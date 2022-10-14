Украинские воины вышли на административную границу Луганской области в Сватовском районе. ВИДЕО

13 октября группа украинских воинов вышла на административную границу Луганской области в Сватовском районе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

"Группа украинских воинов фиксирует момент приближения к стелле "Луганская область" в Сватовском районе", – отметил он.

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