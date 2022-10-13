Важное изменение ситуации в нашу пользу – несколько стран Африки поддержали Украину в ООН, - Кулеба

Украина во время голосования за резолюцию "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава Организации Объединенных Наций" впервые поддержали несколько стран Африки, ранее удерживавшихся или не участвовавших в голосованиях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сейчас основное внимание к 4 странам, проголосовавшим вчера в ГА ООН с Россией, но давайте внимательнее взглянем на те 143 страны, которые проголосовали за Украину. Важное изменение ситуации в нашу пользу - несколько стран Африки, ранее удерживавшихся во время голосований или не голосовавших, теперь проголосовали "За", - говорится в сообщении.

По словам Кулебы, с лидерами этих стран говорил президент Зеленский, сам Дмитрий Кулеба встречался с их министрами и они также являлись частью первого в истории украинской дипломатии турне министра иностранных дел по странам Африки.

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"Этот результат доказывает: нужно говорить с африканцами, азиатцами, латиноамериканцами, доносить правду, убеждать. Историческая резолюция ГА ООН продемонстрировала, что Украину поддержали не только наши евроатлантические союзники, но и больше стран Глобального Юга. И каждой из них мы сегодня благодарны за принципиальную позицию в защиту международного права и принципа территориальной целостности, это была успешная наступательная операция на дипломатическом фронте по освобождению мира от российского разрушительного влияния.

По сути весь мир вчера сказал Путину:

- российские "референдумы" и попытки аннексии ничтожны;

- Россия должна немедленно и безусловно отменить все эти незаконные решения;

- Россия должна немедленно, полностью и безусловно вывести все свои военные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ", - подчеркнул глава МИД Украины.