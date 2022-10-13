Если Россия использует ядерное оружие против Украины, это изменит характер конфликта, - Столтенберг
Ядерное сдерживание НАТО эффективно. Задача - опередить использование ядерного оружия, предотвратить войну, и это было доведено до москвы.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если Россия использует ядерное оружие против Украины, и Россия это знает... это абсолютно изменит характер конфликта", - сказал он, не уточнив, каким будет ответ Альянса.
По словам Столтенберга, НАТО не является стороной конфликта, но поддерживает Украину и будет делать это столько, сколько нужно.
Топ комментарии
+11 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий13.10.2022 18:08
+8 Юрий Ладарев
показать весь комментарий13.10.2022 18:21
+7 Сергій Коркмен
показать весь комментарий13.10.2022 18:11
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
нет ні мяса ні конфет-на куй нужен такой дед
Най краще скаже що НАТО зробе у відповідь
а підстава є - це повсякчас змушувати потенційного ворога боятися й поважати тебе, бо так доводиться сила, проте бездіяльність - свідчення неспроможності
переклад потрібний? чи так зрозуміло?
і з якою ж метою славнозвісний військово-політичний альянс був створений?
невже не для стримування та придушення агресивних потуг та зазіхань спочатку радянської, а згодом московської імперії (в якості загальновизнаного правонаступника срср)?
все решта, про що Ви написали в своєму коментарі - це казуїстика безсилля, що вона не личить військовому альянсу
тут йдеться не про "критерії вступу" до НАТО - це окрема тема, в якій слід було би з'ясувати, яким критеріям відповідала, приміром, Угорщина, коли її приймали до НАТО
ходить насправді про військову доктрину НАТО (насправді - саме США, які й є тамте НАТО, якщо казати як є)
ця військова доктрина базується виключно на силі зброї, на демонстрації готовності її негайно застосувати, на придушенні навіть думки потенційного агресора почати війну
важливо й інше: НАТО проголошує принцип пріоритетності міжнародного права, зокрема правопорядку на теренах Европи (й цілого світу - говорячи ширше й за суттю)
для розуміння цих простих речей не треба й вікіпедії, доста здорового глузду й усвідомлення, що Україна й є частиною Европи, незалежно "член" вона чи "не-член"
якщо щодо однієї країни можна безкарно руйнувати міжнародний правопорядок - тоді й захист цього правопорядку на певному клаптику мапи стає цілковито безглуздим
капітанстолтенберг очевидність
це, ****, не конфлікт,
це війна, тваю мать...
В Україні - ООС
В Європі та Штатах - "*******************"
-Я не знаю, що я тобі потім зроблю!
-То і не говори, якщо не знаєш.
я тебе ще виловлю......
Хто цього поца обрав на таку відповідальну посаду?