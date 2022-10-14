В России критикуют военное командование из-за гибели первых мобилизованных в боях в Украине, - ISW
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сообщения о первых случаях гибели плохо подготовленных мобилизованных российских военнослужащих в Украине вызвали новую критику в адрес военного командования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Как отмечается, российские власти признали гибель пяти мобилизованных из Челябинска. Военные блоггеры заявили, что количество убитых и раненых среди мобилизованных выше из-за отсутствия обещанной подготовки, снаряжения, сплоченности подразделений и командиров, а также неоднократных случаев неправомерной мобилизации.
В частности, они обвинили командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа Михаила Зуска в том, что он приказал немедленно перебросить без всякой предбоевой подготовки мобилизованных 15-го полка 27-й мотострелковой бригады из Московской области.
В Сватово они сразу попали под обстрел. Родственникам удалось обнаружить половину полка в больнице в Белгородской области.
Пропаганда вновь заявила, что мобилизованные мужчины будут направлены на фронт бессистемно. Они уже прогнозируют, что к концу зимы Россия потеряет 10 тысяч мобилизованных.
Новая критика военных блоггеров показывает, насколько эфемерны успехи Кремля в попытке отвлечь внимание населения ракетными обстрелами инфраструктуры Украины. От власти требуют сменить чиновников и командиров.
Пожалуйста, подождите...
Хоча з них станеться ще й подякувати, як автозак побачать.
- Яку?
- У Курганській області Росії мобілізованим почали, перед тим як "забрить лоба", видавать безплатно по кілограму сала...
- Так все правильно! То "соборування" передсмертне! Поки доїдуть до України - сало з"їдять Бо в Україні не встигнуть "хахляцкава сала" скуштувать - їх самих засмажить можуть прямо в ешелоні!
Іншими словами: чи кількість ******** похоронок для касапів переросте в революційну якість?
бо тактично важливіше зупинити наступ противника аніж вишколити вояка.
але варто всім пам'ятати що там вже два кроки до тотальної війни.