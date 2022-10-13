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Зеленский ответил на петицию с призывом не предоставлять украинское гражданство Невзорову

невзоров

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете предоставления украинского гражданства российскому публицисту Александру Невзорову.

Ответ на петицию опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский напомнил, что Конституцией президент принимает решение о принятии в гражданство или его прекращении, а основания и порядок предоставления гражданства рассматриваются органами власти.

Он отметил, что гражданство не может получить человек, совершивший преступление против человечества или совершавший геноцид, имеет судимость в Украине за тяжкое или особо тяжкое преступление (до погашения или снятия судимости, а также совершившего действие на территории другого государства, признанного в Украине тяжким или особо тяжким преступлением.

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Зеленский заявил, что основания и порядок приобретения гражданства определены законодательством и одинаковы для всех лиц.

В то же время президент подчеркнул, что органы власти должны действовать только в пределах своих полномочий. Он пообещал дополнительно проинформировать о результатах рассмотрения поднятых в петиции вопросов.

Ответная петиция появилась на сайте президента 8 июня. Ее инициатор Евгения Шевченко в тексте петиции подняла вопрос о заслугах Невзорова перед украинским обществом и призвала не разбрасываться украинским гражданством.

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Напомним, 3 июня появилась информация, что Зеленский предоставил украинское гражданство Невзорову и его супруге Лидии. 4 июня Невзоров написал в фейсбуке, что в "России по поводу моего украинского паспорта уже разгорается отличная истерика". 6 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Невзоров еще не получил паспорт Украины. Он напомнил, что для этого есть определенная процедура. В Государственной миграционной службе журналистам сказали, что Зеленский подписал указ о гражданстве Невзорова.

гражданство (1312) Зеленский Владимир (20234) петиция (356) Невзоров Александр (8)


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Топ комментарии
+65
Цей маладєц ще не так давно був довіреною особою пуйла.
Нехай тролить його БЕЗ українського громадянства.

А Зєля відповів у своєму стилі, розмазав зелене по столу.
Напевно, вже подарував каZапу українське громадянство зі свого царського плеча.
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13.10.2022 15:47
+46
Стародавня притча про вовків.Вовки вирізали кошару овець. Прийшли мисливці, щоб їх постріляти. І раптом одна місцева жіночка підняла лемент, що у тій вовчій зграї є один чемний вовк, котрий харчується виключно капустою! Недайбо стріляти, бо мош в того вовка влучити! Аж до ночі в селі йшли дебати толеранції - стріляти чи не стріляти. Але так дивно сталося, що до ранку вовки ту жіночку з'їли...
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13.10.2022 15:47
+42
Невзоров молодец, добре тролить путіна і всю його камарилью! Чому б і не надати? Ворог мого ворога - мій друг!
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13.10.2022 15:44
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Один може зробити більше ніж багато пострілів, це про Глєбича. Я поважаю цю людину, він знайшов у собі сили та мудрість щоб у 14 році сказати, що Крим - це Україна, а багато російських опозиціонерів на цьому питанні закінчуються бути опозиціонерами до влади путіна.Зараз Нєвзоров знищує російську владу словом.
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13.10.2022 20:54 Ответить
отже ця тварь, проти якої порушені кримінальі справи у Литві, що???
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13.10.2022 21:28 Ответить
невзоров - це кацап. Вам цього мало???? Щось ще інше потрібно???
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13.10.2022 21:35 Ответить
Апостол Матфей в молодости служил в налоговой инспекции царя Ирода.
Затем по его заданию он прикинулся учеником Христа.
Так выкинем же из Библии Евангелие от Матфея!
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14.10.2022 11:01 Ответить
Глебыч за Украину и всё тут.
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14.10.2022 14:59 Ответить
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