РФ. Российские дипломаты выразили демарш послам из-за расследования диверсий на "Северных потоках", в которых не участвуют российские специалисты.

Об этом говорится в заявлении российского МИД, сообщает Цензор.НЕТ.

"В МИД России в последние дни были вызваны главы дипломатических миссий Германии, Дании и Швеции в Москве. Им высказано удивление в связи с отсутствием официальной реакции на направленное еще 5 октября обращение... к руководству этих стран по привлечению представителей нашей страны и ПАО "Газпром" в проведенное совместно Берлином, Копенгагеном и Стокгольмом расследование диверсий, совершенных 26-27 сентября 2022 года на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", - говорится в сообщении.

Кроме того, как заявили в МИД РФ, в случае отказа в допуске российских экспертов к текущим следственным действиям Москва будет исходить из того, что упомянутым странам "есть что скрывать" или они "покрывают исполнителей этих террористических актов".

"Россия, разумеется, не признает никаких "псевдорезультатов" такого расследования, если в нем не будут участвовать российские специалисты", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Путин назвал США, Польшу и Украину бенефициарами инцидентов на "Северных потоках"

Автор: 

взрыв (6727) Германия (6930) Дания (581) МИД РФ (1665) посол (1793) Швеция (998) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+22
Послам Швеції, Данії та Німеччини дуже цікаво буде послухати як москальня підривала північний потік.
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13.10.2022 15:01
+22
Требуем допустить Украину к расследованию взрыва на Крымском мосту!
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13.10.2022 15:04
+13
Так московщина признана ЕС террористом, как же можно террориста включать в расследования, тем более, где есть его интерес.
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13.10.2022 15:02
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Послам Швеції, Данії та Німеччини дуже цікаво буде послухати як москальня підривала північний потік.
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13.10.2022 15:01 Ответить
хотят зовут хотят не зовут Рашка рамсы попутала.. экстерриториальность как то забывать стала термин такой...Порслы вполне покойно могут уточнитьу Лаврова это что рашка **** на их территории раскрывает???
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13.10.2022 15:48 Ответить
Дно там не рівне і їх попереджали , що може щось статися .
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13.10.2022 15:02 Ответить
Так московщина признана ЕС террористом, как же можно террориста включать в расследования, тем более, где есть его интерес.
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13.10.2022 15:02 Ответить
І як іигладає статус посла наприклад Данії, посол в терористів?
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13.10.2022 15:14 Ответить
Так поки ж ще їх терористами не визнали офіційно. Формально все гаразд, а формальність у дипломатії це ВСЕ!
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13.10.2022 15:17 Ответить
Требуем допустить Украину к расследованию взрыва на Крымском мосту!
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13.10.2022 15:04 Ответить
"Ай-яй-яй, а кто ж это, кто ж это сделал-то?!?!"
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13.10.2022 15:04 Ответить
Представлю себе этот "вызов на ковер"!!! Сами стали в позу " бегущего египтянина" штаны ширинкой назад и такие вопрошают - вы там что паршивцы такое делаете??? А??? Мы вас спрашиваем?? Уморы!!
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13.10.2022 15:05 Ответить
Як справедливо питають дівчата на форумі "що з @балом, русня?"
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13.10.2022 15:08 Ответить
Відповідь послів була коротка і дипломатична - забийтесь в куток
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13.10.2022 15:13 Ответить
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13.10.2022 15:14 Ответить
Аяяй! А кто это сделал?
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13.10.2022 15:15 Ответить
Це рашисти в Лукашеску навчилися. Білоруси викликали українського посла с нотою протесту про "підготовку нападу України на Білорусь"! А тут навіть не знаю що Кремль за пред'яву кине, враховуючи що аварія, або диверсія, сталася у нейтральних водах, та не виключено, що рашисти самі підірвали аби обгрунтувати неможливість постачання газу за контрактами і не сплачувати штрафи за невиконання угод!
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13.10.2022 15:15 Ответить
Скажем культурно - переложить с наглухо больной головы на здоровую....
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13.10.2022 15:18 Ответить
Нехай посли вручать кацапам українську марку з кацапським крейсером.
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13.10.2022 15:21 Ответить
Самое время выразить глубокую озабоченность и призвать
ОБЕ СТОРОНЫ к неукоснительному соблюдению международных обязательств!
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13.10.2022 15:26 Ответить
послів часом кацапи не обікрали під час аудієнції?
https://www.youtube.com/watch?v=4rLvDkSw9tE
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13.10.2022 15:29 Ответить
Дещо подібне було і в 2014 році після збиття малайзійського "Боїнга".
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13.10.2022 15:34 Ответить
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13.10.2022 15:36 Ответить
Щоб головний і єдиний підозрюваний приймав участь у розслідуванні ?
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13.10.2022 15:55 Ответить
наскільки я знаю, спеціалісти концерну "алмаз-антей" здатні розібратися і знайти винних навіть без доступу до місця події. навіть краще вийде, якщо без доступу.
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13.10.2022 15:59 Ответить
Во дает, царь Кремля, ну раз лохи, почему бы и нет)) Кажется взрывы должны быть в Грайфсвальде... но что то пошло не так, опять, температуру воды не учли, ну бывает. А что они увидели на дне? Трубы выворочены наружу и кругом воронки - полный лохотрон. Ну так кажется, но все будут молчать - секрет в контрактах.
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13.10.2022 16:29 Ответить
Если бы не "воспитывали" на DW, может и раньше написал... ну а так, "Леопарди" не часі, правда пан Шольц?))
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13.10.2022 16:51 Ответить
Ничо не знаем
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13.10.2022 16:41 Ответить
Надеюсь, послали за кораблём?
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13.10.2022 16:43 Ответить
У моєму дитинстві був такий анекдот:

Що таке "надзухвалість"? Це накласти кучу під дверима у сусіда, а потім дзвонити, матюкати, звинувачувати в паскудстві і вимагати негайно прибрати!

Щось мені це нагадує...
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13.10.2022 23:52 Ответить
 
 