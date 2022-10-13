В России осталось 25–28% от количества ракет, которое было на 24 февраля, - Данилов
Россия уже потратила 2/3 ракет, имевшихся в начале вторжения в Украину.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Данилова спросили, сколько у России осталось ракет и близко ли то время, когда она не сможет ими пользоваться.
"Могу сказать, что это время уже приближается. Наша разведка работает безупречно. Мы знаем с математической погрешностью количество ракет, оставшихся на территории Российской Федерации. Речь идет именно о высокоточных ракетах, которые для нас создают наибольшие хлопоты", – ответил секретарь СНБО.
Ракет советского образца, например, зенитных С-300, в России "еще немного есть", но их гораздо меньше, чем было с начала вторжения, сказал Данилов.
"Страна-террорист, страна-агрессор Российская Федерация с каждым днем становится все слабее, слабее и еще раз слабее. Мы отслеживаем все эти вещи. Я не имею права называть абсолютные цифры, которые вы хотели бы от меня услышать. Но если брать проценты, то речь идет о том, что остается 25–28% от общего количества, которое было у них на 24 февраля", – добавил секретарь СНБО.
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Калибров
Тунгусский метеорит непредсказуем.
Тем более еще всякое переделанное г@вно типа с-300
Но опасное
На начало 19-го года мы имели всего 14 штук 15Д365, два из которых улетели в апреле того же года на глазах изумлённых американцев в две мишени на Яворовском полигоне. Таким образом на осень 19-го года у нас осталось 12 двигателей. Подозреваю, что три из них в этом году улетели в Новофёдоровку. Осталось девять. Сколько двигателей ДП НВО «Павлоградський хімічний завод» и КБ «Південне» могло собрать с 19 года из асфальта - это вопрос риторический. Сейчас, если эти предприятия и их смежники будут ******* в три смены, то это всё равно штучное производство, которое исчисляется максимум десятком двигателей/ракет в год. Так что или Игнат *******, или нас считает таковыми.
Сказал бы, так опять забанят!
розбомбить заводи!
Авангард (москва) - С300, С350, С400
Воткінський машинобудівний завод (Воткінськ, удмуртія) - іскандер
Новатор (єкатеринбург)- калібри
Шось останнім часом дохєра в Украіні "успакаітєлів" украінців розвелося: подоляк, тімошенко, агент "козирь"--головні "спасатєлі" Держави на щоденному телемарафоні. А останнім часом туди вже підтягуються ***********--головні союзники зелених у Раді.
Высокоточные ракеты несут угрозу важным объектам. Остальные ракеты несут угрозу здоровью и жизни мирных жителей, потому что могут попадать, куда попало, не только по сараям и полям, но и по жилым домам.
Вдобавок, иранские террористы передали кацапам сотни "шахидов".
Нужно любыми средствами производить свои ракеты, например, Вільха-М, а ещё лучше - забить на лицензионные обязательства перед Саудовской Аравией и произвести Гром-2, баллистические ракеты с дальностью 280 км эффективно заменят ATACMS и можно будет нанести кацапам урон в ответ на всё, что они творят.
Це що, погано ?
Якщо він ветеринаром ніколи не працював ?
Вашу обізнаність ми вже побачили перед війною, ветеренар хренів..
Працюють санкції - комплектуючих західного виробництво різко зменшилось.