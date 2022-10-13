Воюющий на Донетчине оккупант: "Вчера так вообще перерезали, нах#й, 18 наших человек", - перехват ГУР

Военный РФ, который находится в Донецкой области, рассказывает о потерях.

Об этом в перехвате Главного управления разведки Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

"Минометы х#ячат там туда-сюда, каждый день "200"-е и "300"-е. Вчера так вообще перерезали, нах#й, 18 наших человек, бл#ть, такие дела. Ну зашли по тихой, фишка не сработала, 18 человек, нах#й", - рассказал оккупант.

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