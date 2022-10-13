Россия наращивает численность кораблей и катеров в Черном и Средиземном морях, - ВМС ВСУ. ИНФОГРАФИКА
В Черном море на боевом дежурстве находится до 4 кораблей и катеров для контроля морских коммуникаций, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп которых составляет 16 ракет;
Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
По состоянию на 13 октября:
- Черное море, к выполнению задач боевой службы, враг привлек до 4 кораблей и катеров для контроля морских коммуникаций, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп которых составляет 16 ракет;
- Азовское море, привлечено 6 вражеских кораблей и катеров для контроля морских коммуникаций;
- Средиземное море, враг удерживает группировку численностью 11 кораблей, среди которых атомная подлодка "Северовинск", суммарный залп кораблей 76 ракет.
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+4 Сергей Ф.
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+2 Qq Qqq #455433
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Хоча дуже сподіваюсь, щоб якось прикрутили Гарпун чи Нептун до якогось літака і зробили їм нежданчик )), як з мостом і крейсером.