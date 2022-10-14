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Подрыв склада боеприпасов в Белгородской области: Следствие РФ подтверждает наличие жертв. СМИ сообщают о 3 погибших и 14 раненых росгвардейцах

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бєлгород

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела территории Белгородской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Следкома РФ.

Российская сторона уверяет, что обстрел якобы совершили Вооруженные силы Украины.

"Сообщается, что в поселке Октябрьский Белгородского района Белгородской области в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным, есть погибшие и раненые", - отмечают в Следственном РФ.

Тем временем телеграмм-канал Baza сообщает, что 14 сотрудников Росгвардии получили ранения разной степени тяжести в результате обстрела поселка Октябрьский в Белгородской области. Кроме того, еще три сотрудника погибли.

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Топ комментарии
+35
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14.10.2022 10:35
+35
- Капрал Єнот!
- Йєс, сер!

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14.10.2022 10:38
+31
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14.10.2022 10:34
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14.10.2022 10:34 Ответить
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14.10.2022 10:35 Ответить
xто чим воюе від того 3агине памятайте кацаби
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14.10.2022 10:36 Ответить
За що боролись - на те і напоролись.
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14.10.2022 10:36 Ответить
"Россияне ищут еврейские корни, чтобы спастись от призыва в армию"
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14.10.2022 11:27 Ответить
Так, а як кацапня думала, що їм херячити по нашій території скоро як 8 місяців можна, а нам по їхній ні?! Кацапня не перестає дивувати...
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14.10.2022 10:36 Ответить
А мене ніколи не дивували зайвохромосомні ...
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14.10.2022 13:29 Ответить
Кацапы, хватит самих себя обстреливать!
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14.10.2022 10:36 Ответить
Та хай шмаляють, це єдиний спосіб відволікти стадо від бунту....а нам то що - менше снарядів на базах, ну й добре...вони ідіоти - така схема працювала раніше, років 20 назад - зараз ні
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14.10.2022 10:41 Ответить
Пусть сразу с кремля начнут или бункера
Больше пользы
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14.10.2022 10:50 Ответить
- Капрал Єнот!
- Йєс, сер!

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14.10.2022 10:38 Ответить
опередил меня
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14.10.2022 12:36 Ответить
Склады с боеприпасами в условиях войны - самая что ни есть законная цель. Вот кацапы их и валят.
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14.10.2022 10:40 Ответить
🤣🤣🤣
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14.10.2022 10:47 Ответить
Вже на "краплину" кацапні поменшало.
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14.10.2022 10:43 Ответить
І це тільки офіційно
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14.10.2022 10:45 Ответить
І це ми ще не починали!
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14.10.2022 11:21 Ответить
Що , русоФашисти , не подобаються вам взриви на вашій територіі ,
але ж ваш кремлівський вилупок якось сказав так:,,нравится не нравится ,- спи моя красавица "
Ми вас не чіпаємо , бо ви смердюче лайно і самі себе знищите !!
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14.10.2022 10:46 Ответить
разве это жертвы? это отходы человеческой эволюции.
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14.10.2022 10:49 Ответить
бульбоФюрер напевно в ****
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14.10.2022 10:50 Ответить
Ему вообще лучше подумать конкретно прежде чем пытаться полезть
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14.10.2022 10:56 Ответить
Фейк! росіянци не вмирають,- вони переселяються до "раю"!, такого ж росіянського, без воби, без каналізації, без газу... вопщем в АД!
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14.10.2022 10:52 Ответить
Який же це ад? В аду принаймні тепло
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14.10.2022 10:54 Ответить
Атріцательная жара
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14.10.2022 11:07 Ответить
Дивлячись яке пекло... у Хель наприклад дюдя 🥶🥶🥶
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14.10.2022 16:58 Ответить
У всіх народів пекло описується таким, якими були в тіх народів проблеми. Вікінги мерзли, тому хто погано (за їх мірками) себе вів - відправлялися мерзнути далі. В іудеї навпаки - постійна жара. Тож грешників після смерті продовживали піджарювати.
Цікаво який ад був би якщо релігію вигадували би в тропіках? Дощ, комарі і змії?
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14.10.2022 17:11 Ответить
))) що цікаво, останній тип властивий для скандинавів, особливо дощ. Ось що пишуть про Хельгард:

"Итак, мы оказались во тьме у самых корней Иггдрасиля, но если присмотреться, то впереди виден холодный синевато-серый свет, в котором нет ни грана тепла и жизни. Так светятся гнилушки. Перед нами разлилась широкая и бурная река Гьёлль, через которую перекинут тонкий золотой мост, носящий название Гьялларбру - ведет он в самый нижний мир, Хельхейм. Обитель не-живых.

