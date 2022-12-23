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Лукашенко принял решение о скрытой мобилизации в Беларуси под видом проверки боеспособности, - "Наша Ніва"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

білорусь

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, принял принципиальное решение о проведении скрытой мобилизации в Беларуси для увеличения укомплектованности боевых частей.

Она будет проходить под видом проверки боеспособности. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское издание "Наша Ніва".

Как отмечается, на первом этапе она не будет затрагивать крупные города, мобилизовать прежде всего сельское население. Доукомплектация боевых частей делает сценарий эскалации на границе Беларуси с Украиной возможным.

"Как сообщили несколько не связанных между собой источников, в Беларуси принято решение о мобилизации. Количество людей, которых планируют мобилизовать, мы пока не знаем", - пишет издание.

Лукашенко решил не заявлять о мобилизации публично. Это было сделано на основе последствий такого решения в России. "Скрытые мобилизации" будут проходить под видом проверки боеспособности частей и вызова военнообязанных на собрание, которые в народе известны как "набор в партизаны".

Изданию достоверно известно, что повестки получают только жители небольших районов Беларуси. Большие города первой волны "скрытой мобилизации" пока не затрагивают.

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"Наибольшая установка на те военно-учетные специальности, которых не хватает в российской армии ", - отметил один из источников.
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Топ комментарии
+15
Всё по ху.лу. Ну ну маленькая усатая гнида. ЗСУ тебе тварюка всыпет а потом маленькие бульбята нашпилят тебя скота на вилы.
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14.10.2022 07:27
+15
Найефективніші удари - по "районах зосередження" і на марші Ми зараз - у вигідному становищі Кордон з Білоруссю, в основному - заболочена та заліснена зона, прорізана дорогами Тобто, розвертання бойових порядків до кордону, практично, неможливе Крім того - мости на кордоні підірвані чи заміновані, а береги річок - заболочені На даний час рівень води в річках Полісся піднявся в середньому на півметра Заплава їх дуже широка і заболочена Тому наведення переправ - проблемне Головне - вчасно накрить масованим артударом на кордоні - поки на розвернулися у наступ! 24 лютого вже не буде!
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14.10.2022 08:07
+12
А мы продолжаем не атаковать военные объекты бульбашей, всё надеемся, что таракан не нападёт.🤬
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14.10.2022 07:33
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Всё по ху.лу. Ну ну маленькая усатая гнида. ЗСУ тебе тварюка всыпет а потом маленькие бульбята нашпилят тебя скота на вилы.
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14.10.2022 07:27 Ответить
Маленькие бульбята на это не способны т.к. они просто безропотный и тупой мелкорогатый скот.
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14.10.2022 07:39 Ответить
А вот и представитель этого мелкорогатого тупого и безропотного скота всплыл из фекалий, которыми он сам себя более 25 лет старательно обкладывал.
Я смотрю, скот, ты сегодня опять немец!
Твой любимый бульбофюрер ещё на месте? Ты его не забодал, блея здесь, вставанием на лавочку в носках?
Скот, ты себя зачем с людьми из полка Калиновского сравниваешь сидя в своём говне? Твой любимы скотный двор с вывеской "Белоруссия", населённый безропотным скотом, являетесь соучастниками военных преступлений. Все вы, покорные скоты, вымазаны в крови украинских детей, женщин, стариков, сыновей и дочерей Украины. Так, что, скот, как бы ты не пыжился и не пукал тут, вы прокляты десятками миллионов и несёте на себе такую же ответственность, как и ваши хозяева - кацапы. Карма, скот, она настигнет и тебя и твоих выкидышей с их ублюдками и весь остальной скот. До двенадцатого колена.
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14.10.2022 10:54 Ответить
См.выше,читай внимательно....а не капризничай
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14.10.2022 11:12 Ответить
Скот, а ты почему под своей вонючей тряпкой твоего скотного двора "Белоруссия" не пишешь а сцикливо прячешься за чужими флагами?
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14.10.2022 11:15 Ответить
Может ты думаешь, тем самым обмануть Карму и она не настигнет тебя, твоих ублюдков и их потомство?
Не надейся, скот, ПРОКЛЯТИЕ вас десятками миллионом украинцев вас настигнет. Непременно. До 12 колена. Аминь.
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14.10.2022 11:17 Ответить
все проходит 7b34b091

