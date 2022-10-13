Все меньше россиян поддерживают режим Путина, об этом свидетельствует ход мобилизации в РФ, - Минобороны
Число сторонников действий властей РФ, заявлявших о готовности добровольно мобилизоваться, значительно уменьшилось.
Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.
"Путинский режим все больше осознает бесперспективность планов по удержанию захваченных украинских территорий. Свидетельством тому является показательная демонстрация российским руководством якобы решимости уничтожить украинскую государственность задачей массированных ракетных ударов по всей территории Украины".
"Агрессивные действия кремля все меньше поддерживает российское общество, на что указывает течение мобилизации в России", - отметила она.
Так, добавила Маляр, значительно уменьшилось количество сторонников действий властей РФ, заявлявших о готовности добровольно мобилизоваться.
О снижении мотивации оккупантов говорит также тактика передовых подразделений, военнослужащие которых пытаются уклоняться от участия в боевых действиях и прячутся в школах, детских садах и больницах.
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І російські сайти з картами не спішать ці області додавати на карту росії.
Значить самі росіяни не вважають захоплені українські області російськими.
путін якусь фігню творить.
https://censor.net/ua/photo_news/3373252/***************************************************************************
Мы не верили с тобой
Что пошлют нас с мужиками на убой.
Два билета
Побыстрее только, блин!
На Тбилиси, на Софию, на Берлин!
Этот День Побега
Сутки впопыхах.
Догадайтесь
Чем ваш папенька пропах.
Очень жалко
Что я русский, не казах....
День Побега,
День Побега!
День Побеееегаааа!
Кацапи так само підтримують ***** і ненавидять Україну.
Просто не хочуть тут здихати.
Це абсолютно різні речі.
Намного меньше
Многие поняли что он полный идиот