Пройти по мосту не так-то просто, как кажется на первый взгляд - его охраняет великанша Модгуд и огромный четырехглазый пес по имени Гарм. Если быть с великаншей учтивым и объяснить цель путешествия, она пропустит гостя на мост.

Наши шаги отдаются громким звоном - Гьялларбру всегда звенит, когда по нему идет живой, и сохраняет тишину, если в Хельхейм переправляется мертвый. Когда-то, давным-давно, по мосту проезжал Хермод, один из богов-асов и посланец Одина, желавший выкупить из Хельгарда подло убитого бога Бальдра - великанша Модгуд расспросила Хермода и, удовлетворив любопытство, позволила войти в царство госпожи Хель.

Здесь уныло, холодно и скучно - прежде всего скучно. В концепции загробной жизни древних скандинавов не было воздаяний умершим за преступления, совершенные при жизни, и потому царство мертвых, Хельхейм нельзя ассоциировать с христианским адом. Скорее это место напоминает греческий Аид - обитель отдохновения. Во владения Хель попадали все, кто умер от старости и болезней, женщины, дети, рабы. Не потому, что они были плохими, просто удостоиться пира в Вальхалле, у Одина, могли лишь воины, погибшие в бою, с оружием в руках - что считалось у древних скандинавов самой почетной и доблестной смертью, за которую даруется великая награда.

В Хельхейме никогда и ничего не происходит. Время будто бы остановлено. Здесь нет ни радости, ни горя, нет вечных страданий и вечного счастья. Вообще ничего нет, кроме теней умерших.

Впрочем, сама великанша Хель, дочь Локи и Ангрбоды, заслуживает внимания. Эта огромная женщина не отличается ни добрым характером, ни пленительной внешностью. Снорри Стурлуссон в «Младшей Эдде» («Видение Гюльви») описывает владычицу так:

«...Великаншу Хель Один низверг в Нифльхейм и поставил ее владеть девятью мирами, дабы она давала приют у себя всем, кто к ней послан, а это люди, умершие от болезней или от старости. Там у нее большие селенья, и на диво высоки ее ограды и крепки решетки. Мокрая Морось зовутся ее палаты, Голод - ее блюдо, Истощение - ее нож, Лежебока - слуга, Соня - служанка, Напасть - падающая на порог решетка, Одр Болезни - постель, Злая Кручина - полог ее. Она наполовину синяя, а наполовину - цвета мяса, и ее легко признать потому, что она сутулится и вид у нее свирепый».

Ось таке пекло. Фанатам Depressive Black Metal навіть сподобається... )))
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15.10.2022 07:08 Ответить
навіщо вони підривають власні склади... тільки для того, щоб звинуватити ЗСУ, нелюди...
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14.10.2022 10:54 Ответить
Ай-яй-яй,а с чего бы это?😂
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14.10.2022 10:55 Ответить
Та там постійно вже якась катавасія, як не курять так вогнища розпалюють де попало.
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14.10.2022 10:55 Ответить
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14.10.2022 10:58 Ответить
Пора вже Москві домовлятися з представниками белгрродської, курської, воронезької народних республік....
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14.10.2022 10:59 Ответить
На войне как на войне , . ***** выводи своих Орков , пока мы не начали
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14.10.2022 11:00 Ответить
Отличная работа! Слава ЗСУ! Смерть рашистам!
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14.10.2022 11:27 Ответить
Здоровья дохлым кацапам
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14.10.2022 11:30 Ответить
І це Україна ще нічого не починала в московії. Поки що все відбувається на етнічно українській землі (а повернемо все своє колись відхапане і мабудь зубки обламаємо).
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14.10.2022 12:05 Ответить
Удивительно, как кацапня не заявила о подлом теракте совершенном Украиной по отношению к мирно спящим в трусиках мальчишкам-росгвардишкам из роты охраны склада.
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14.10.2022 12:13 Ответить
одне засмучуе....чому так мало подохло свинособак
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14.10.2022 13:08 Ответить
малувато буфет.
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14.10.2022 13:54 Ответить
 
 