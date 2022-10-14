Враг ударил по Запорожью тремя ракетами С300. Поражены объекты инфраструктуры (обновлено). ФОТО

Враг нанес очередной ракетный удар по Запорожью.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание! Ракетная атака врага по областному центру. Направляйтесь в укрытия. Берегите себя!", - отметил глава региона.

В свою очередь, секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев отметил, что в результате удара разрушена инфраструктура.

"Враг атаковал Запорожье. Разрушена инфраструктура одного из районов города. На месте работают соответствующие службы. Информация о пострадавших выясняется", - говорится в сообщении.

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Позже Старух сообщил, что сегодня утром враг попал в областной центр тремя ракетами С300.

"Поражены объекты инфраструктуры. На месте попаданий возникли пожары. Там уже работают спасатели. По предварительной информации, пострадавших нет. Сегодня возможны еще ракетные атаки. Соблюдайте правила безопасности. Берегите друг друга", - отметил он.



