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Новости Война Мобилизация в РФ
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Все меньше россиян поддерживают режим Путина, об этом свидетельствует ход мобилизации в РФ, - Минобороны

рф,окупанти,арміярф

Число сторонников действий властей РФ, заявлявших о готовности добровольно мобилизоваться, значительно уменьшилось.

Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"Путинский режим все больше осознает бесперспективность планов по удержанию захваченных украинских территорий. Свидетельством тому является показательная демонстрация российским руководством якобы решимости уничтожить украинскую государственность задачей массированных ракетных ударов по всей территории Украины".

"Агрессивные действия кремля все меньше поддерживает российское общество, на что указывает течение мобилизации в России", - отметила она.

Так, добавила Маляр, значительно уменьшилось количество сторонников действий властей РФ, заявлявших о готовности добровольно мобилизоваться.

О снижении мотивации оккупантов говорит также тактика передовых подразделений, военнослужащие которых пытаются уклоняться от участия в боевых действиях и прячутся в школах, детских садах и больницах.

Читайте также: В России впервые официально сообщили о смерти на войне в Украине 5 мобилизованных из Челябинской области

Автор: 

путин владимир (31214) россия (95372) мобилизация (2735) Маляр Анна (412)


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Топ комментарии
+13
У рабів не питають кого вони підтримують.
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13.10.2022 15:15
+11
Було 146%, стало 135%
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13.10.2022 15:15
+9
Дурниця.
Кацапи так само підтримують ***** і ненавидять Україну.
Просто не хочуть тут здихати.
Це абсолютно різні речі.
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13.10.2022 15:29
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У рабів не питають кого вони підтримують.
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13.10.2022 15:15 Ответить
Що не зробиш заради шансу на «свободу» у них в українському полоні більше прав ніж вдома
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13.10.2022 15:30 Ответить
Було 146%, стало 135%
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13.10.2022 15:15 Ответить
Тупая пропаганда рассчитанная на бабушек у подъезда!
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13.10.2022 15:17 Ответить
Підтримка ***** і "могілізації" зворотньопропорційна кількості фоток дохлої русні у соцмережах.
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13.10.2022 15:18 Ответить
а в нас все "хороших русских" видивляються!нічому не навчилися...
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13.10.2022 15:21 Ответить
В росії шось не спішать карти малювати з захопленими херсонською і запорізькими областями.
І російські сайти з картами не спішать ці області додавати на карту росії.
Значить самі росіяни не вважають захоплені українські області російськими.

путін якусь фігню творить.
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13.10.2022 15:21 Ответить
Вчора десь тут була новина, що вже друкують карти )
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13.10.2022 15:30 Ответить
Ось
https://censor.net/ua/photo_news/3373252/***************************************************************************
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13.10.2022 15:31 Ответить
Але це нічого не змінить, перемога за нами.
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13.10.2022 15:33 Ответить
Эти выродки выберут себе ещё пожоще фюррера. Чем их сильнее имеют тем они больше любят сцаря
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13.10.2022 15:23 Ответить
Так це зрозуміло що ванюшка буде воювати до останнього пакета .І не у тому річ що він хоче чи ні .Це на генній основі у ціх мавп це означає вбивати грабувати воювати.Злість ненависть підлість.Це пряма противоположність нам де у основі мир ,родина ,будувати сіяти обороняти визволяти.Доброта та порозуміння.Лише у русні вмирає сміття, а ми втрачає най кращих.У висновку, а, бо ми або вони, звичайно що добро переможе.
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13.10.2022 15:23 Ответить
День Побега!
Мы не верили с тобой
Что пошлют нас с мужиками на убой.
Два билета
Побыстрее только, блин!
На Тбилиси, на Софию, на Берлин!
Этот День Побега
Сутки впопыхах.
Догадайтесь
Чем ваш папенька пропах.
Очень жалко
Что я русский, не казах....
День Побега,
День Побега!
День Побеееегаааа!
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13.10.2022 15:23 Ответить
Так это математика. Их становится меньше благодаря ЗСУ
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13.10.2022 15:27 Ответить
Я б на відсутність підтримки )(уйла серед роССіянців не сподівався, бо вони такі кумедні, що одночасно можуть бути невдоволені рівнем свого життя на Рашці, і обожнювати керівництво країни за то, що так "вжарили" по мирному населенню, домівкам, та ТЕЦ з електромережами в Україні. Подивіться на рашистів що побігли від мобілізації за кордон, вони одночасно не хочуть на фронт воювати за "вЯлічіє" русні, і ходять з колорадськими стрічками та буквами "Z"!!!
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13.10.2022 15:28 Ответить
Дурниця.
Кацапи так само підтримують ***** і ненавидять Україну.
Просто не хочуть тут здихати.
Це абсолютно різні речі.
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13.10.2022 15:29 Ответить
Поддержка не такая как рисуют

Намного меньше

Многие поняли что он полный идиот
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13.10.2022 15:36 Ответить
Не ищите хороших или умных русских, все кто был такими или свалили ещё в 2015 или сидят по зонам
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13.10.2022 15:39 Ответить
Просто гляньте на ютюбі стріми українців і рашистів ..і переконаєтесь..недавно я давав посилання на Луганського чат рулетку..знаючи що могілізіція але все одно любить пуйла..Московского директора вызвали в военкоматhttps://www.youtube.com/watch?v=h2JPLYqZTXc
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13.10.2022 16:12 Ответить
Повністю згодна. І якщо хтось висловлює незадоволення ******, то лише тому, що, за їх переконанням, він ще й досі не знищів Україну. Ця біомаса ще в радянські часи заздрила чорною заздрістю Україні і українцям, і за це ненавиділа їх. А зараз вони настільки просякнуті цією ненавистю, що просто бризкають нею на всі боки!
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13.10.2022 20:20 Ответить
Это шо за два гомика на фотке? С такими рожами не обремененные интеллектом??
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13.10.2022 15:31 Ответить
Надо читать, всё меньше рабсиян поддерживают собственную: изоляцию, презрение всего Мира бесправие, нищету, войну и смерть.
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13.10.2022 15:39 Ответить
Великі сумніви що орки не підтримують путіна . Можливо вони бояться померти але в душі орки це така нечисть які будуть прагнути війни постійно
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13.10.2022 15:46 Ответить
Россияне не поддерживает войну только из-за проблем для ихней личной жизни и удобствами, которые возникли из-за нахождения России под санкциями. При этом остаётся имперскими шовинистами, которым хочется набить морду всему остальному миру и превратить всё в огромный засранный ГУЛАГ. Если завтра Путина уберёт из Кремля, преёмник окажется ещё хуже и всё продолжится. От чего можно спасти только разделение России на отдельные государства. Или терапия биореактора для тех 80%, которые поддерживали путинский режим.
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13.10.2022 16:06 Ответить
 
 