"Мы возвращаем свое. Никто и ничто нас не остановит", - Залужный поздравил защитников и защитниц с праздником. ВИДЕО
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководители силовых структур поздравляют украинских воинов с днем защитников и защитниц Украины.
Видеопоздравление разместил на своей странице в фейсбуке Залужный, передает Цензор.НЕТ.
"Зима 22-го – уже часть мировой истории. Мы выдержали мощный вражеский удар. Показали, что значит быть украинцем, иметь смелость бороться за свою свободу. В жестоких боях, под стальным дождем российских снарядов, мы держались за каждый клочок своей земли. Остановили вражеское нашествие и похоронили миф о непобедимости российской армии", - говорится в сюжете.
"А теперь мы возвращаем свое. Никто и ничто не остановит нас. Мы выбрали путь воинов и идем вперед. Весь мир восторженно и с надеждой смотрит на нас. Поздравляю с праздником и спасибо за службу! Вместе к Победе! Слава Украине!", - отмечают в поздравлении.
Кроме Залужного к поздравению присоединился также начальник Генштаба Сергей Шаптала и другие силовики.
Поздравил защитников и защитниц Украины также командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
"Стремление к свободе и независимости является извечной добродетелью украинцев, которую в битвах боролись козаки, сечевые стрельцы, бойцы Украинской повстанческой армии, современные воины, которые всегда были и находятся под защитой Покрова Пресвятой Богородицы. Дорогие защитники и защитницы! Сейчас мы вместе с Вами творим новейшую историю великой страны, которая, несмотря на все трудности и препятствия, стоящие на ее пути, уверенно двигается вперед к самой заветной мечте - нашей общей Победе", - отмечает он.
"В ходе длительного сопротивления мы с Вами выстояли, возмужали и показали врагу свою стальную мощь, силу духа великих воинов для сохранения суверенитета и территориальной целостности страны. Ваше военное профессионализм и мастерство вызывают восхищение и удивление мирового сообщества, которое смотря на ваш героизм и достойные уважения поступки, поверило в свои силы. Именно поэтому Вы без преувеличения стали спасительным щитом мира и Европы в частности. Ваши действия усиливают гордость за весь украинский народ, который вырастил воинов света, воинов добра, воинов-освободителей. Гордимся Вами!", – добавляет Наев.
Поздравил защитников и защитниц Украины и и.о. главы СБУ Василий Малюк.
"День защитников и защитниц Украины стал действительно народным праздником. Ведь чтобы защищать свою страну, не обязательно быть военным, служить в армии или в СБУ. Украинцы доказали всему миру, что стать защитником может каждый. Не обязательно с оружием, но точно с любовью к Родине, которая дала нам жизнь, свободу выбора и возможность быть свободными. Бойцы на фронте, медики в госпиталях, волонтеры в постоянных сборах и поисках - каждый, не раздумывая, каждый день вносит свой вклад в Победу", - отмечает он.
"Вместе мы – монолитная и несгибаемая сила. Поэтому наш враг воюет не с армией, а со всем украинским народом. Каждое военное преступление оккупантов отзывается у нас безграничной яростью. Она побуждает гнать врага с родной земли: там, где веками бушевало свободное украинское казачество, – не место для российских захватчиков. Мы помним тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины. Это Герои, чьи имена будут вечно жить в наших сердцах. А мы будем продолжать борьбу до окончательной Победы! Поздравляю каждого, кто каждый день защищает Украину словом и делом, сердцем и оружием! Наше единство и вера принесут желаемый результат: освобождение территорий, возвращение украинских флагов в Крым, Мариуполь, Херсон и все другие украинские города и села. А после Победы мы вместе отстроим нашу Родину и сделаем ее преуспевающей!", - отмечает Малюк.
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Слава Україні!
Слава Україні!
Героям Слава!
https://youtube.com/shorts/2uJq2ZTKJUY?feature=share
На Запорізькій Січі був особливий культ Богородиці-Покрови. Їїзавжди називали головною захисницею козацтва від ворогів. Основна церква на Січі завжди була на честь Покрови. Ікона з її зображенням повинна була бути в кожному козацькому курені. Зображення Богороді було навіть на хоругвах, під якими козацьке військо виступало в походи. До слова, саме на Покрови, 14 жовтня, на спільній раді козаки щороку обирали собі кошового отамана. Тож це свято стало чи не найбільш знаковим для воїнів-січовиків та їхніх наступників.
Нове життя свята
З часів козацтва свято Покрови заново увійшло до історично-культурної спадщини України у 1947 році. Саме тоді, 14 жовтня, головний командир Української повстанської армії Роман Шухевич підписав офіційний наказ про створення УПА - армії, котра боролась за збереження самостійної та цілісної України. Повстанці, наслідуючи предків-козаків, вважали своїм обов'язком сходити в цей день до церкви та посвятити зброю - для військових перемог під опікою Богородиці-Покрови. А вже менш, ніж через 70 років, 14 жовтня почали відзначати як День українського захисника офіційно.
Тож нині, під час російсько-української війни, Покрова, як і багато століть тому, захищає усіх героїв-воїнів України від ворога. Для того, аби усі українці могли жити під світлим та, що найважливіше, мирним небом.
Офіційною датою згідно позиції ОУН (б) створення УПА вважається 14 жовтня 1942 року, хоча деякі історики вважають цю дату умовно пропагандистською та переносять період заснування приблизно на пів року вперед. У травні 1943 року загони ОУН(б) почали офіційно іменуватися «Українською повстанською армією».
І без вас родюча рідна нам земля.
Хто на ній паскудить, покарає небо,
Після від козацтва в сраку піздюля!
Дякуємо, пане Головнокомандувачу!
Героям СЛАВА!
Береги Вас Бог, наши хорошие.
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
Германия делает вид, что на стороне Украины, а по сути сохраняет трусливый нейтралитет.
Коалиция из 54 стран сейчас воюют на стороне Света! Польша, страны Балтии... мы все видим и ценим! Мир переформатируется на низком уровне в связи с вызовом стран зла, оснащенных ядерным оружием, способным уничтожить планету. Есть ли у нас будущее, зависит от вас, избиратели США, Великобритании и Германии. Если вы цените недальновидно комфорт, то вас ждет в дальнейшем как раз обратное в долгосрочной перспективе!
Трамп агент Уйла! Не дайте купленным политикам управлять вашей жизнью!
біженці в Європу, жовті жилети і вже ніхто не штурмує польсько-білоруський кордон?
У головного спонсора цієї ху@ йні просто змінились приорітети, тут би Херсонську область утримати.
Зі Святом, берсеркери України!
Manowar - Warriors Of The World (War in Ukraine footage video)