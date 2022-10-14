ВСУ отразили атаки оккупантов в районе 9 населенных пунктов. Враг использует ЗАЭС в качестве базы для размещения личного состава, - Генштаб
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Начались двести тридцать четвертые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Агрессор продолжает сосредотачивать усилия на попытках реализации своих планов по выходу на административную границу Донецкой области, а также содержании захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, противник обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование позиций в отдельных направлениях и ведет воздушную разведку, подтягивает резервы, производит мобилизацию, вербует наемников.
Враг не прекращает наносить удары по критической инфраструктуре и гражданским объектам нашей страны. За прошедшие сутки пострадали объекты и мирные граждане населенных пунктов Броды, Наливайковка Киевской области, Николаев и Никополь.
Для нанесения ударов противник использовал крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты иранского производства.
По данным Генштаба, всего за минувшие сутки оккупанты нанесли 2 ракетных и 16 авиационных ударов, совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
В других направлениях противник совершал обстрелы:
на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Украинское, Атинское, Великая Рыбица Сумской области и Николаевка Черниговской области;
на Слобожанском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Стрелечье, Огурцово, Старица, Гатище, Двуречное и Гряниковка;
на Краматорском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Спорное, Терны, Заречное, Надежда, Ольговка, Торское, Белогоровка, Ямпольевка и Майское;
на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Зеленополье, Соледар, Майорск, Часов Яр и Опытное;
на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Невельское, Первомайское, Золотая Нива.
На Новопавловском и Запорожском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Времовка, Новоандреевка, Новоданиловка, Дорожнянка, Гуляйполе и Камышеваха.
На Южнобугском направлении поражены районы населенных пунктов, что недалеко от линии столкновения. Непосредственно от огня оккупантов пострадали Никополь и Вышетарасовка.
"В городе Энергодар, 10-11 октября, было отмечено увеличение личного состава российских оккупационных войск на территории атомной электростанции. По имеющейся информации, оккупанты используют станцию, как базу для размещения личного состава, в связи с тем, что объект не обстреливается.
Противник усиливает режимные меры. На блокпостах вокруг Мелитополя для проведения тщательных обысков вместе с обычными военнослужащими находятся представители ФСБ", - отметили в Генштабе.
Для восполнения потерь в живой силе российское военное руководство не прекращает практику вербовки наемников. В частности, и граждане других стран. Стало известно о прибытии 9 октября этого года на временно оккупированную территорию АР Крым около четырехсот боевиков-иностранцев. В дальнейшем их планируют привлечь к боевым действиям на территории Украины.
Кроме того, в Приморско-Ахтарске Краснодарского края приостановлена отправка отмобилизованных в учебные центры вооруженных сил Российской Федерации до 1 ноября. Все потому, что эти учреждения не готовы к размещению, подготовке и всестороннему обеспечению большого количества личного состава.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в направлениях населенных пунктов Терны, Опытное, Веселое, Невельское, Одрадовка, Иванград, Бахмут, Новая Каменка и Сухой пруд.
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