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Регистрация:13.10.2022 - вот и проходи нах, вася
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14.10.2022 12:15 Ответить
А мы продолжаем не атаковать военные объекты бульбашей, всё надеемся, что таракан не нападёт.🤬
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14.10.2022 07:33 Ответить
Найефективніші удари - по "районах зосередження" і на марші Ми зараз - у вигідному становищі Кордон з Білоруссю, в основному - заболочена та заліснена зона, прорізана дорогами Тобто, розвертання бойових порядків до кордону, практично, неможливе Крім того - мости на кордоні підірвані чи заміновані, а береги річок - заболочені На даний час рівень води в річках Полісся піднявся в середньому на півметра Заплава їх дуже широка і заболочена Тому наведення переправ - проблемне Головне - вчасно накрить масованим артударом на кордоні - поки на розвернулися у наступ! 24 лютого вже не буде!
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14.10.2022 08:07 Ответить
********* маленькая страна уничтожить пару заводов и их экономике ***** .
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14.10.2022 08:11 Ответить
яка економіка? в них вже кілька років немає ніякої економіки, ******** живе виключно за рахунок *****.
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14.10.2022 08:42 Ответить
Нет ,у них есть НПЗ и Калийный завод они очень много дают экономике ,а если их уничтожить экономике будет ещё сложнее, а кацапы пусть тратят деньги на ********** .
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14.10.2022 08:47 Ответить
Чого ти "ногами ******"? Вислів чув: "Краще - ворог хорошого!"? А хто нас буде калійними добривами, тягачами для армії та самоскидами для кар"єрів, а також паливом , забезпечувать, у рахунок репарацій, буде? Луку можна просто повісить А от відшкодовувать збитки Україні буде ВСЯ Білорусь!!! Казали їм два роки тому - "Не задавите Луку Майданом - Лука задавить вас і зробить наймитами кацапів! Потім каяться будете - та пізно буде!" У відповідь чули "Мы - людзи мирныя!" "Мы кравапралития не хацим!" "Мы - не "майданутыя!" Тепер їх "миролюбство" (а, по-правді - БЗДИКЛИВІСТЬ) їм "боком вилазить"!
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14.10.2022 09:14 Ответить
Не знаю как они живут, но что то за время всей этой возни "белоруськие копейчушки" на 2 копейки к доллару шолохнулись вверх...(да "деревеянный" шото в космос не улетел.) Вот и вся математика, а у нас яйки уже по 80 грн.. Вот тебе и экономика, интересно кто быстрее ноги протянет??
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14.10.2022 10:51 Ответить
Интересно, в Бульборейхе есть производство пластиковых мешков или они используют импорт?
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14.10.2022 07:38 Ответить
Нужно действовать на опережение, а то потом будет поздно,
много крови прольется.
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14.10.2022 07:41 Ответить
Так не у Зеленского прольётся и потому он чего-то ждёт, а кровь прольётся в западных регионах , а там намного меньше ватников чем в лугандоне.
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14.10.2022 08:00 Ответить
Виноват, но хотелось бы узнать, какие военно-учебные заведения, курсы и академии вы оканчивали и в каком объеме вам докладывает разведка военно-политическую ситуацию?
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14.10.2022 08:42 Ответить
Докладываю никаких ,но мне понятно ,что нельзя чтобы война была у нас на территории, будет много разрушений и потерь среди мирного населения на западе Украины и вы знаете как они относятся к жителям запада никак иначе как к "бандерам"
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14.10.2022 08:55 Ответить
У усатого ****** стакан чая с "новичком" маячит на горизонте. Так или иначе какую-то подляну в отношении Украины ему мутить придётся.
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14.10.2022 07:41 Ответить
Пойдет на те 4 места, которые на карте?
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14.10.2022 07:49 Ответить
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14.10.2022 07:51 Ответить
Разница между райсисянцами и белорусисянцами в первых 4 буквах
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14.10.2022 07:58 Ответить
Разница в том, что кацапы это отбросы человечества, а ********** это холуи кацапов.
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14.10.2022 10:57 Ответить
