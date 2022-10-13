Самое страшное на войне – это терять бойцов, - комбат "Карпатской Сичи" Олег Куцин | Юрий Бутусов интервью. ВИДЕО

Командир батальона "Карпатская Сич" Олег Куцин, героически погибший 19 июня 2022 года, в интервью главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову 27 апреля 2022 года признавался, что самое страшное на войне – это терять бойцов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовано на ютуб-канале "Бутусов плюс".

Бутусов отметил: "27 апреля, идем в Вернополье вместе с комбатом "Карпатской Сичи" Олегом Куциным. В это время у села шли очень тяжелые бои. Нашел вчера в архиве".

В разговоре Куцин, отвечая вопрос, что является самым страшным на войне, отметил: "Всегда самое страшное командиру - это терять бойцов. И если в первой нашей компании - это окрестности Донецкого аэропорта, Пески, Водяное. 2014-2016 год, за три года мы потеряли 17 бойцов, сейчас только за месяц мы потеряли 16. Это худший момент, когда ты еще вчера общался с побратимом, знаешь его глубокий внутренний мир, его мотивацию, зачем он сюда пришел, особенно в добровольческом подразделении, куда не идут за деньгами, за какими-то социальными выплатами. Идут люди с чистыми помыслами. Когда они гибнут, это чрезвычайно трудно перенести. И самые плохие минуты - когда приходится сообщать родным, близким о гибели их сына, мужа, отца. Это труднее всего. Все можно перенести - и обстрелы, и ранение, - а вот это очень тяжело. Оно на всю жизнь остается".

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19.06.2022 года Олег Куцин погиб вблизи одного из СП "Карпатской Сичи" в селе Вернополье Изюмского района Харьковской области в результате множественной минно-взрывной травмы. В последние минуты своей жизни Кум как обычно был с обычными солдатами "на нуле", не отсиживаясь в тылах.

Олег Куцин (Кум) посвятил борьбе за Украину 33 года жизни. Он первым вывесил сине-желтое знамя в 1989 году на Закарпатье. Участник Революции на граните и Революции Достоинства.

В 2014 году Олег Куцин совместно с побратимами создал и возглавил отдельную добровольческую чету "Карпатская Сич". Командир возродил военную традицию "Карпатской Сичи 1938 года.

В течение 2014 - 2016 годов ОДЧ "Карпатская Сич" активно участвовала под командованием Олега Куцина в боях за Донецкий аэропорт, село Пески, село Опытное, шахту "Бутовка" и село Водяное.

За время войны с московским врагом Олег Куцин (Кум) на своем примере воспитал сотни воинов. Многие из них получили военный опыт и стали офицерами", - рассказал он.

Петиция была зарегистрирована 15 августа. На 7 октября петиция собрала 9074 подписи из 25 тысяч необходимых для рассмотрения. Для сбора требуемого количества подписей осталось 39 дней. Поддержать петицию по присвоению командиру "Карпатской Сичи", Куцину Олегу Ивановичу звание Героя Украины (посмертно) можно здесь.