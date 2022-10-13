Призываю мировое сообщество защитить черноморский зерновой коридор на фоне нового шантажа России, - Кулеба

Россия снова угрожает "зерновой инициативе" в Черном море, и мир должен дать Москве понять, что она не может подвергать риску миллионы людей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Россия делает именно то, о чем мы предупреждали: возобновляет голодные игры и угрожает Черноморской зерновой инициативе. Я хочу, чтобы каждая африканская, азиатская, ближневосточная семья знала: Украина не выдвигает дополнительных требований, мы хотим, чтобы коридор продолжал работать", – отметил он, комментируя угрозы РФ отказаться от выполнения зерновой сделки в следующем месяце.

"Время защитить черноморский зерновой коридор. Я призываю все государства и организации четко дать понять Москве: шантаж должен прекратиться и России не разрешено подвергать риску миллионы людей. Мой призыв особенно касается государств, которые полагаются на экспорт зерна из Украины", - добавил министр.

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