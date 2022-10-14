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Новости За рубежом Мобилизация в РФ
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Москва гнилой оказалась. Мизерный план мобилизации выполнили на 50%, а многие выехали, - Госдума РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

москва,мобілізація

В Госдуме назвали провокацией раздачу повесток возле метро и осудили темпы мобилизации в Москве.

Об этом в интервью изданию "Подъём" заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, передает Цензор.НЕТ.

"Это должны раздавать официально по военкомату тем людям, которые служили и имеют военно-учетную специальность. Но Москва, хоть ей и издали скудный план, выполнила на 50%. Такая она у нас гнилая оказалась. Но так не должно быть, это вроде бы специально делают, чтобы панику посеять. Из Москвы и так много людей выехало за границу. Москва в этом плане не к лучшему отличается. Но у метро раздавать повестки никто не должен. Как они определят, что это за человек? Это же смешно", – сказал российский депутат.

В то же время Соболев отметил, что "в принципе у России с мобилизацией все нормально" и в Москве "есть районы, которые на 200% выполнили план, там много добровольцев".

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Топ комментарии
+29
є райони, які на 200% виконали план, там багато добровольців
Это там где жрать совсем нечего
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14.10.2022 14:37
+22
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14.10.2022 14:43
+20
Так там одни хачи в маскве в основном, они ж не дураки умирать, пусть лучше всякие либерасты интилигенты с балотнай едут, вот и провалилась мобилизация
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14.10.2022 14:37
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покажите на личном примере,уроды
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14.10.2022 14:35 Ответить
є райони, які на 200% виконали план, там багато добровольців
Это там где жрать совсем нечего
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14.10.2022 14:37 Ответить
Ага. Це там де "руzкій мір" побєділ окончатєльно і ... бєзповоротно.
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14.10.2022 14:41 Ответить
Это они в ночлежку нелегалов попали. Спросили у местных Ровшанов и Джамшутов -- деньги хочешь? После чего дали подписать бумажку на непонятном языке
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14.10.2022 15:15 Ответить
Ну сала ж дають по 1 кг, вот оні і купілісь...
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14.10.2022 15:34 Ответить
Так там одни хачи в маскве в основном, они ж не дураки умирать, пусть лучше всякие либерасты интилигенты с балотнай едут, вот и провалилась мобилизация
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14.10.2022 14:37 Ответить
Ого, як з тебе кацапізм поліз! https://www.youtube.com/watch?v=mvam-lU5H_c Лікуйся, а то можеш помилково (чи не помилково?) під роздачу потрапити.
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14.10.2022 17:27 Ответить
Соболєв , тобі кранти
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14.10.2022 14:37 Ответить
мАсква "на таксомоторах в кафешантаньі", на набережній Сени.
Ліміта і нацмєни - план мобілізації виконувати. На 200%.
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14.10.2022 14:39 Ответить
Яка провокація роздача повісток у метро та трамваях це те що ви самі розганяли на своїх пропагандонських каналах і як бачимо вона добре зайшла адресату))
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14.10.2022 14:41 Ответить
Рвуця в біи -- за що хочете битися -- росіянє .
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14.10.2022 14:42 Ответить
я от і кажу.
то мясо кинули на передову...АЛЕ працюють штаби підготовки...поки мясо дохне на передовій ...за цей час сколочують і відбирають, і підготовлюють більш боєздатних та вмотивованих...і невідомо скільки їх наберуть тисяч, бо могілізація по всій рашці йде і в необмежених кількостях...мясо кидають для вимотування зусиль ЗСУ а потім будуть кидати після двох- трьох місячних навчань і підготовки навчених
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14.10.2022 14:42 Ответить
гонете?? там тільки м'ясо і є..в них тільки ракети, нормальної для солдат зброї з їх складів калаші - а в них мосінки..в них підготовки нуль..та й одягу й жратви немає
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14.10.2022 14:46 Ответить
