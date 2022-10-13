Все меньше россиян поддерживают режим Путина, об этом свидетельствует ход мобилизации в РФ, - Минобороны

Число сторонников действий властей РФ, заявлявших о готовности добровольно мобилизоваться, значительно уменьшилось.

Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"Путинский режим все больше осознает бесперспективность планов по удержанию захваченных украинских территорий. Свидетельством тому является показательная демонстрация российским руководством якобы решимости уничтожить украинскую государственность задачей массированных ракетных ударов по всей территории Украины".

"Агрессивные действия кремля все меньше поддерживает российское общество, на что указывает течение мобилизации в России", - отметила она.

Так, добавила Маляр, значительно уменьшилось количество сторонников действий властей РФ, заявлявших о готовности добровольно мобилизоваться.

О снижении мотивации оккупантов говорит также тактика передовых подразделений, военнослужащие которых пытаются уклоняться от участия в боевых действиях и прячутся в школах, детских садах и больницах.

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