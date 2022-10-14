Москва гнилой оказалась. Мизерный план мобилизации выполнили на 50%, а многие выехали, - Госдума РФ
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В Госдуме назвали провокацией раздачу повесток возле метро и осудили темпы мобилизации в Москве.
Об этом в интервью изданию "Подъём" заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, передает Цензор.НЕТ.
"Это должны раздавать официально по военкомату тем людям, которые служили и имеют военно-учетную специальность. Но Москва, хоть ей и издали скудный план, выполнила на 50%. Такая она у нас гнилая оказалась. Но так не должно быть, это вроде бы специально делают, чтобы панику посеять. Из Москвы и так много людей выехало за границу. Москва в этом плане не к лучшему отличается. Но у метро раздавать повестки никто не должен. Как они определят, что это за человек? Это же смешно", – сказал российский депутат.
В то же время Соболев отметил, что "в принципе у России с мобилизацией все нормально" и в Москве "есть районы, которые на 200% выполнили план, там много добровольцев".
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Это там где жрать совсем нечего
Ліміта і нацмєни - план мобілізації виконувати. На 200%.
то мясо кинули на передову...АЛЕ працюють штаби підготовки...поки мясо дохне на передовій ...за цей час сколочують і відбирають, і підготовлюють більш боєздатних та вмотивованих...і невідомо скільки їх наберуть тисяч, бо могілізація по всій рашці йде і в необмежених кількостях...мясо кидають для вимотування зусиль ЗСУ а потім будуть кидати після двох- трьох місячних навчань і підготовки навчених
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С колоний выгребают всех с мужскими половыми признаками, а метрополию не трогают. Так, для вида забрали пару дегенератов. Вот бы у Украины появилось дальнобойное оружие, чтобы дотянуться до москвыпитера. Шороху было бы мама не горюй. Тогда бы кацапы обосрались по крупному.
Навального обов'язково призвать для захисту небутерброда. А то сидить там у камері і ніякий пригожин його чомусь не посилає могилізуватися.