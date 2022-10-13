РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5711 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
4 283 19

Призываю мировое сообщество защитить черноморский зерновой коридор на фоне нового шантажа России, - Кулеба

кулеба

Россия снова угрожает "зерновой инициативе" в Черном море, и мир должен дать Москве понять, что она не может подвергать риску миллионы людей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Россия делает именно то, о чем мы предупреждали: возобновляет голодные игры и угрожает Черноморской зерновой инициативе. Я хочу, чтобы каждая африканская, азиатская, ближневосточная семья знала: Украина не выдвигает дополнительных требований, мы хотим, чтобы коридор продолжал работать", – отметил он, комментируя угрозы РФ отказаться от выполнения зерновой сделки в следующем месяце.

"Время защитить черноморский зерновой коридор. Я призываю все государства и организации четко дать понять Москве: шантаж должен прекратиться и России не разрешено подвергать риску миллионы людей. Мой призыв особенно касается государств, которые полагаются на экспорт зерна из Украины", - добавил министр.

Читайте также: Обсудили следующий пакет военной помощи, - Кулеба провел переговоры с главой МИД Испании Альбаресом

Автор: 

зерно (1069) Черное море (1473) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
Грядёт сезонное касапское обострение...
показать весь комментарий
13.10.2022 20:38
+3
Ну да, бедные ублюдки Ирана, Сирии и Эритреи будут голодать! Горе то какое!!!
показать весь комментарий
13.10.2022 20:39
+3
.....https://charter97.org/ru/news/2022/10/13/519828/ "НАТО предоставит Украине оборудование для борьбы с дронами" .....

....

Об этом объявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге 13 октября по итогам министерской встречи стран Альянса, передает https://gordonua.com/news/war/nato-predostavit-ukraine-oborudovanie-dlya-borby-s-dronami-gensek-1630805.html «Гордон» .

«В рамках комплексного пакета помощи НАТО поставит Украине в ближайшее время оборудование для борьбы с беспилотниками: речь идет о сотнях устройств для генерации помех, которые помогут сделать неэффективными беспилотники российского и иранского производства, а также защитить украинское население и критически важную инфраструктуру», - сказал он.....
показать весь комментарий
13.10.2022 20:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Грядёт сезонное касапское обострение...
показать весь комментарий
13.10.2022 20:38 Ответить
Ну да, бедные ублюдки Ирана, Сирии и Эритреи будут голодать! Горе то какое!!!
показать весь комментарий
13.10.2022 20:39 Ответить
а українським фермерам нікуди збути зерно.

може ти його викупиш ?
показать весь комментарий
13.10.2022 22:01 Ответить
ху.ла надо усыпить. Ботокс проедает оставшиеся клетки мозга.
показать весь комментарий
13.10.2022 20:40 Ответить
Там, між вухами, мозку немає. Там вакуум! Або ботокс...
показать весь комментарий
13.10.2022 20:50 Ответить
Проси протикарабельні ракети на дальність 1000км
показать весь комментарий
13.10.2022 20:42 Ответить
Та ракети на 500км ми вже ніби маємо але пускових нема і самі ракети треба спочатку підняти з маскви .
показать весь комментарий
13.10.2022 21:45 Ответить
.....https://charter97.org/ru/news/2022/10/13/519828/ "НАТО предоставит Украине оборудование для борьбы с дронами" .....

....

Об этом объявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге 13 октября по итогам министерской встречи стран Альянса, передает https://gordonua.com/news/war/nato-predostavit-ukraine-oborudovanie-dlya-borby-s-dronami-gensek-1630805.html «Гордон» .

«В рамках комплексного пакета помощи НАТО поставит Украине в ближайшее время оборудование для борьбы с беспилотниками: речь идет о сотнях устройств для генерации помех, которые помогут сделать неэффективными беспилотники российского и иранского производства, а также защитить украинское население и критически важную инфраструктуру», - сказал он.....
показать весь комментарий
13.10.2022 20:45 Ответить
Поняття "людина" на московії не існує. Там є "населення", "електорат", "плєбс", "раби", "сіра маса", "людскій ресурс"... А тепер ще й "могилізовані"...Але не ЛЮДИНА! (звісно це не стосується самих кремлівських щурів)
Тому вже давно треба перестати апелювати до крємлядів такими поняттями, як "людство", "нація"...
Тюрма народів, як сказав Р. Рейган, повинна щезнути з мапи світу. Іншого шлвху для виживання людської цивілізації - не існує! (навіть Китай вже це зрозумів, а КНДР зробить все, що скаже "старший брат" )
показать весь комментарий
13.10.2022 20:48 Ответить
"Кому що , а курці просо"
показать весь комментарий
13.10.2022 20:49 Ответить
Наче ж Гутериш дуже переживав за африканців, хай вирішує це з ******
показать весь комментарий
13.10.2022 20:51 Ответить
.........https://charter97.org/ru/news/2022/10/13/519825/ "В фильме «Киевлянка» 1958 года нашли пророчество для России":

...........«Российская империя распалась. Это факт. Вся ползет по швам, как старый жупан. России конец! Дай Бог, если останется хоть Московское княжество. А наша вільна Украина раскинется от Дуная до верховьев Днепра, от Карпат до Каспийского моря. Бессарабия, Дон, Кубань войдут в нашу державу!» - говорит один из героев........
показать весь комментарий
13.10.2022 20:53 Ответить
Россия ведёт себя, как здоровенная дворняга, сорвавшаяся с цепи. Айболит тут не поможет, тут нужен зоофил-чикатило, с куском колбасы с "сюрпризом", из фильма про Шурика
показать весь комментарий
13.10.2022 21:05 Ответить
і добре як ця хрінь закінчиться.

зерно можна через польщу на море а москалям допомогати продавати крадене зерно відкрито це ******* сором.
показать весь комментарий
13.10.2022 21:32 Ответить
 
 