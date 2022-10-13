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Новости Война
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Воюющий на Донетчине оккупант: "Вчера так вообще перерезали, нах#й, 18 наших человек", - перехват ГУР

Военный РФ, который находится в Донецкой области, рассказывает о потерях.

Об этом в перехвате Главного управления разведки Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

"Минометы х#ячат там туда-сюда, каждый день "200"-е и "300"-е. Вчера так вообще перерезали, нах#й, 18 наших человек, бл#ть, такие дела. Ну зашли по тихой, фишка не сработала, 18 человек, нах#й", - рассказал оккупант.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Военный РФ рассказывает жене о попадании в окружение: "У нас тут п#здец. Все дороги почти перерезаны", - перехват ГУР. АУДИО

армия РФ (19067) разведка (4170) перехват (342)


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Топ комментарии
+39
Кацапські свині продовжують дохнути в Україні як мухи...
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13.10.2022 19:42
+32
Перерезали видите ли... их, и че? А надо было что, креветок свежих подвезти в чесночном соусе или вареников с вишнями без косточек? Гнидота
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13.10.2022 19:46
+32
Во время АТО, на бамбассе в одном случае вырезали человек 20 бурят. те купались в водоеме, а в другом артиллерийскую батарею в количестве 62 чела, один спасся в туалете, Так что привыкайте камандированные в никуда дегенераты..
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13.10.2022 19:47
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Кацапські свині продовжують дохнути в Україні як мухи...
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13.10.2022 19:42 Ответить
Як свині
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13.10.2022 19:50 Ответить
От свиней -мясо , а от кацапов - вонь🇷🇺💩🤮
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13.10.2022 21:23 Ответить
"для тебя моя смерть награда
хмуриться не надо! лада!!!
лада! да! да!
даже если станеш бабушкой
всёравно ты будеш с ладушкой!
лада! да!да!" (С)
мулерман наверное шото уже тогда занал о наградах )
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13.10.2022 19:44 Ответить
тупа потвора досі не зрозуміла, що вони не "человеки"
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13.10.2022 19:45 Ответить
Героям слава!!!
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13.10.2022 19:45 Ответить
Перерезали видите ли... их, и че? А надо было что, креветок свежих подвезти в чесночном соусе или вареников с вишнями без косточек? Гнидота
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13.10.2022 19:46 Ответить
Ненадійний елемент!
Ні щоб розповісти, як кляті Бендерівці бамбілі дабас, або про васстанавлєніє вялікай страни...
Так ні, воно про якихось там 18 зарізаних кацапів, бреше!
А може то ЦРУ виставу влаштувало, га?
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13.10.2022 19:46 Ответить
Во время АТО, на бамбассе в одном случае вырезали человек 20 бурят. те купались в водоеме, а в другом артиллерийскую батарею в количестве 62 чела, один спасся в туалете, Так что привыкайте камандированные в никуда дегенераты..
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13.10.2022 19:47 Ответить
Непорядок -- як це вони одного проморгали .
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13.10.2022 19:53 Ответить
Он же и растрепал по всему мордору, когда туда убег. Наши скрывали . Поправочка - не артиллерийская. а ракетная батарея.
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13.10.2022 19:58 Ответить
Яка сумна новина!!!
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13.10.2022 19:50 Ответить
Відвоювались -- а як дишали .
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13.10.2022 19:51 Ответить
Ukrainian Armed Forces have some room for improvement - need to make sure that all reports from now on have only #200 mentioned in them. The more, the merrier.
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13.10.2022 19:52 Ответить
Цікаво,їм щось було потрібно,чи просто тренувалися?
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13.10.2022 19:52 Ответить
Скоріше, це з літературного кацапського, можна перекласти як знищили.
Тобто, просто втрати в бою, без використання холодної зброї.
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13.10.2022 19:55 Ответить
У Куп"янську тричі блокпости різали....физчно. Як же вони сцалися))
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13.10.2022 20:11 Ответить
А чого "нафуй"? До кобздона на концерт краще!
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13.10.2022 19:55 Ответить
это сделали зэки чмобики...
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13.10.2022 19:59 Ответить
Мало, ще більше рософобії, смерть фашистам ..
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13.10.2022 19:56 Ответить
Каких нафиг 18 человек ?
18 кацапских упырей !
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13.10.2022 19:58 Ответить
Тупая русня никак не может себе уяснить, шо резать москальню - Украинский национальный вид спорта. И на сегодня Украина - абсолютный чемпион Мира в этом виде спорта.
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13.10.2022 19:58 Ответить
"Как мясо - в штурмовую группу". Истории челябинцев, погибших сразу после мобилизации https://www.bbc.com/russian/features-63244129?ocid=wsrussian.social.in-app-messaging.telegram..russiantelegram_.edit
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13.10.2022 20:06 Ответить
ты подозрительный свинорус...
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13.10.2022 20:23 Ответить
Ибо не/уй.
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13.10.2022 20:06 Ответить
за наших ми кажемо, загинув, загинули
а у орнів 18 нах..й.
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13.10.2022 20:08 Ответить
Які тільки люди...в ножі. 18 цапів. Берсерки. Повертайтись, будь ласска.
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13.10.2022 20:08 Ответить
И никто не задается вопросом - "Зачем они гибнут на никому не нужной войне в чужой стране???"
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13.10.2022 20:15 Ответить
А шо таке фішка? Пусте відро на порозі? )))
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13.10.2022 20:23 Ответить
Как пел Владимир Высоцкий:
-Собак ножами режете а это бандитизм.
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13.10.2022 20:27 Ответить
Який бодрий,але тупий кацап з тої сторони *на дроті*.
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13.10.2022 20:46 Ответить
Звучить, як пісня!
Слава ЗСУ!
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13.10.2022 20:48 Ответить
.
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13.10.2022 20:57 Ответить
Слушай Аллу Пугачеву, "то ли ещё будет, а ё ёй!", каzапчик! Укропа пришёл накосить? Семечки в карман не забудь положить!
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13.10.2022 23:33 Ответить
Зарізали швидко? От які гуманісти, а могли б повільно вдавити.
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14.10.2022 09:06 Ответить
 
 