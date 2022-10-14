Подрыв склада боеприпасов в Белгородской области: Следствие РФ подтверждает наличие жертв. СМИ сообщают о 3 погибших и 14 раненых росгвардейцах
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела территории Белгородской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Следкома РФ.
Российская сторона уверяет, что обстрел якобы совершили Вооруженные силы Украины.
"Сообщается, что в поселке Октябрьский Белгородского района Белгородской области в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным, есть погибшие и раненые", - отмечают в Следственном РФ.
Тем временем телеграмм-канал Baza сообщает, что 14 сотрудников Росгвардии получили ранения разной степени тяжести в результате обстрела поселка Октябрьский в Белгородской области. Кроме того, еще три сотрудника погибли.
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- Йєс, сер!
але ж ваш кремлівський вилупок якось сказав так:,,нравится не нравится ,- спи моя красавица "
Ми вас не чіпаємо , бо ви смердюче лайно і самі себе знищите !!
Цікаво який ад був би якщо релігію вигадували би в тропіках? Дощ, комарі і змії?
"Итак, мы оказались во тьме у самых корней Иггдрасиля, но если присмотреться, то впереди виден холодный синевато-серый свет, в котором нет ни грана тепла и жизни. Так светятся гнилушки. Перед нами разлилась широкая и бурная река Гьёлль, через которую перекинут тонкий золотой мост, носящий название Гьялларбру - ведет он в самый нижний мир, Хельхейм. Обитель не-живых.
Пройти по мосту не так-то просто, как кажется на первый взгляд - его охраняет великанша Модгуд и огромный четырехглазый пес по имени Гарм. Если быть с великаншей учтивым и объяснить цель путешествия, она пропустит гостя на мост.
Наши шаги отдаются громким звоном - Гьялларбру всегда звенит, когда по нему идет живой, и сохраняет тишину, если в Хельхейм переправляется мертвый. Когда-то, давным-давно, по мосту проезжал Хермод, один из богов-асов и посланец Одина, желавший выкупить из Хельгарда подло убитого бога Бальдра - великанша Модгуд расспросила Хермода и, удовлетворив любопытство, позволила войти в царство госпожи Хель.
Здесь уныло, холодно и скучно - прежде всего скучно. В концепции загробной жизни древних скандинавов не было воздаяний умершим за преступления, совершенные при жизни, и потому царство мертвых, Хельхейм нельзя ассоциировать с христианским адом. Скорее это место напоминает греческий Аид - обитель отдохновения. Во владения Хель попадали все, кто умер от старости и болезней, женщины, дети, рабы. Не потому, что они были плохими, просто удостоиться пира в Вальхалле, у Одина, могли лишь воины, погибшие в бою, с оружием в руках - что считалось у древних скандинавов самой почетной и доблестной смертью, за которую даруется великая награда.
В Хельхейме никогда и ничего не происходит. Время будто бы остановлено. Здесь нет ни радости, ни горя, нет вечных страданий и вечного счастья. Вообще ничего нет, кроме теней умерших.
Впрочем, сама великанша Хель, дочь Локи и Ангрбоды, заслуживает внимания. Эта огромная женщина не отличается ни добрым характером, ни пленительной внешностью. Снорри Стурлуссон в «Младшей Эдде» («Видение Гюльви») описывает владычицу так:
«...Великаншу Хель Один низверг в Нифльхейм и поставил ее владеть девятью мирами, дабы она давала приют у себя всем, кто к ней послан, а это люди, умершие от болезней или от старости. Там у нее большие селенья, и на диво высоки ее ограды и крепки решетки. Мокрая Морось зовутся ее палаты, Голод - ее блюдо, Истощение - ее нож, Лежебока - слуга, Соня - служанка, Напасть - падающая на порог решетка, Одр Болезни - постель, Злая Кручина - полог ее. Она наполовину синяя, а наполовину - цвета мяса, и ее легко признать потому, что она сутулится и вид у нее свирепый».
Ось таке пекло. Фанатам Depressive Black Metal навіть сподобається... )))