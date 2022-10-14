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За прошлые сутки поражены 3 вражеских пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы и 2 склада боеприпасов, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

повітряні,сили

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 25 ударов по позициям врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 25 ударов. Подтверждено поражение более 19 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 5 крылатых ракет и 9 БпЛА.

"Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов. В зону огневого поражения также попала вражеская станция радиоэлектронной борьбы", - добавляют в Генштабе.

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касапки ещё нарожают.. максимум с полена выстругают, разница всё равно не большая
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14.10.2022 07:10 Ответить
Питання риторичне. Україна - це держава, яка себе не поважає, але країна, в якій живуть прекрасні, вільні, горді люди. Із державою треба щось робити, щоб вона стала достойною країни.
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14.10.2022 07:14 Ответить
Всіх Захисників України Із Святом!!!
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14.10.2022 07:15 Ответить
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14.10.2022 07:43 Ответить
З СВЯТОМ
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14.10.2022 07:53 Ответить
 
 