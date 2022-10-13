Накопление российских войск в Беларуси может создать угрозу повторного наступления на Киев, - Наев

Созданная общая региональная группировка и увеличение численности российских войск на территории Беларуси могут быть использованы для наступления на Украину.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

"С накоплением сил и средств вооруженных сил РБ и РФ будут создавать угрозу повторного наступления в северной оперативной зоне, в частности на город Киев. Уровень этих военных угроз постоянно измеряется разведкой и нашими партнерами. Мы также реагируем на увеличение этой угрозы, принимаем меры, чтобы наши войска были в соответствующей численности и были с более высоким потенциалом. На сегодняшний день ситуация полностью контролируемая, и мы к наступлению из Республики Беларусь сейчас готовы", - сообщил Наев.

Кроме того, он отметил, что сейчас на территории Беларуси находятся военнослужащие Вооруженных сил России - примерно до 1000 человек. Также там находятся шесть российских самолетов ударного типа, четыре пусковые установки оперативно-тактического комплекса "Искандер" и 12 зенитно-ракетных комплексов С-400.

"На территории Беларуси проводятся мероприятия по подготовке аэродромной сети и инфраструктуры для развертывания на этой базе войск РФ. Сегодня была объявлена ​​на территории Республики Беларусь очередная проверка готовности вооруженных сил РБ к действиям, тренировкам, перебрасыванию в определенные районы. То есть очередная демонстрация их готовности и искусственное повышение градуса напряжения", - рассказал Наев.

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