Россияне обстреляли Никополь: повреждены около 40 жилых домов и несколько общественных учреждений

Оккупанты за минувшие сутки несколько раз обстреляли Никополь Днепропетровской области и соседние громады. В Никополе вследствие обстрелов повреждены около сорока частных и многоквартирных домов, больница, детский сад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"Ночью орки обстреляли три громады района. В Никополе повреждены почти сорок частных и многоквартирных домов, больница, детский сад, детский развлекательный центр, музей, церковь, магазин, почта, рынок, линии газо- и электросети", - говорится в сообщении.

Отмечается, что осколочные ранения получил житель Никополя. Сейчас его состояние стабильное, он находится в больнице.

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Евтушенко сообщает также, что на территории Марганецкой громады значительных разрушений нет. В результате четырех прилетов существенные разрушения имеют и помещения районного совета и администрации. Люди не пострадали.

В пределах других территорий района сутки прошли без чрезвычайных ситуаций.

Председатель РВА обратился к жителям прибрежных территорий с просьбой провести ночь в убежище или воспользоваться правилом двух стен.

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