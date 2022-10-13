Благодарен испанской коллеге за решение отправить в Украину четыре ЗРК Hawk, - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников благодарит Испанию, которая по итогам украинского запроса в "Рамштайн-6" предоставит Киеву четыре зенитно-ракетных комплекса Hawk.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал Резников в твиттере.

"Я благодарен своей испанской коллеге Маргарите Роблес за решение отправить в Украину четыре ЗРК Hawk. Это быстрый ответ на украинский запрос в Ramstein 6. На подходе еще несколько ястребов", - отметил он.

По его словам, сейчас противовоздушная оборона является приоритетом не только для Украины, но и всей Европы.

Встреча в формате "Рамштайн-6" состоялась в среду, 12 октября, в Брюсселе (Бельгия). Первым пунктом в повестке встречи было усиление ПВО Украины. О решении поставить Украине четыре ЗРК Hawk сообщил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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