Ви надто оптимістичні
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14.10.2022 14:51 Ответить
куди ж без оптимізму)
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14.10.2022 16:09 Ответить
Хто і як їх буде готувати? Такі самі виродки та нікчеми. Досить вже цю маячню нести.
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14.10.2022 15:10 Ответить
нехай свій гітлерюгент мобілізують..
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14.10.2022 14:42 Ответить
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14.10.2022 14:43 Ответить
Вот в этом и заключается тот самый "русский дух". Под пивасик по телеку про победы и обливание говном Украины это одно, а идти воевать так нет. Лучше 9 мая очередной раз немцев победить, набухаться и под лавкой заснуть...
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14.10.2022 14:43 Ответить
у метро провокация а в госдуре точно нужно раздавать повестки. брони у них же нет.
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14.10.2022 14:43 Ответить
Нічого дивного. Уся росія гнила, а москва, як столиця цього гною, має бути лідеркою
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14.10.2022 14:44 Ответить
А то что москва гнилая - это и так давно всем известно )))
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14.10.2022 14:44 Ответить
Але Москва, хоч їй і видали мізерний план, виконала на 50%.
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С колоний выгребают всех с мужскими половыми признаками, а метрополию не трогают. Так, для вида забрали пару дегенератов. Вот бы у Украины появилось дальнобойное оружие, чтобы дотянуться до москвыпитера. Шороху было бы мама не горюй. Тогда бы кацапы обосрались по крупному.
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14.10.2022 14:45 Ответить
Цей Соболєв часом не родич дружини Бігуса ?
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14.10.2022 14:46 Ответить
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14.10.2022 14:47 Ответить
Тем не менее, москвичи и питерцы больше всего поддерживают Украину судя по демонстрациям и задержаниям
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14.10.2022 14:49 Ответить
Москвича за кілограм сала не купиш))
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14.10.2022 14:50 Ответить
Чьто-чьто? "Виявилася"? Ви, расєянчєгі, геть нічого про свої хащі не знаєте - мацква у буквальному перекладі з вашого раднова ізика це "гнила вода". Тож гнилою вона не виявилася, вона такою з самого початку була, бо як назвеш...
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14.10.2022 14:59 Ответить
у москалів є чудовий вихід - мобілізувати самих ідейних. Ну там всіх єдиноросів, пропагандонів, шо требують шоб у Львові ні світла ні води не було. І ці бойові пі... расєянє точно покажуть, як треба унічтожать нацистов. Вони ж дрочуть на велікую атєчєствєнную. Ну так хай повторять: райком закрит - всє ушлі на фронт.
Навального обов'язково призвать для захисту небутерброда. А то сидить там у камері і ніякий пригожин його чомусь не посилає могилізуватися.
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14.10.2022 15:10 Ответить
А в начале войны их пропагандоны пели что-такое про Украину! При этом радовались и хлопали в ладоши! Карма она такая
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14.10.2022 15:16 Ответить
А навіщо це нам взагалі?
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14.10.2022 15:33 Ответить
Ну так риба ж гніє з голови. Вона й була гнилою.
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14.10.2022 15:49 Ответить
А-ха-ха! Как обычно - "ихтамнет"... А облавы у метро на Москве проводит СБУ совместно с ЗСУ Кстати - хорошая идея! Интересно, если москвичам повестки будут раздавать в ЗСУ - то записавшихся будет в разы больше, чем в ВСРФ
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14.10.2022 16:17 Ответить
забавно , их на убой как скот уже возле метро собирают , а они до сих пор в скотоводов верят , дебилы , ну просто конченное быдло , в Украине уже давно бы снесли кремль по кирпичикам , и передушили этих скотоводов , это до какой же степени нужно быть задураченным и зашуганным ..........просто пи;дец .
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14.10.2022 16:26 Ответить
Так москвичи и не собиралиьс в окопы идти. Это удел мохоснрансков разных, кто за белую ладу, кто за барана )))
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14.10.2022 17:10 Ответить
мобилизация на россии
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15.10.2022 01:45 Ответить
 
 