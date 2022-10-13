Накопление российских войск в Беларуси может создать угрозу повторного наступления на Киев, - Наев
Созданная общая региональная группировка и увеличение численности российских войск на территории Беларуси могут быть использованы для наступления на Украину.
Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
"С накоплением сил и средств вооруженных сил РБ и РФ будут создавать угрозу повторного наступления в северной оперативной зоне, в частности на город Киев. Уровень этих военных угроз постоянно измеряется разведкой и нашими партнерами. Мы также реагируем на увеличение этой угрозы, принимаем меры, чтобы наши войска были в соответствующей численности и были с более высоким потенциалом. На сегодняшний день ситуация полностью контролируемая, и мы к наступлению из Республики Беларусь сейчас готовы", - сообщил Наев.
Кроме того, он отметил, что сейчас на территории Беларуси находятся военнослужащие Вооруженных сил России - примерно до 1000 человек. Также там находятся шесть российских самолетов ударного типа, четыре пусковые установки оперативно-тактического комплекса "Искандер" и 12 зенитно-ракетных комплексов С-400.
"На территории Беларуси проводятся мероприятия по подготовке аэродромной сети и инфраструктуры для развертывания на этой базе войск РФ. Сегодня была объявлена на территории Республики Беларусь очередная проверка готовности вооруженных сил РБ к действиям, тренировкам, перебрасыванию в определенные районы. То есть очередная демонстрация их готовности и искусственное повышение градуса напряжения", - рассказал Наев.
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Олексій Голобуцький:
Почитав першоджерело, скандальне інтерв'ю мера Луцька Поліщука "Першому" каналу. Здивований, в тому числі як фахівець, в який спосіб волиняки досі терплять такого мера: котрий відкрито підтримує "русскій мір", відкрито заявляє, що стримує міськраду від рішень з дерусифікації, саботує декомунізацію "бо крана немає, а риштування не на часі", відверто дистанціюється від спільних з усією Україною тем, ні натяку на вже звичну по роботі всіх притомних мерів солідарність міст, ухиляється від обговорення оборонних питань - того ж функціонування ТРО в місті.
Так, Поліщук в інтерв'ю пробує демонстративно акцентувати на господарці - на суто комунальних питаннях. Але й там чи не все величезне інтерв'ю - констатація "не зробив", "не зміг", "не знайшов виконавця", "затримка"... Тобто, воно ні туди, ні в "Красную амію" - і господарку міста не тягне, і як голова громади воюючої країни саботує.
А ще ж є тема оберігання РПЦвУ в Луцьку (Луцька міськрада - єдина з великих рад Волині, яка не засудила УПЦ МП). І каламутна історія з реінкарнацією нібито як тероборони скандальної "майже приватної гвардії" - "Варти порядку", про що не втрималась згадати журналістка...
Тепер ясно, чому так вибухнув скандал з реплікою Поліщука про втечу з міста в разі окупації. Бо якщо відсторонено, то це цілком логічний алгоритм для офіційної влади. Але це наклалось на відверто проросійський бекграунд луцького мера. І підставово всі сприйняли репліку саме як готовність зрадити і місто, і виборців, і Україну.
Уявляю, як лучанам щодня читати чи дивитись мерів таких самих обласних центрів в тилу (хоча де тепер тил з тими ракетними атаками і "шахідами"?) - Києва, Дніпра, Львова, Франківська, Тернополя, Харкова, Запоріжжя і прифронтового Миколаєва... Взаємна допомога міст, активна залученість мерів і міськрад до оборони (сприяння і ТРО, і ЗСУ), цивільні і безпекові локальні ініціативи, моментальне вирішення дійсно технічно складних проблем, особливо після обстрілів...
Це в інших. А в лучан - Поліщук... Котрий розповідає, як готується втікати і як йому нічого не виходить зробити, бо складно і змоги нема, і не на часі... Так, фронт від Луцька далеко. Дай Боже, і не стане ближчим. Але мешканці міста з отакою владою точно не почуваються в безпеці. А нам ще тільки розгубленості й паніки через відсутність нормальної керованості в тилу бракувало.
"шаріками цвіточками сєрдєчками" - запеспечюють ЗСУ.
А, забув, таки готувалися - забрали зброю в ТРО на Волині, Поліссі - щойно ворог пішов з під Киэва, а самих ТРО-шників кинули на фронт в якості "регулярних частин".
Від таких заяв складаэться дуже неоднозначне враження - на що ж такі заяви працюють?
Сенс ТРО, насамперед - в іх територіальності. Що у вас на місцях купа озброэних людей, котрі готові захищати себе, своіх близьких, свою землю - безпосередньо на тому місці, де вони живуть, працюють і так далі. Але з певних причин, ці люди не можуть служити в тих же таки ЗСУ, Нацгвардіі і т.д. на регулярній основі. Оце сенс ТРО.
Що зробили в нас? Тупо згрібли людей і зробили безпосередньою частиною ЗСУ, сформувавши з них нові бригади і кинули на фронт. Ок. - Але ж на місцях, ніякого ТРО в нас, фактично вже не залишилося. і не тому, що "немаэ" бажаючих до нього вступити - бажаючих більше, ніж вдосталь. Просто, наша "влада" - сцить озброэних громадян, сцить свого народу (тоді якому народу взагалі вона служить?). Тому і забрала зброю у ТРО, а надто охочих воювати відправила подалі на фронт.
Це якщо коротко.
Ознайомтеся будьласка зі статтею, послухайте про те, що говорить Георгій Учайкін.
Хто захищатиме Київ, коли ворог повернеться?
https://zbroya.info/uk/partner/uavz/blog/21856_khto-zakhishchatime-kiyiv-koli-vorog-povernetsia/ https://zbroya.info/uk/partner/uavz/blog/21856_khto-zakhishchatime-kiyiv-koli-vorog-povernetsia/
https://www.youtube.com/watch?v=wD5kkG1i6nA&t=1792s 29:52 Валер Сахашчык звярнуўся да беларускіх вайскоўцаў
батьке-підеру треба ноту
вилітає з твоєї території щось в Україну
чи в,їжжає, вибачай, отримуй обратку
а то якась фуйня получається