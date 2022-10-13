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Россия наращивает численность кораблей и катеров в Черном и Средиземном морях, - ВМС ВСУ. ИНФОГРАФИКА

севастополь,чф,рф,корабель

В Черном море на боевом дежурстве находится до 4 кораблей и катеров для контроля морских коммуникаций, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп которых составляет 16 ракет;

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

По состоянию на 13 октября:

  • Черное море, к выполнению задач боевой службы, враг привлек до 4 кораблей и катеров для контроля морских коммуникаций, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп которых составляет 16 ракет;
  • Азовское море, привлечено 6 вражеских кораблей и катеров для контроля морских коммуникаций;
  • Средиземное море, враг удерживает группировку численностью 11 кораблей, среди которых атомная подлодка "Северовинск", суммарный залп кораблей 76 ракет.

Россия наращивает численность кораблей и катеров в Черном и Средиземном морях, - ВМС ВСУ 01

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Азовское море (1603) ВМС (1461) корабль (2040) Черное море (1473) Средиземное море (84)


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Топ комментарии
+4
и правильно. а то гоняйся за ними по всем морям. так - бахнул раз и усё.
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13.10.2022 15:14
+4
У статті сказано, що це РАЗОМ, у Чорному та Середземному, а так вони окремо і з'єднатися, завдяки позиції Стамбулу, не можуть. Треба ж якось статтю страшніше зробити, от і пишуть бозна що!
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13.10.2022 15:21
+2
Нажаль (
Хоча дуже сподіваюсь, щоб якось прикрутили Гарпун чи Нептун до якогось літака і зробили їм нежданчик )), як з мостом і крейсером.
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13.10.2022 15:35
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и правильно. а то гоняйся за ними по всем морям. так - бахнул раз и усё.
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13.10.2022 15:14 Ответить
То вони їх через "Турецьку протоку" провели, чи десь з місцевих шахт попіднімали?
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13.10.2022 15:18 Ответить
У статті сказано, що це РАЗОМ, у Чорному та Середземному, а так вони окремо і з'єднатися, завдяки позиції Стамбулу, не можуть. Треба ж якось статтю страшніше зробити, от і пишуть бозна що!
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13.10.2022 15:21 Ответить
а нахрен знать сколько корыт в Средезимноморье булькает??? Конвенция Монтре Турцией вроде как соблюдается..
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13.10.2022 15:45 Ответить
Дещо можуть перекинути з Каспійського моря через Волго-Донський канал (якщо осадка дозволяє).
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13.10.2022 16:24 Ответить
А в України немає ракет, які б до них долетіли?
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13.10.2022 15:23 Ответить
Нажаль (
Хоча дуже сподіваюсь, щоб якось прикрутили Гарпун чи Нептун до якогось літака і зробили їм нежданчик )), як з мостом і крейсером.
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13.10.2022 15:35 Ответить
"Нащо нам ракети? Ми -- мирна країна. Нам потрібні дороги..."
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13.10.2022 15:38 Ответить
як гадаєте, в разі конфлікту кацапів з НАТО, за скільки потоплять їхні корита в Середземному морі?
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13.10.2022 15:36 Ответить
с освобождением Крыма все эти ихние боевые дежурства в акватории ЧМ нахер быстро закончатся. От Заветного до выхода из бухты Новороссийска - 70 миль. Так что все кацапские корыта станут в бухте на боевое дежурство лет на десять возле музея "Крейсер михаил кутузов".
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13.10.2022 15:37 Ответить
з Середземного моря побояться стрельнути...
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13.10.2022 18:24 Ответить
 
 