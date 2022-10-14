Москва гнилой оказалась. Мизерный план мобилизации выполнили на 50%, а многие выехали, - Госдума РФ

В Госдуме назвали провокацией раздачу повесток возле метро и осудили темпы мобилизации в Москве.

Об этом в интервью изданию "Подъём" заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, передает Цензор.НЕТ.

"Это должны раздавать официально по военкомату тем людям, которые служили и имеют военно-учетную специальность. Но Москва, хоть ей и издали скудный план, выполнила на 50%. Такая она у нас гнилая оказалась. Но так не должно быть, это вроде бы специально делают, чтобы панику посеять. Из Москвы и так много людей выехало за границу. Москва в этом плане не к лучшему отличается. Но у метро раздавать повестки никто не должен. Как они определят, что это за человек? Это же смешно", – сказал российский депутат.

В то же время Соболев отметил, что "в принципе у России с мобилизацией все нормально" и в Москве "есть районы, которые на 200% выполнили план, там много добровольцев".

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