Россия наращивает численность кораблей и катеров в Черном и Средиземном морях, - ВМС ВСУ. ИНФОГРАФИКА

В Черном море на боевом дежурстве находится до 4 кораблей и катеров для контроля морских коммуникаций, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп которых составляет 16 ракет;

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

По состоянию на 13 октября:

Черное море, к выполнению задач боевой службы, враг привлек до 4 кораблей и катеров для контроля морских коммуникаций, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп которых составляет 16 ракет;

Азовское море, привлечено 6 вражеских кораблей и катеров для контроля морских коммуникаций;

Средиземное море, враг удерживает группировку численностью 11 кораблей, среди которых атомная подлодка "Северовинск", суммарный залп кораблей 76 ракет.

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