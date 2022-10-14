423 ребенка погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 810 - ранены, - Офис Генпрокурора

По состоянию на утро 14 октября 2022 года более 1233 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 423 ребенка погибли и более 810 получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 407, Харьковской - 256, Киевской - 116, Николаевской - 77, Черниговской - 68, Запорожской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 57, Днепропетровской - 31.

13 октября от травм, полученных при обстреле войсками РФ г. Николаев, погиб 11-летний мальчик.

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13 октября в результате обстрела врагом с. Сеньково Купянского района Харьковской области получил ранение 16-летний парень.

"Стало известно, что 6 октября в результате обстрела оккупантами с. Домашнее Купянского района Харьковской области получил ранение 15-летний парень", - говорится в сообщении.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2614 учебных заведений. Из них 313 разрушены полностью.