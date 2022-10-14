В Белгородской области приостановили движение поездов. Губернатор заявляет, что из-за обломков сбитых украинских ракет

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что якобы утром 14 октября российская ПВО сбила украинскую ракету. Обломки повредили линии электропередач и упали на железную дорогу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсети.

"Сегодня утром нашими ПВО были сбиты ракеты в районе Новооскольского округа. Остатки упали в районе железной дороги. Повреждены линии электропередач. Движение поездов временно приостановлено", - сообщил Гладков.





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