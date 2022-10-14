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В Белгородской области приостановили движение поездов. Губернатор заявляет, что из-за обломков сбитых украинских ракет

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

бєлгород

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что якобы утром 14 октября российская ПВО сбила украинскую ракету. Обломки повредили линии электропередач и упали на железную дорогу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсети.

"Сегодня утром нашими ПВО были сбиты ракеты в районе Новооскольского округа. Остатки упали в районе железной дороги. Повреждены линии электропередач. Движение поездов временно приостановлено", - сообщил Гладков.

В Белгородской области приостановили движение поездов. Губернатор заявляет, что из-за обломков сбитых украинских ракет 01
В Белгородской области приостановили движение поездов. Губернатор заявляет, что из-за обломков сбитых украинских ракет 02

Смотрите: Прилетело! Грохот стоял, я #бу!? - жители Белгорода о подрыве в городе российской ракеты. Губернатор говорит, что взорван склад с боеприпасами (обновлено)
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Топ комментарии
+39
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14.10.2022 09:59
+31
Респект уламкам
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14.10.2022 09:48
+26
А може кацапи вже зрозуміли що Білгород це Україна і почали обстрілювати на випередження...
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14.10.2022 09:57
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Респект уламкам
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14.10.2022 09:48 Ответить
Уламки впали на склад ***********.
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14.10.2022 10:44 Ответить
Кацапи забагато курять
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14.10.2022 09:50 Ответить
Смерть ворогам, ворожим містам і ворожим думкам. Горіть в пеклі москалі
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14.10.2022 09:50 Ответить
А хто єта сдєлал? ))))
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14.10.2022 09:51 Ответить
З Покровою!
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14.10.2022 09:53 Ответить
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14.10.2022 09:59 Ответить
Кацапи, ну нашо ви самі себе обстрілюєте?
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14.10.2022 09:54 Ответить
Взявший меч от меча погибнет
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14.10.2022 09:56 Ответить
горіть у пеклі москалі
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14.10.2022 09:56 Ответить
А може кацапи вже зрозуміли що Білгород це Україна і почали обстрілювати на випередження...
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14.10.2022 09:57 Ответить
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14.10.2022 09:59 Ответить
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14.10.2022 09:59 Ответить
Вороніж напрягся...
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14.10.2022 10:01 Ответить
Вороніж не чіпайте, це на новий рік!
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14.10.2022 10:26 Ответить
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14.10.2022 10:33 Ответить
Як добре вони навчились свої ракети збивати і головне місце добре вибрати вміють
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14.10.2022 10:02 Ответить
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14.10.2022 10:02 Ответить
А куди їхать зібрались?
Дома сидіть.
Вам скоро барана припруть. Замість сина.
І запам*ятайте Поштар стучить один раз
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14.10.2022 10:09 Ответить
може Штаты каким то РЭБом отключают свой/чужой в какой то момент?
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14.10.2022 10:12 Ответить
сами белгоровцы говорят...чего склады возле домов практически
и что это сами себя ...обстреливают
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14.10.2022 10:12 Ответить
Выглядит так что просто по ЖД попали

Не сбитая а куда хотели
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14.10.2022 10:12 Ответить
такое восстанавливается за пол-дня
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14.10.2022 10:14 Ответить
Все восстанавливается смысл что в том что это очередное вранье

Про сбитие
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14.10.2022 10:20 Ответить
Кацапы, перестаньте плодить всякие фейки и снимать постановочные видосы !
Пьяный Ванька на аварийке посбивал столбы, потерял мангал, а вам всё ракеты мерещатся....
Вы, бл*дь колёса на фуре посчитать не можете, а тут вдруг стали спецами в ракетном деле....
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14.10.2022 10:16 Ответить
Якщо ТАКОГО натворили "абломки сбитых украинских ракет" то що ж буде, коли прилітатимуть самі українські ракети?!!!
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14.10.2022 10:23 Ответить
Нехай щастить... В сенсі: нехер шастать.!
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14.10.2022 10:25 Ответить
Ракета завзята бандерівка ...
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14.10.2022 10:28 Ответить
А візитівка Яроша там знайюшлася?
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14.10.2022 10:30 Ответить
Не одним же нам збирати ваші уламки ракет і іранські дрони.
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14.10.2022 10:54 Ответить
Які уламки українських ракет? Чим це ви їх позбивали? Лаптями?
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14.10.2022 11:36 Ответить
Бред. Это не сбитая ракета. Жаль метра 3 бы еще ей пролететь. Даже врать не могут.
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14.10.2022 12:28 Ответить
Курська та Воронєж, годі бомбити Бєлгород! вашу-ж-мать..
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14.10.2022 14:03 Ответить
Ох ржут с таких обломков в Шепетовка, наследники потомки Корчагина по части узкоколейки что за ночь к дровам проложили, бам той эпохи!
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14.10.2022 16:24 Ответить
 
 