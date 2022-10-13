Воюющий на Донетчине оккупант: "Вчера так вообще перерезали, нах#й, 18 наших человек", - перехват ГУР
Военный РФ, который находится в Донецкой области, рассказывает о потерях.
Об этом в перехвате Главного управления разведки Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
"Минометы х#ячат там туда-сюда, каждый день "200"-е и "300"-е. Вчера так вообще перерезали, нах#й, 18 наших человек, бл#ть, такие дела. Ну зашли по тихой, фишка не сработала, 18 человек, нах#й", - рассказал оккупант.
Топ комментарии
+39 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий13.10.2022 19:42
+32 vsbu vsbu
показать весь комментарий13.10.2022 19:46
+32 Elvis2
показать весь комментарий13.10.2022 19:47
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
хмуриться не надо! лада!!!
лада! да! да!
даже если станеш бабушкой
всёравно ты будеш с ладушкой!
лада! да!да!" (С)
мулерман наверное шото уже тогда занал о наградах )
Ні щоб розповісти, як кляті Бендерівці бамбілі дабас, або про васстанавлєніє вялікай страни...
Так ні, воно про якихось там 18 зарізаних кацапів, бреше!
А може то ЦРУ виставу влаштувало, га?
Тобто, просто втрати в бою, без використання холодної зброї.
18 кацапских упырей !
а у орнів 18 нах..й.
-Собак ножами режете а это бандитизм.
Слава ЗСУ!