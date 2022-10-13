Призываю мировое сообщество защитить черноморский зерновой коридор на фоне нового шантажа России, - Кулеба
Россия снова угрожает "зерновой инициативе" в Черном море, и мир должен дать Москве понять, что она не может подвергать риску миллионы людей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Россия делает именно то, о чем мы предупреждали: возобновляет голодные игры и угрожает Черноморской зерновой инициативе. Я хочу, чтобы каждая африканская, азиатская, ближневосточная семья знала: Украина не выдвигает дополнительных требований, мы хотим, чтобы коридор продолжал работать", – отметил он, комментируя угрозы РФ отказаться от выполнения зерновой сделки в следующем месяце.
"Время защитить черноморский зерновой коридор. Я призываю все государства и организации четко дать понять Москве: шантаж должен прекратиться и России не разрешено подвергать риску миллионы людей. Мой призыв особенно касается государств, которые полагаются на экспорт зерна из Украины", - добавил министр.
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може ти його викупиш ?
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Об этом объявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге 13 октября по итогам министерской встречи стран Альянса, передает https://gordonua.com/news/war/nato-predostavit-ukraine-oborudovanie-dlya-borby-s-dronami-gensek-1630805.html «Гордон» .
«В рамках комплексного пакета помощи НАТО поставит Украине в ближайшее время оборудование для борьбы с беспилотниками: речь идет о сотнях устройств для генерации помех, которые помогут сделать неэффективными беспилотники российского и иранского производства, а также защитить украинское население и критически важную инфраструктуру», - сказал он.....
Тому вже давно треба перестати апелювати до крємлядів такими поняттями, як "людство", "нація"...
Тюрма народів, як сказав Р. Рейган, повинна щезнути з мапи світу. Іншого шлвху для виживання людської цивілізації - не існує! (навіть Китай вже це зрозумів, а КНДР зробить все, що скаже "старший брат" )
...........«Российская империя распалась. Это факт. Вся ползет по швам, как старый жупан. России конец! Дай Бог, если останется хоть Московское княжество. А наша вільна Украина раскинется от Дуная до верховьев Днепра, от Карпат до Каспийского моря. Бессарабия, Дон, Кубань войдут в нашу державу!» - говорит один из героев........
зерно можна через польщу на море а москалям допомогати продавати крадене зерно відкрито це ******* сором.