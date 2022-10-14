Россияне четырьмя ракетами ударили по инфраструктурному объекту в Харьковской области и массированно обстреляли Купянск

За прошедшие сутки враг продолжал террор мирного населения Харьковщины. В Чугуевском районе 4 ракетными ударами поврежден инфраструктурный объект.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Вчера вечером около 21:00 российские оккупанты нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова, зафиксировано попадание в дорожное покрытие. Без пострадавших.

В Чугуевском районе 4 ракетными ударами поврежден инфраструктурный объект. Предварительно 1 человек получил ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение вчерашнего дня враг массированно обстреливал г. Купянск.

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"Повреждены 3 магазина и торговый павильон, произошли пожары. Также из ствольной и реактивной артиллерии и минометов враг обстреливал населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов. По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализированы 6 человек в Купянском районе, в том числе 16-летний парень. В Изюмском районе ранение получил еще 1 парень 16 лет", - добавил Синегубов.