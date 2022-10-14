В Украину возвращаются САУ "PzH 2000", которые были отремонтированы в Литве. ФОТО

В Украину после ремонта в Литве возвращаются самоходные артиллерийские установки (САУ) "PzH 2000".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter министра обороны Литвы Арвидаса Анусаускаса.

"Отремонтированные в Литве "PzH 2000" возвращаются на поле боя в Украину. Удачи", - написал он.

Читайте: Литва поставит Украине зимнюю форму, 120-мм минометы, броневики, тепловизоры и беспилотники