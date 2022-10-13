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Новости Война
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Важное изменение ситуации в нашу пользу – несколько стран Африки поддержали Украину в ООН, - Кулеба

оон

Украина во время голосования за резолюцию "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава Организации Объединенных Наций" впервые поддержали несколько стран Африки, ранее удерживавшихся или не участвовавших в голосованиях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сейчас основное внимание к 4 странам, проголосовавшим вчера в ГА ООН с Россией, но давайте внимательнее взглянем на те 143 страны, которые проголосовали за Украину. Важное изменение ситуации в нашу пользу - несколько стран Африки, ранее удерживавшихся во время голосований или не голосовавших, теперь проголосовали "За", - говорится в сообщении.

По словам Кулебы, с лидерами этих стран говорил президент Зеленский, сам Дмитрий Кулеба встречался с их министрами и они также являлись частью первого в истории украинской дипломатии турне министра иностранных дел по странам Африки.

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"Этот результат доказывает: нужно говорить с африканцами, азиатцами, латиноамериканцами, доносить правду, убеждать. Историческая резолюция ГА ООН продемонстрировала, что Украину поддержали не только наши евроатлантические союзники, но и больше стран Глобального Юга. И каждой из них мы сегодня благодарны за принципиальную позицию в защиту международного права и принципа территориальной целостности, это была успешная наступательная операция на дипломатическом фронте по освобождению мира от российского разрушительного влияния.

По сути весь мир вчера сказал Путину:

- российские "референдумы" и попытки аннексии ничтожны;

- Россия должна немедленно и безусловно отменить все эти незаконные решения;

- Россия должна немедленно, полностью и безусловно вывести все свои военные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ", - подчеркнул глава МИД Украины.

Автор: 

Африка (277) МИД (6935) ООН (4161) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+5
Зря вы так. Африка гигантский континент с кучей природных ресурсов. Тот факт, что страны Африки открещиваются от ещё казалось "вчера" непоколебимой хрюсии уже о многом говорит. Да и слухи ходят, что транспортные самолеты Украины сильно зачастили в некоторые африканские страны, в которых наблюдались большие запасы совкового бк.
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13.10.2022 15:22
+5
Ну да. А то, что США перед голосованием заявили "Мы будем внимательно следить за тем кто проголосует против этой резолюции" - то такое ... Вот турне Кулебы по Африке - это да.

Кстати, Кулеба, вообще-то в Африке пытался оружие найти ... У нас об этом не пишут, но в Африканских СМИ пишут с КЕМ встречался Кулеба. И это, в основном, министры обороны.
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13.10.2022 15:23
+4
Ета успєх!

Тур Хеєрдал

Кабмін 16.09.2022 постановою № 1040 надав гуманітарну допомогу зерном Ефіопії та Сомалі на 420 млн грн. Це під час війни в нашій країні!

А 12.10.2022 Ефіопія не підтримала (утрималась) під час голосування в ООН резолюції про засудження анексії росією наших територій.
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13.10.2022 15:25
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Турне кулеби по країнам африки не було даремним.
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13.10.2022 15:11 Ответить
Ну да. А то, что США перед голосованием заявили "Мы будем внимательно следить за тем кто проголосует против этой резолюции" - то такое ... Вот турне Кулебы по Африке - это да.

Кстати, Кулеба, вообще-то в Африке пытался оружие найти ... У нас об этом не пишут, но в Африканских СМИ пишут с КЕМ встречался Кулеба. И это, в основном, министры обороны.
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13.10.2022 15:23 Ответить
тепер потрібно відправити дермака в турне "па исторической родине"
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13.10.2022 15:25 Ответить
Оце,плять,здобуток!!!
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13.10.2022 15:15 Ответить
Зря вы так. Африка гигантский континент с кучей природных ресурсов. Тот факт, что страны Африки открещиваются от ещё казалось "вчера" непоколебимой хрюсии уже о многом говорит. Да и слухи ходят, что транспортные самолеты Украины сильно зачастили в некоторые африканские страны, в которых наблюдались большие запасы совкового бк.
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13.10.2022 15:22 Ответить
Супер! Тепер до списку аіриканських країн куди Зе дарує зерно, долучаться ще кілька, з їх постійно зростаючим населенням...
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13.10.2022 15:18 Ответить
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13.10.2022 15:19 Ответить
А ще африканці нам вишлють військову допомогу -бумеранги, щоб було чим "низьколетючі" цілі збивати.
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13.10.2022 15:24 Ответить
Ета успєх!

Тур Хеєрдал

Кабмін 16.09.2022 постановою № 1040 надав гуманітарну допомогу зерном Ефіопії та Сомалі на 420 млн грн. Це під час війни в нашій країні!

А 12.10.2022 Ефіопія не підтримала (утрималась) під час голосування в ООН резолюції про засудження анексії росією наших територій.
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13.10.2022 15:25 Ответить
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13.10.2022 15:26 Ответить
ефіопи пращури арапа петрушки всея русі.
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13.10.2022 15:43 Ответить
А як гібонці з Гібону, звідти точний шлях в сухумі.
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13.10.2022 15:44 Ответить
Важлива зміна ситуації на нашу користь . ,,,,- важливість бла бла бла кулєби ,не називати яка саме конкретна користь ,від зміни ситуації,яка абсолютно нічого не випішує для України і її народу
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13.10.2022 15:58 Ответить
а я все ж таки звернув увагу на Індію та Китаї які знов утримались.
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13.10.2022 17:59 Ответить
 
 