Те що бульфенфюрер нападе на Україну було ясно з самого початку війни, друга справа коли? Називалося багато дат, та поки ні одна не підтвердилась. Найближча можлива дата це початок листопада. Сподіваемось що наше командування готове , віримо в ЗСУ
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14.10.2022 08:00 Ответить
бульбафраєр вже ******* шанс легкого вступу у війну в лютому. Вступати у війну на зиму, особливо коли розгорнуті наші війська - це цілковите самогубство. До того ж армія яка збирається воювати не може віддавати всі свої запаси озброєння рашистам. Так що буде тільки імітація бурхливої діяльності бульбафюррером і більше нічого.
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14.10.2022 08:26 Ответить
Поки схоже що на бульбофюрера срачка напала, місця собі вже не находить.
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14.10.2022 08:50 Ответить
лука створює видимість бурхливої діяльності щоб відтягнути частину українських військ і озброєнь на українсько-білоруський кордон. В зимовий період починати наступ на добре укріплені позиції - це самогубство.
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14.10.2022 08:10 Ответить
Флажки для демонстраций пусть мобилизованные возьмут. Ну что бы когда начнется, строем с флажками могли выразить свое несогласие.
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14.10.2022 08:18 Ответить
Просто цікаво, скільки сотен айтішників (із 50 тис) зашилиться в БССР, після новини про мобілізацію.
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14.10.2022 08:21 Ответить
Напевно літак з Колумбії прилетів. кокс свіжий - аж до Бульбашенко занесло....
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14.10.2022 08:25 Ответить
Не відстояли свою свободу, тепер кацапи вертять вами, як хочуть. Пустять на фарш, а ви і пікнете
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14.10.2022 08:26 Ответить
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14.10.2022 08:29 Ответить
Похоже на натуроплату. Денег нет - возьмите холопами
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14.10.2022 08:37 Ответить
За 7 месяцев успели хоть частично построить укрепрайоны на северных границах? Или орки снова проскользнут, как в первые недели под Чернигов и Киев?
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14.10.2022 09:06 Ответить
САМОЗВАНЕЦ БЕЖИТ В ПРОПАСТЬ И ТАЩИТ ЗА СОБОЙ БЕЛОРУСОВ . КАКОВА БУДЕТ РЕАКЦИЯ
НАРОДА БЕЛОРУССКОГО. СЛАВА УКРАИНЕ!
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14.10.2022 09:20 Ответить
Лукашенка в полной жопе это очевидно. Не будут!!! обычные пересичные белорусы воевать, у них нет врожденной ненависти к украинцам как у свинособак, у них нет повальной нищеты где война единственный способ не сдохнуть с голоду и они ненавидят усатого бульбогенерала, а не славляют как плешивого ******. А отправлять свое прикормленное кгб, означает остаться без защиты у себя же дома. Вот и приходится вертеться под давлением пуйла. Ставлю на то, что при первой удачной возможности он пойдет на договор с западом и сдаст с потрохами москалей, при условии сохранении ему жизни и должности.
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14.10.2022 10:04 Ответить
Или он уже работает с США, и делает то, что ему скажут что бы невызывать подозрений.
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14.10.2022 10:06 Ответить
За час еволюціі істоти-жертви виробили комплекс заходів перед істотами-хижаками.Це так зв. "погрожуючі діі"...Хтось роздувається,щоб здатись більшим,хтось набуває забарвлення,властивого для хижаків,хтось маскується...Вусатий цю еволюцію пройшов буквально за пару років.Він і погрожує,він і роздувається...Але забув вислів Наполеона - від великого до смішного один крок.Наполеон цього кро
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14.10.2022 10:15 Ответить
бульбенфюрер,як підла скажена собака,котра лежить собі на узбіччі і Вас не кусає до тих пір,поки Ви не перейдете повз неї.Як тільки Ви її пройшли, вона кидається і починає кусати ззаді за ноги.Підла білоруська прорашистська с,,учка
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14.10.2022 10:21 Ответить
Не можу пригадати жодної війни між українцями та білорусами. Бульбофюрер впевнений, що озброєні білоруси будуть воювати з українцями, а не з ним та його кодлом?
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14.10.2022 10:59 Ответить
Скільки населення рашки?А скільки населення Білорусі?Ви розумієте маштаб?Далі навіть коментувати нічого.Лука хоче утримаи владу.Про напад вын навыть не думає .Він думає що коли Україна завалить рашку то буде валити Луку ось це йому дуже страшно.
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14.10.2022 15:34 Ответить
 
 