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В Белгородской области приостановили движение поездов. Губернатор заявляет, что из-за обломков сбитых украинских ракет
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что якобы утром 14 октября российская ПВО сбила украинскую ракету. Обломки повредили линии электропередач и упали на железную дорогу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсети.
"Сегодня утром нашими ПВО были сбиты ракеты в районе Новооскольского округа. Остатки упали в районе железной дороги. Повреждены линии электропередач. Движение поездов временно приостановлено", - сообщил Гладков.
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+39 Шимус
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Дома сидіть.
Вам скоро барана припруть. Замість сина.
І запам*ятайте Поштар стучить один раз
и что это сами себя ...обстреливают
Не сбитая а куда хотели
Про сбитие
Пьяный Ванька на аварийке посбивал столбы, потерял мангал, а вам всё ракеты мерещатся....
Вы, бл*дь колёса на фуре посчитать не можете, а тут вдруг стали спецами в ракетном деле....