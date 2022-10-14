"Мы возвращаем свое. Никто и ничто нас не остановит", - Залужный поздравил защитников и защитниц с праздником. ВИДЕО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководители силовых структур поздравляют украинских воинов с днем защитников и защитниц Украины.

Видеопоздравление разместил на своей странице в фейсбуке Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Зима 22-го – уже часть мировой истории. Мы выдержали мощный вражеский удар. Показали, что значит быть украинцем, иметь смелость бороться за свою свободу. В жестоких боях, под стальным дождем российских снарядов, мы держались за каждый клочок своей земли. Остановили вражеское нашествие и похоронили миф о непобедимости российской армии", - говорится в сюжете.

"А теперь мы возвращаем свое. Никто и ничто не остановит нас. Мы выбрали путь воинов и идем вперед. Весь мир восторженно и с надеждой смотрит на нас. Поздравляю с праздником и спасибо за службу! Вместе к Победе! Слава Украине!", - отмечают в поздравлении.

Кроме Залужного к поздравению присоединился также начальник Генштаба Сергей Шаптала и другие силовики.

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Поздравил защитников и защитниц Украины также командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Стремление к свободе и независимости является извечной добродетелью украинцев, которую в битвах боролись козаки, сечевые стрельцы, бойцы Украинской повстанческой армии, современные воины, которые всегда были и находятся под защитой Покрова Пресвятой Богородицы. Дорогие защитники и защитницы! Сейчас мы вместе с Вами творим новейшую историю великой страны, которая, несмотря на все трудности и препятствия, стоящие на ее пути, уверенно двигается вперед к самой заветной мечте - нашей общей Победе", - отмечает он.

"В ходе длительного сопротивления мы с Вами выстояли, возмужали и показали врагу свою стальную мощь, силу духа великих воинов для сохранения суверенитета и территориальной целостности страны. Ваше военное профессионализм и мастерство вызывают восхищение и удивление мирового сообщества, которое смотря на ваш героизм и достойные уважения поступки, поверило в свои силы. Именно поэтому Вы без преувеличения стали спасительным щитом мира и Европы в частности. Ваши действия усиливают гордость за весь украинский народ, который вырастил воинов света, воинов добра, воинов-освободителей. Гордимся Вами!", – добавляет Наев.

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Поздравил защитников и защитниц Украины и и.о. главы СБУ Василий Малюк.

"День защитников и защитниц Украины стал действительно народным праздником. Ведь чтобы защищать свою страну, не обязательно быть военным, служить в армии или в СБУ. Украинцы доказали всему миру, что стать защитником может каждый. Не обязательно с оружием, но точно с любовью к Родине, которая дала нам жизнь, свободу выбора и возможность быть свободными. Бойцы на фронте, медики в госпиталях, волонтеры в постоянных сборах и поисках - каждый, не раздумывая, каждый день вносит свой вклад в Победу", - отмечает он.

"Вместе мы – монолитная и несгибаемая сила. Поэтому наш враг воюет не с армией, а со всем украинским народом. Каждое военное преступление оккупантов отзывается у нас безграничной яростью. Она побуждает гнать врага с родной земли: там, где веками бушевало свободное украинское казачество, – не место для российских захватчиков. Мы помним тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины. Это Герои, чьи имена будут вечно жить в наших сердцах. А мы будем продолжать борьбу до окончательной Победы! Поздравляю каждого, кто каждый день защищает Украину словом и делом, сердцем и оружием! Наше единство и вера принесут желаемый результат: освобождение территорий, возвращение украинских флагов в Крым, Мариуполь, Херсон и все другие украинские города и села. А после Победы мы вместе отстроим нашу Родину и сделаем ее преуспевающей!", - отмечает Малюк.