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В России критикуют военное командование из-за гибели первых мобилизованных в боях в Украине, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,поховання,втрати

Сообщения о первых случаях гибели плохо подготовленных мобилизованных российских военнослужащих в Украине вызвали новую критику в адрес военного командования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Как отмечается, российские власти признали гибель пяти мобилизованных из Челябинска. Военные блоггеры заявили, что количество убитых и раненых среди мобилизованных выше из-за отсутствия обещанной подготовки, снаряжения, сплоченности подразделений и командиров, а также неоднократных случаев неправомерной мобилизации.

В частности, они обвинили командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа Михаила Зуска в том, что он приказал немедленно перебросить без всякой предбоевой подготовки мобилизованных 15-го полка 27-й мотострелковой бригады из Московской области.

В Сватово они сразу попали под обстрел. Родственникам удалось обнаружить половину полка в больнице в Белгородской области.

Пропаганда вновь заявила, что мобилизованные мужчины будут направлены на фронт бессистемно. Они уже прогнозируют, что к концу зимы Россия потеряет 10 тысяч мобилизованных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все меньше россиян поддерживают режим Путина, об этом свидетельствует ход мобилизации в РФ, - Минобороны

Новая критика военных блоггеров показывает, насколько эфемерны успехи Кремля в попытке отвлечь внимание населения ракетными обстрелами инфраструктуры Украины. От власти требуют сменить чиновников и командиров.
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Топ комментарии
+28
«критику на адресу військового командування» - и все? А ниче что они на территории другого государства ведут военные действия. Тут без критики? Жрите теперь полными ложками. Вы это заслужили.
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14.10.2022 08:14
+20
Мясной фарш в полиэтиленовом пакете не имеет право на критику.
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14.10.2022 08:04
+19
Четверо несут одного. Потом этих четверых понесут шестнадцать. А тех- тридцать два. Ну и так далее)
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14.10.2022 08:14
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Як співала Пугачова - " То ли ещё будет"... Слава ЗСУ!!!
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14.10.2022 08:04 Ответить
гнилье рашистское , крепостные , стоя на коленях критикуют😄⁉️Кадыровцы сзади в спину вашим мобикам стреляют 👏УБИВАТЬ УКРАИНЦЕВ ОНИ НЕ ПРОТИВ ,ЗАСЛУЖИЛИ МРАЗИ РУССКИЕ
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14.10.2022 09:18 Ответить
Мясной фарш в полиэтиленовом пакете не имеет право на критику.
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14.10.2022 08:04 Ответить
Ми ще не починали, а вони вже гинуть.
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14.10.2022 08:05 Ответить
10 тисяч це непогано. Я б сказав навіть добре.
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14.10.2022 08:07 Ответить
Сказали до кінця зими? до початку!
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14.10.2022 09:55 Ответить
А вони думають воювати і не гинути? І командування нічого не зможе вдіяти оскільки втрати все одно будуть бо це війна.
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14.10.2022 08:09 Ответить
100% , а на что они рассчитывали когда отправляли своих ублюдков в Украину воевать ? тут вам не дискотека , тут убивают , и убивают успешно , накрошили уже 63 000 пидаров , так чем мобики лучше ? жалеть тут ни кого не будут .
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14.10.2022 11:40 Ответить
Грізно побунтують на колінах.

