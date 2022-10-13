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Благодарен испанской коллеге за решение отправить в Украину четыре ЗРК Hawk, - Резников

резніков

Министр обороны Украины Алексей Резников благодарит Испанию, которая по итогам украинского запроса в "Рамштайн-6" предоставит Киеву четыре зенитно-ракетных комплекса Hawk.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал Резников в твиттере.

"Я благодарен своей испанской коллеге Маргарите Роблес за решение отправить в Украину четыре ЗРК Hawk. Это быстрый ответ на украинский запрос в Ramstein 6. На подходе еще несколько ястребов", - отметил он.

По его словам, сейчас противовоздушная оборона является приоритетом не только для Украины, но и всей Европы.

Встреча в формате "Рамштайн-6" состоялась в среду, 12 октября, в Брюсселе (Бельгия). Первым пунктом в повестке встречи было усиление ПВО Украины. О решении поставить Украине четыре ЗРК Hawk сообщил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Читайте также: Украина получит от Испании четыре пусковые установки ЗРК HAWK

Автор: 

Испания (859) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+8
Щира подяка всім краінам світу , які допомагають нам , в такі страшні часи для нас 👍🏼👍🏼👍🏼‼️
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13.10.2022 22:46
+7
Так це комплекси, а не пускові установки!
Це вже набагато краще!
Дурнувате ***** своєю безглуздою атакою, добилося зворотніх результатів.
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13.10.2022 22:42
+2
Каждая ракета стоит приблизительно 250 тыс. $.
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13.10.2022 22:42
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Так це комплекси, а не пускові установки!
Це вже набагато краще!
Дурнувате ***** своєю безглуздою атакою, добилося зворотніх результатів.
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13.10.2022 22:42 Ответить
У НАТО таких комплексів дуже багато на зберіганні. А ракет к ним 40000 штук.
Це тільки початок
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13.10.2022 23:34 Ответить
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsZjnwsKFdMD65SZFhWJpIGOHUqZfg:1665693760057&q=mim-23+hawk+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&sa=X&ved=2ahUKEwimov3miN76AhUklIsKHdLmC94Q6BMoAHoECEoQAg Принятие на вооружение : 1960
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13.10.2022 23:43 Ответить
Читай. та вчись.

"HAWK від США - що це за ЗРК і чи дійсно він зможе посилити протиповітряну оборону України"
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/hawk_vid_ssha_scho_tse_za_zrk_i_chi_dijsno_vin_zmozhe_posiliti_protipovitrjanu_oboronu_ukrajini-9266.html
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13.10.2022 23:50 Ответить
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13.10.2022 23:51 Ответить
"с того времени неоднократно подвергался модернизациям, которые не позволяли комплексу сильно устареть и поддерживали комплекс на уровне требований времени"
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14.10.2022 08:28 Ответить
Каждая ракета стоит приблизительно 250 тыс. $.
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13.10.2022 22:42 Ответить
Щира подяка всім краінам світу , які допомагають нам , в такі страшні часи для нас 👍🏼👍🏼👍🏼‼️
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13.10.2022 22:46 Ответить
Резников в последнее время просто не успевает сливать то о чем нужно молчать. Какой ценный агент, молодец!
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14.10.2022 01:03 Ответить
Резников все верно делает, это называется информационная война.
Нужно давить на психику врагов....
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14.10.2022 06:36 Ответить
 
 