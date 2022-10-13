Россияне обстреляли Никополь: повреждены около 40 жилых домов и несколько общественных учреждений
Оккупанты за минувшие сутки несколько раз обстреляли Никополь Днепропетровской области и соседние громады. В Никополе вследствие обстрелов повреждены около сорока частных и многоквартирных домов, больница, детский сад.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.
"Ночью орки обстреляли три громады района. В Никополе повреждены почти сорок частных и многоквартирных домов, больница, детский сад, детский развлекательный центр, музей, церковь, магазин, почта, рынок, линии газо- и электросети", - говорится в сообщении.
Отмечается, что осколочные ранения получил житель Никополя. Сейчас его состояние стабильное, он находится в больнице.
Евтушенко сообщает также, что на территории Марганецкой громады значительных разрушений нет. В результате четырех прилетов существенные разрушения имеют и помещения районного совета и администрации. Люди не пострадали.
В пределах других территорий района сутки прошли без чрезвычайных ситуаций.
Председатель РВА обратился к жителям прибрежных территорий с просьбой провести ночь в убежище или воспользоваться правилом двух стен.
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Мы поняли: кацапы не люди.
Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.
Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.
Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.
Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.
Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.
Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.
Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами или топором.
Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.
Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинского человека и опозорит украинскую женщину.
Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.
Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.
Убей кацапа - это просит старуха-мать.
Убей кацапа - это молит тебя дитя.
Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]