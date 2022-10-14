В Украину возвращаются САУ "PzH 2000", которые были отремонтированы в Литве. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Украину после ремонта в Литве возвращаются самоходные артиллерийские установки (САУ) "PzH 2000".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter министра обороны Литвы Арвидаса Анусаускаса.
"Отремонтированные в Литве "PzH 2000" возвращаются на поле боя в Украину. Удачи", - написал он.
Топ комментарии
+67 Serhiy Talatynnik
показать весь комментарий14.10.2022 11:11
+28 Ольга Мартынюк 8c212b17
показать весь комментарий14.10.2022 11:15
+22 Яр Холодний
показать весь комментарий14.10.2022 11:15
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
До того ж, інакше повилазять конспірологи.