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Литва (2131) ремонт (1152) Украина (44294) САУ (146)

В Украину возвращаются САУ "PzH 2000", которые были отремонтированы в Литве. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

2000,pzh

В Украину после ремонта в Литве возвращаются самоходные артиллерийские установки (САУ) "PzH 2000".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter министра обороны Литвы Арвидаса Анусаускаса.

"Отремонтированные в Литве "PzH 2000" возвращаются на поле боя в Украину. Удачи", - написал он.

В Украину возвращаются САУ PzH 2000, которые были отремонтированы в Литве 01

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Топ комментарии
+67
Дякуємо братя Литовці. Незабудемо вашої підтримки!
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14.10.2022 11:11
+28
Яка неоціненна допомога йде з країн Балтії. Щира подяка литовцям - і народу, і владі.
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14.10.2022 11:15
+22
От вам і "бойові випробування" техніки! Німці побачили "слабкі місця" і роблять висновки стосовно боєздатності своєї артилерії Інженери на заводах отримали напрям роботи
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14.10.2022 11:15
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Дякуємо братя Литовці. Незабудемо вашої підтримки!
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14.10.2022 11:11 Ответить
я не слюсар.. а тут не мона іх порехтувати..
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14.10.2022 11:13 Ответить
Думаю шо складно. Навчений персонал, запчастини, інструменти.
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14.10.2022 11:15 Ответить
Можливо було влучення була заміна ствола чи приборів наведення потрібна калібровка а це не мішень з паперу це апарат як міні вен нам його ніхто не буде передавати.
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14.10.2022 11:17 Ответить
Думаю не мона..
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14.10.2022 11:18 Ответить
Для того щоб провести заміну зношених деталей, треба артсистему розібрать, знять пошкоджені вузли і поставить нові Для цього їх треба привезти з Німеччини Як ти думаєш - під загрозами обстрілів це зробить легше, ніж на ремонтному заводі у Литві?
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14.10.2022 11:20 Ответить
Litve jest filial tex kompaniji sto i delali eti ******* i ne tolko eti no i leopard tanki i drugoje.Tut ix remontnaja baza ,eto ne tu sto to otdelnoje ot nix
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14.10.2022 12:36 Ответить
Не мона. Немцы запчасти в Украину не отправляют и деньги на ТР не дают. Только в ЕС. Да и заводы по ремонту бронетехники рашисты не обстреляют ракетами как в Украине. Литва более менее подходит для этого. Потому что в Польше и так много ремонтов и ТР техники которая ими была передана в Украину. В Литве менее загружены предприятия. В Каунасе ещё со времен СССР был завод по капремонту БТРов.
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14.10.2022 11:25 Ответить
Ви прям знахідка для шпигунів !
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14.10.2022 11:28 Ответить
Шпигунів і так хоч лопатою гати. Впевнена, пан Олександр виклав інформацію, що є у відкритих джерелах.

