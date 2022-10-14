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Враг ударил по Запорожью тремя ракетами С300. Поражены объекты инфраструктуры (обновлено). ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Враг нанес очередной ракетный удар по Запорожью.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание! Ракетная атака врага по областному центру. Направляйтесь в укрытия. Берегите себя!", - отметил глава региона.

В свою очередь, секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев отметил, что в результате удара разрушена инфраструктура.

"Враг атаковал Запорожье. Разрушена инфраструктура одного из районов города. На месте работают соответствующие службы. Информация о пострадавших выясняется", - говорится в сообщении.

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Позже Старух сообщил, что сегодня утром враг попал в областной центр тремя ракетами С300.

"Поражены объекты инфраструктуры. На месте попаданий возникли пожары. Там уже работают спасатели. По предварительной информации, пострадавших нет. Сегодня возможны еще ракетные атаки. Соблюдайте правила безопасности. Берегите друг друга", - отметил он.

Враг ударил по Запорожью тремя ракетами С300. Поражены объекты инфраструктуры (обновлено) 01
Враг ударил по Запорожью тремя ракетами С300. Поражены объекты инфраструктуры (обновлено) 02
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Топ комментарии
+15
Чому зелений барига не зупиняє війну?
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14.10.2022 06:38
+13
Найкраще У фонд Порошенка

Він дістає найпотрібніші для перемоги речі, а не мильні бульбашки.
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14.10.2022 08:29
+11
Асфальт слизькин. Погано зупиняється.
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14.10.2022 06:57
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Чому зелений барига не зупиняє війну?
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14.10.2022 06:38 Ответить
Асфальт слизькин. Погано зупиняється.
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14.10.2022 06:57 Ответить
Бо війна стала для нього теплою ванною: гроші витрачаються під грифом таємно, зустрічі зі світовими лідерами, незмінність зеленої влади, правовий негелізм, єдиний телемарафон та багато ще чого
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14.10.2022 07:39 Ответить
Я вже давно написала---------якби не було великої війни, що б вони робили? Ленка купляла б скумбрію по 8 грн, він крав на дорогах, роздавав бабкам смартфони, садив мільйон дерев. А тепер воно---о-го-го. Дає вказівки і Байдену, і Джонсону і всьому світові.
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14.10.2022 11:36 Ответить
Війна зупиниться як знище ВСУ всю погань рашистську в Україні(включаючи і колаборантів з пропутінськими ботами)А можливо і самого путіна в його кублі-Кремлі.
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14.10.2022 07:45 Ответить
От жеж твари , взялись за моё родное Запорожье. А Старуху я донатить не буду , он ворюга. Лучше уж Притуле.
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14.10.2022 07:13 Ответить
Найкраще У фонд Порошенка

Він дістає найпотрібніші для перемоги речі, а не мильні бульбашки.
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14.10.2022 08:29 Ответить
А з чого така впевненість у Притулі?
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14.10.2022 09:43 Ответить
Бо Притула гарний хлопець і вміло витрачає гроші Пінчука , аби не Порошенко 😡
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14.10.2022 10:19 Ответить
Та й хомутинник для притули не чужа людина. І знову ж, аби не Порошенко.
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14.10.2022 10:35 Ответить
Немає у москальні нічого святого.
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14.10.2022 10:36 Ответить
 
 