Хоча з них станеться ще й подякувати, як автозак побачать.
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14.10.2022 08:10 Ответить
А вони думали що озброєнні невдалою копією автомата Хуго Шмайсера, в портянках зразка 1905 року, воюючі по радянським БУСВ 1963 року "мобіки"за 3 дні до Ла-Манша дійдуть? Все їх придназначення в цьому житті це удобрити собою українські черноземи
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14.10.2022 08:12 Ответить
10тисяч до кінця зими - це дуже оптимістично з їхнього боку.
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14.10.2022 08:14 Ответить
«критику на адресу військового командування» - и все? А ниче что они на территории другого государства ведут военные действия. Тут без критики? Жрите теперь полными ложками. Вы это заслужили.
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14.10.2022 08:14 Ответить
Четверо несут одного. Потом этих четверых понесут шестнадцать. А тех- тридцать два. Ну и так далее)
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14.10.2022 08:14 Ответить
Отрицательный рост
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14.10.2022 08:43 Ответить
Геометрическая прогрессия.
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14.10.2022 08:55 Ответить
Шестнадцатерых понесут уже 64. Арифметика.😉
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14.10.2022 08:58 Ответить
При такой прогрессии будут наверное только двоих на гроб выделять.
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14.10.2022 09:28 Ответить
😂😂😂и саночки...
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14.10.2022 12:21 Ответить
Хибне припущення. Цi ж, умовно, 4-ро i будуть носити постiйно, кожен день. Це буде ще за привiлей "носити", як караульна рота, аби тiльки не попадати на фронт.
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14.10.2022 09:06 Ответить
Я канєшно, відкрию омерику для пересічних лаптів, однак їм вже давно треба зрозуміти одну річ: кремлівським карманичам абсолютно наплювати на долі гарматного м'яса. "баби єщьо наражают". Хоч давайте будемо чесними, якби лапті бунтували по-дорослому, то ніякої могілізації і не було б.
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14.10.2022 08:16 Ответить
Ну как сказал рашисткий военком рашистким призовникам "Мясу слова не давали!" И рабы пошли подыхать за плешивого бабуина.
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14.10.2022 08:22 Ответить
Якщо хтось не проспонсорує там революцію і нічого там не буде, вони 300 років імперію терпіли і її розвалили на гроші німців, потім совок, який вже амери зробили з комунелітою договорились....
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14.10.2022 10:02 Ответить
Как бы не звучало дико ,но в наших интересах, что бы сейчас напали ,а не ждали и готовились.
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14.10.2022 08:19 Ответить
- Куме! Ви новину чули?
- Яку?
- У Курганській області Росії мобілізованим почали, перед тим як "забрить лоба", видавать безплатно по кілограму сала...
- Так все правильно! То "соборування" передсмертне! Поки доїдуть до України - сало з"їдять Бо в Україні не встигнуть "хахляцкава сала" скуштувать - їх самих засмажить можуть прямо в ешелоні!
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14.10.2022 08:29 Ответить
Вони критикують не тому, що ведуть несправедливу війну на чужій землі. А критикують тому, що командування мало робить для того, щоби вбити більше українців. І не хочуть труни отримувати. Ось у цьому їх вся "критика".
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14.10.2022 08:40 Ответить
Завыли критики... Здохнете все, конченная русня!!
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14.10.2022 08:42 Ответить
Акела промахнувся -- за три дні захватити Украіну .
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14.10.2022 08:42 Ответить
А хіба може бути по-іншому коли вони німі на забій ідуть!
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14.10.2022 08:43 Ответить
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14.10.2022 08:50 Ответить
критиканов расстрелять на хрен
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14.10.2022 08:53 Ответить
на швабру
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14.10.2022 09:25 Ответить
Чмобикам нужна качественная экипировка. Пакет что бы был без дырок и по размеру, что бы ноги не торчали
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14.10.2022 08:53 Ответить
Це, за думкою нашого перзидента, "хАрошиє рюзкіє", які знаходяться в заручниках у терористичного угруповання.
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14.10.2022 08:57 Ответить
Школу в Беслане спецназ путлера взял за три дня....это исторический факт,Украину за три дня,это сказка мадам Маргоши Симоньян...бараны верят этой курице🐔 больше чем другой курочке Ольге ********** 🐔Мифами и туфтой про вторую армию третьего мира забиты тупые бошки мавзолейных обезьян 🦍на 99,%...для поддержки вяличия...🤣
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14.10.2022 08:59 Ответить
за що? загинули тільки ж перші, а їх ще ого стільки...
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14.10.2022 08:59 Ответить
следовательно - чем больше мобилизированных сдохнет и покалечится, тем больше критики правящему раша-фашисткому режиму
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14.10.2022 09:02 Ответить
Нiт, там так не працює. Завжди будуть виннi середнi ланки, а не вищi.
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14.10.2022 09:09 Ответить
Такие смешные орки. Требуют заменить орков на орков.
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14.10.2022 09:08 Ответить
К концу зимы 10 000 , оптимисты. Такими темпами как сейчас Украина утилизирует их ещё к новому году.
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14.10.2022 09:10 Ответить
учитывая официальную динамику от ВСУ по 400-600 орков в сутки (ср. 500), 10тыс это так, на месяц ВСУшникам, чтобы не скучали.
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14.10.2022 09:44 Ответить
Чмобиков нужно уничтожать нещадно и в плен не брать, только это остановит баранов, которые сами ничего не понимают куда их везут, слова их не остановят, только пример других!
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14.10.2022 09:57 Ответить
"военные блогеры" - что это за хрень?
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14.10.2022 10:06 Ответить
Еще наражают...
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14.10.2022 11:39 Ответить
они то нарожают , но кого ? представь себе , они уже в неврастении живут , употребление алкоголя увеличилось на 40% в некоторых регионах выше 50% , употребление успокаивающих и антидепрессантов увеличилось на 25% , в каком состоянии они могут зачинать ? мало того что рождаться будут дебилы , так еще и потери мужского населения составят не хилый % для малых народностей , буряты уже закончились, калмыки на подходе , дагестан тоже не хило почистили , дыра в демографии будет не хилой , и приплод из дебилов радости им не прибавит , они это почувствуют лет через 10-15 , ............то что они натворили это похуже атомной бомбы , смертность и так у них была высокой , а теперь это полетит с катастрофической скоростью .
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14.10.2022 11:51 Ответить
цікаво, які настрої були на мокші та в пфтері після їх порзаок в 1905-му році?
Іншими словами: чи кількість ******** похоронок для касапів переросте в революційну якість?
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14.10.2022 11:41 Ответить
Не перейде!"Перерощувать" нікому! Бо у 1905-му революція була розпалена євреями - бойовиками Баумана А зараз євреї з Росії виїхали - залишилися лише "русскаязичные маланцы" А вони, здебільшого, "професійні євреї" - згадують про свої "корені" лише, тоді коли їм це вигідно! А решту часу вони - "суперрассєяне"!
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14.10.2022 12:00 Ответить
Щось з"явилося багато критики щодо непідготовлених мобілізованих рашистів. Навпаки. чим гірше підготовлена російська армія. тим краще для України. тим кращі будуть успіхи ЗСУ на фронті. А тут в українських ЗМІ та в коментарях скоро будуть давати " рецепти "для покращення військової підготовки російських підрозділів. їх логістики та забезпечення. Так . що критика . це своєрідна " допомога " ворогу. адже всі ці публікації опрацьовує фсб та військове командування росії. і відповідним чином буде реагувати.
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14.10.2022 12:25 Ответить
тактично було правильним з боку ворога спрямувати резерв відразу в окопи а не на підготовку.

бо тактично важливіше зупинити наступ противника аніж вишколити вояка.

але варто всім пам'ятати що там вже два кроки до тотальної війни.
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14.10.2022 15:02 Ответить
 
 