До того ж, інакше повилазять конспірологи.
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14.10.2022 11:46 Ответить
Litve eto ixni filial remontirujet te ******.Te sto delajut eti ******i ixni filial.On pojavilsia nedavno no pervuju ocered dlia remonta nasej texniki poskolku ona bolsinstvo nemeckaja i nATo stran kotoryje jest zdes,a tut takze nemci bolsinstve s takoj texnikoj
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14.10.2022 12:40 Ответить
Це не зменшує нашу вдячність Литві та литовцям!
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14.10.2022 13:52 Ответить
A vot tut sovmesnimi usilijami nakryli kacapov.Vot takoj trofej
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14.10.2022 16:14 Ответить
Там заміна ствола, техніка на гарантії, треба сертифікованний сервіс. А наші слюсарі непогано кацапський мотлох ремонтують.
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14.10.2022 11:41 Ответить
тут накриють рембазу зразу ж.
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14.10.2022 11:55 Ответить
Яка неоціненна допомога йде з країн Балтії. Щира подяка литовцям - і народу, і владі.
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14.10.2022 11:15 Ответить
От вам і "бойові випробування" техніки! Німці побачили "слабкі місця" і роблять висновки стосовно боєздатності своєї артилерії Інженери на заводах отримали напрям роботи
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14.10.2022 11:15 Ответить
Гут. Зер гут.
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14.10.2022 11:18 Ответить
Бий орків молотом - будуть орки золотом!
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14.10.2022 11:18 Ответить
тепер ще тиждень по стріляють ! мені здається німчура нам навмисно дала брак .
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14.10.2022 11:19 Ответить
Німці просто не розраховували на таку інтенсивність бойової роботи!
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14.10.2022 11:21 Ответить
Польские Крабы проще,дешевле и надежнее.
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14.10.2022 12:05 Ответить
Так для того, щоб про це знать - треба було "обкатать" обидві моделі в боях та порівнять Порівняли? Отримали результат?
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14.10.2022 12:20 Ответить
Вывод,не все что распиарино есть гут.
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14.10.2022 12:20 Ответить
Колись у поїзді їхав з дідком в одному купе Виявився авіамеханіком Балтфлоту часів війни Дуже хвалив двигуни англійських "Кітті Хаук" - казав, що відпрацьовували по 2-3 ресурси без заміни (І це при тому, що ресурс у нього був у три рази більший, ніж у наших!) Казав, що на корпусі двигуна "шильдик" був алюмінієвий А на ньому напис російською мовою: "Механик! Не лезь в двигатель! Не мешай ему работать!"
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14.10.2022 12:39 Ответить
бритівські висотні розвідники літали так високо що німці нічим не могли їх дістати. Лише одного втратили. Дали ВВС ЧА два штуки, але ті не літали. бо таку масу фото не було чим обробляти і нікому було вивчати.
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14.10.2022 13:30 Ответить
Звідки інформація? Тип літака-розвідника, його ТТХ по висоті, і коли поставлявся в СРСР!
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14.10.2022 13:40 Ответить
Я розшифровку твоїх "фантазій" довго чекатиму? А то цікавість зжирає! Навіть у дані архівів королівських ВПС заліз - так цікаво було! Так британці сказали - "Бреше хлоп!"
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14.10.2022 17:48 Ответить
скажу сразу краб один ствол на 16 отлетел а рейн метал 2 на 6 пушки одинаковые
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14.10.2022 12:33 Ответить
По довжині ствола однакові виробники різні ( хоча до нас могли попасти Краби з партії з гарматами одного виробника),наведенні цифри нічого не значать без проведених досліджень, ствол з дефектом при ********* розвитку технологій перевірки якості та ще такої важливої техніки не думаю ( хоча можливість така є але вона мінімальна ).
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14.10.2022 13:18 Ответить
еще раз из 6 панцер гаубиц отрыв ствола у 2 а у 16 крабов 1 интенсивность ведения огня одинакова у тех же 777 и фн70 подобные переколы не наблюдаются
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14.10.2022 13:26 Ответить
Ви знаєте всі перемінні давайте вгадаю не знаєте, давайте наведу приклад - цим двом гарматам довелося стріляти наприклад снарядами з дефектами ну не пощастило їм і все може таке бути може. До речі а що там з однаковими гарматами?
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14.10.2022 13:39 Ответить
гугли но нам надо сау типа Носорога из ЮАР
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14.10.2022 14:04 Ответить
G6-52 приймали участь в боєвих діях і стволи в них не розривало - я правильно зрозумів?
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14.10.2022 14:41 Ответить
тоже ствол- крабу оторвало но там ствол с дефектом был
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14.10.2022 12:31 Ответить
Вони не були розраховані на 100 пострілів на день.
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14.10.2022 11:22 Ответить
с этой техникой надо обращаться аккуратно, наши хлопцы уже это поняли. Нельзя ездить на Мерседесе, как на Копейке советской.
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14.10.2022 11:37 Ответить
цей металобрухт гарно виглядає тільки в музеї ! я військовій техніці не спеціаліст , але як би мої Джон Діри були такі капризні ніхто їх би не купував ! подібна техніка повинна працювати в надскладних умовах інакше це просто непотріб .
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14.10.2022 11:47 Ответить
Як же, ми за вами скучили!
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14.10.2022 11:34 Ответить
фото надеюсь ,,актуальное" с привязкой и точной геолокацией??(на случай если что случись, чтоб ни у кого не возникали вопросы как?и почему??так могло случиться!!)
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14.10.2022 11:40 Ответить
Звичайно, най вже вальнуть по Литві чи Польщі і війна закінчится за пару днів...
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14.10.2022 11:42 Ответить
а ты по дорожному знаку не видишь, что это Польша... а т.к. все новости выкладывают через2-3 дня постфактум, то они уже бьют орков на передовой
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14.10.2022 11:50 Ответить
понимаю тебя(ты одессит)вся проблема что как говорят:бьют по морде а не по паспорту так и здесь:легко можно просчитать куда выходит этот переход в Украине,кроме того если внимательней проследиш то заметиш что кацапня давно визжит что надо перекрыть пути поставок с запада(танцы бульбашей под границей из той же серии)будет второй поход или нет на Киев неизвестно, но то что попытка пройти западным рубежом будет однозначно.(так что старайтесь ,,лепите"фото много и красивых а то что это только знак то и вовсе никто ничего по нему не определит!!тем более ,,все будут видеть что это польша")поражают дятлы не понимающие что живут не в каменном веке а в современном мире!! хотя??
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14.10.2022 12:19 Ответить
А в то время украинцы на канале зелло Майдан Київ ведуд рашисткую пропаганду,говорят что надо разговаривать с россиянами.Что мы слабаки.Владедец с ниуом Тарпан из Днепра открытый враг Уураины.
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14.10.2022 16:53 Ответить
 
 