Благодарен испанской коллеге за решение отправить в Украину четыре ЗРК Hawk, - Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников благодарит Испанию, которая по итогам украинского запроса в "Рамштайн-6" предоставит Киеву четыре зенитно-ракетных комплекса Hawk.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал Резников в твиттере.
"Я благодарен своей испанской коллеге Маргарите Роблес за решение отправить в Украину четыре ЗРК Hawk. Это быстрый ответ на украинский запрос в Ramstein 6. На подходе еще несколько ястребов", - отметил он.
По его словам, сейчас противовоздушная оборона является приоритетом не только для Украины, но и всей Европы.
Встреча в формате "Рамштайн-6" состоялась в среду, 12 октября, в Брюсселе (Бельгия). Первым пунктом в повестке встречи было усиление ПВО Украины. О решении поставить Украине четыре ЗРК Hawk сообщил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.
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Це вже набагато краще!
Дурнувате ***** своєю безглуздою атакою, добилося зворотніх результатів.
Це тільки початок
"HAWK від США - що це за ЗРК і чи дійсно він зможе посилити протиповітряну оборону України"
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/hawk_vid_ssha_scho_tse_za_zrk_i_chi_dijsno_vin_zmozhe_posiliti_protipovitrjanu_oboronu_ukrajini-9266.html
Нужно давить на психику врагов....