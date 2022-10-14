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За сутки в Донецкой области от рук агрессора пострадали 6 человек, правоохранители обнаружили 4 тела ранее убитых врагом гражданских жителей. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

За 13 октября правоохранители обнаружили в Донецкой области тела 4 гражданских, погибших ранее.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

За сутки в Донецкой области от рук агрессора пострадали 6 человек, правоохранители обнаружили 4 тела ранее убитых врагом гражданских жителей 01

"За 13 октября правоохранители обнаружили в Донецкой области тела 4 гражданских, погибших ранее: 2 в Лимане и 2 в Яковлевке. Еще 6 человек вчера получили ранения", - говорится в сообщении.

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В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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