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За прошлые сутки поражены 3 вражеских пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы и 2 склада боеприпасов, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 25 ударов по позициям врага.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 25 ударов. Подтверждено поражение более 19 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 5 крылатых ракет и 9 БпЛА.
"Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов. В зону огневого поражения также попала вражеская станция радиоэлектронной борьбы", - добавляют в Генштабе.
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