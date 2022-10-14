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В оккупированном Крыму арестовали пятерых обвиняемых по делу о взрыве на Крымском мосту

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

крим,кримський,міст

Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя в аннексированном Крыму отправил в СИЗО пятерых фигурантов уголовного дела по взрыву на Керченском мосту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Крым. Реалии" со ссылкой на российские источники.

Адвокаты двух фигурантов подтвердили арест, но отказались комментировать подробности дела. "Интерфакс" со ссылкой на свой источник сообщает, что речь идет об Артеме Азатьяне, Георгии Азатьяне, Романе Соломко, Владимире Злобе и Артуре Терчаняне.

Отмечается, что они останутся под арестом до 8 декабря.

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Напомним, ФСБ России и Следственный комитет РФ заявили, что организатором теракта на Крымском мосту якобы были Главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Задержаны 5 граждан России, 3 граждан Украины и Армении, подозреваемые в подготовке подрыва моста.
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Топ комментарии
+3
Армяне-терористы.
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14.10.2022 14:27
+3
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14.10.2022 14:45
+2
Пашиняну должно быть стыдна нож ***** не то что в спину, а в глаз , в который все хотят заглянуть
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14.10.2022 14:29
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Армяне-терористы.
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14.10.2022 14:27 Ответить
Пашиняну должно быть стыдна нож ***** не то что в спину, а в глаз , в который все хотят заглянуть
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14.10.2022 14:29 Ответить
просто путін-***** хоче, що б Єрєван поскоріше з ОДКБ вибіг)
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14.10.2022 14:46 Ответить
Звучит как анекдот😁
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14.10.2022 15:12 Ответить
Не армяни, а буданов з 95 кварталу. 95 квартал підірвав, скоро будуть медалі
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14.10.2022 16:42 Ответить
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14.10.2022 14:45 Ответить
А вірмени ж тут що поганого Росії зробили? Товариш писав з Криму - перші стукачі були до ФСБ Мова не йде про всю націю... але в процентному співвідношенні ця національна меншина була "впереди планети всей" "Розбиралися" в основному з татарами!
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14.10.2022 14:52 Ответить
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14.10.2022 15:27 Ответить
бомжів наловили ))))
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14.10.2022 16:36 Ответить
Так обстрел Украины устроили не за мост ?
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14.10.2022 21:09 Ответить
 
 