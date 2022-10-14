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27 оккупантов покинули свои позиции вблизи Кременной. 22 военных арестовали, а 5 отправили обратно, - Гайдай
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вблизи Кременной в Луганской области 27 российских оккупанты оставили передовые позиции.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Передовые подразделения 488-го мотострелкового полка (в/ч 12721, ППД - г. Клинышки, Брянской области) 144-й мотострелковой дивизии РФ пытаются держать линию оккупации в районе Кременной Луганской области.
Но только за двое суток, 11-12 октября, передовые позиции оставили 27 военнослужащих, которые сложили оружие и отказались выполнять приказы своего командования", - рассказал он.
По словам Гайдая, после "собеседований с элементами прессинга" 22 из них арестовали и кинули под стражу, а 5 - вернулись на позиции, потому что командованию удалось их запугать.
Топ комментарии
+10 Підлога Маккартні
показать весь комментарий14.10.2022 14:27
+8 Підлога Маккартні
показать весь комментарий14.10.2022 14:32
+7 Dima L
показать весь комментарий14.10.2022 14:38
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А зеків не птрібно вбивати , бо вони вже наказані 😡
«Они могут превратиться в элитных бойцов за месяц, если смогут получить опыт. Мы не знаем. У нас тоже не было опыта, когда мы начинали», - сказал «Зевс».
Надо выработать новую тактику для них!
Типа забрасывать с помощью дронов какие-то игрушки с записанными автоматными очередями и включать их ночью.
Пусть оккупанты по ночам вместо сна сидят в окопах и отстреливаются.