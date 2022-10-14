Подрыв склада боеприпасов в Белгородской области: Следствие РФ подтверждает наличие жертв. СМИ сообщают о 3 погибших и 14 раненых росгвардейцах

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела территории Белгородской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Следкома РФ.

Российская сторона уверяет, что обстрел якобы совершили Вооруженные силы Украины.

"Сообщается, что в поселке Октябрьский Белгородского района Белгородской области в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным, есть погибшие и раненые", - отмечают в Следственном РФ.

Тем временем телеграмм-канал Baza сообщает, что 14 сотрудников Росгвардии получили ранения разной степени тяжести в результате обстрела поселка Октябрьский в Белгородской области. Кроме того, еще три сотрудника погибли.

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