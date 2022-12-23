Лукашенко принял решение о скрытой мобилизации в Беларуси под видом проверки боеспособности, - "Наша Ніва"
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Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, принял принципиальное решение о проведении скрытой мобилизации в Беларуси для увеличения укомплектованности боевых частей.
Она будет проходить под видом проверки боеспособности. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское издание "Наша Ніва".
Как отмечается, на первом этапе она не будет затрагивать крупные города, мобилизовать прежде всего сельское население. Доукомплектация боевых частей делает сценарий эскалации на границе Беларуси с Украиной возможным.
"Как сообщили несколько не связанных между собой источников, в Беларуси принято решение о мобилизации. Количество людей, которых планируют мобилизовать, мы пока не знаем", - пишет издание.
Лукашенко решил не заявлять о мобилизации публично. Это было сделано на основе последствий такого решения в России. "Скрытые мобилизации" будут проходить под видом проверки боеспособности частей и вызова военнообязанных на собрание, которые в народе известны как "набор в партизаны".
Изданию достоверно известно, что повестки получают только жители небольших районов Беларуси. Большие города первой волны "скрытой мобилизации" пока не затрагивают.
"Наибольшая установка на те военно-учетные специальности, которых не хватает в российской армии ", - отметил один из источников.
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Я смотрю, скот, ты сегодня опять немец!
Твой любимый бульбофюрер ещё на месте? Ты его не забодал, блея здесь, вставанием на лавочку в носках?
Скот, ты себя зачем с людьми из полка Калиновского сравниваешь сидя в своём говне? Твой любимы скотный двор с вывеской "Белоруссия", населённый безропотным скотом, являетесь соучастниками военных преступлений. Все вы, покорные скоты, вымазаны в крови украинских детей, женщин, стариков, сыновей и дочерей Украины. Так, что, скот, как бы ты не пыжился и не пукал тут, вы прокляты десятками миллионов и несёте на себе такую же ответственность, как и ваши хозяева - кацапы. Карма, скот, она настигнет и тебя и твоих выкидышей с их ублюдками и весь остальной скот. До двенадцатого колена.
Не надейся, скот, ПРОКЛЯТИЕ вас десятками миллионом украинцев вас настигнет. Непременно. До 12 колена. Аминь.
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Регистрация:13.10.2022 - вот и проходи нах, вася
много крови прольется.
НАРОДА БЕЛОРУССКОГО. СЛАВА УКРАИНЕ!