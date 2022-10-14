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Лукашенко об атаке РФ на Украину 10 октября: "Россия нанесла высокоточным оружием удары по Украине в ответ на Крымский мост"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

лукашенко

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что масштабная атака РФ на Украину 10 октября – это ответ на разрушение Крымского моста.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лукашенко сказал во время интервью американскому телеканалу NBC, сообщает белорусское издание "Белта".

"Несколько дней назад, когда Россия нанесла высокоточным оружием ответные удары по Украине в ответ на Крымский мост, вы заметили, что это сила и очень почтенная. Но это еще не все, Россия обладает наиболее современными видами оружия и не нужно ядерное оружие. Россия справится и без ядерного оружия. Но возникает вопрос, кому это выгодно?", - сказал он.

Читайте: В оккупированном Крыму арестовали пятерых обвиняемых по делу о взрыве на Крымском мосту
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Топ комментарии
+32
Хочеш, ***** усатый, мы нанесем высокоточный удар например по мозыревскому НПЗ?
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14.10.2022 14:55
+18
Російська армія - найшвидша у світі. ЗСУ її вже другий місяць наздогнати не можуть.
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14.10.2022 14:55
+14
Мразь
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14.10.2022 14:55
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Хочеш, ***** усатый, мы нанесем высокоточный удар например по мозыревскому НПЗ?
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14.10.2022 14:55 Ответить
было бы неплохо вообще-то у усатого там доля нехилая
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14.10.2022 14:56 Ответить
По его выводку надо наносить. По Коленьке. Что бы на Свете Божьем и память о них стёрлась вместе с их вонью.
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14.10.2022 15:20 Ответить
Та он там стоко марух ******** в свое время, что бастардов у него вагон и маленькая тележка
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14.10.2022 15:25 Ответить
Это их проблемы. Шлюх этих. А выводок надо под корень. На безропотный скот населяющий эту помойку надежды нет. А вот на белорусов из полка им. К. Калиновского можно эту задачу возложить, когда они зайдут туда для восстановления своего дома превращённого с скотный двор совкодрочерным скотом.
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14.10.2022 15:30 Ответить
Хоче, хоче. Сам ось каже, що у відповідь це нормально.
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14.10.2022 16:39 Ответить
Мразь
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14.10.2022 14:55 Ответить
Почему он мразь? Мрази, тупые, совкодрочерные, его себе в президенты выбирали более 25 лет. А он просто циничный мудак воспользовавшийся тупостью своего населения.
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14.10.2022 15:21 Ответить
Щось забагато уваги до цієї гнилої бульби..
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14.10.2022 14:55 Ответить
Російська армія - найшвидша у світі. ЗСУ її вже другий місяць наздогнати не можуть.
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14.10.2022 14:55 Ответить
Интересно, зачем вообще американский телеканал берёт интервью у бульбофюрера, что хотят от него услышать?
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14.10.2022 14:56 Ответить
коли цей вусатий глист опиниться на лаві підсудних - він не зможе зізкочити завдяки своїм балачкам
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14.10.2022 14:57 Ответить
а он как раз ничего такого и не говорит... Если послушать его бредни, то в самом худшем для него случае, - дурдом. На языке уголовников это называется "лепить горбатого". Все же ловкий колхозник, - опять ведь пропетляет =)
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14.10.2022 15:16 Ответить
Лукашенко вже варто приспати. Як безнадійно хвору тваринку. Ну мучиться ж і мається, Далі тільки безславна смерть на лаві підсудних або з лопатою в сраці...
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14.10.2022 14:56 Ответить
підор вусатий буде тобі і в міст і в гриву
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14.10.2022 14:56 Ответить
как задолбал своими рассуждениями этот хитрожопый бульбопюрер !!!
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14.10.2022 15:00 Ответить
От козел старий незнає як ще більше підлизати
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14.10.2022 15:00 Ответить
Іхспєрт картофєльний виліз, блдь, буде показувать аткуда на бєларусь ґатовілось нападєніє...
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14.10.2022 15:00 Ответить
Підгавкує як шавка підзаборна.
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14.10.2022 15:02 Ответить
Знайомтесь, мудак- звичайний...
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14.10.2022 15:02 Ответить
Как же тебя ***** усаты скоро будут на куски рвать. А потом тебя по ветру пустят чтобы и могилы твоей мразь ты античеловеческая никто не нашел
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14.10.2022 15:02 Ответить
Высокоточным оружием по гражданским объектам и жилым домам , так это терроризм , а ты упырь пособник террористов Наговорил на пожизненное или повешенье
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14.10.2022 15:03 Ответить
Ми тобі ще покажемо що таке високоточні удари, якщо кримський міст тебе не вразив яскравим видовищем,старий підераст.
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14.10.2022 15:03 Ответить
Спаянниє однои цепью -- іде до кінця .
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14.10.2022 15:04 Ответить
і кінець в них буде один на двох з путлером , неминучий.
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14.10.2022 15:05 Ответить
ти, ****, підар старий, як і твоє кончене *****
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14.10.2022 15:05 Ответить
Така ************ зброя, що мабуть і в Африці її більше купувати не будуть
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14.10.2022 15:08 Ответить
Висеть тебе, лысая ****, ногами вверх. Аля Муссолини
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14.10.2022 15:09 Ответить
Як "дивно" "ожив" бульбафюрер... до Путіна тобі дранник, як раком до місяця. От, хто дійсно клоун))
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14.10.2022 15:10 Ответить
Яка же вона високоточна,розбили дітячий майданчик в парку спалили авто на перехресті ракетами в асфальт промазали по мосту Кличко і пару раз промазали по бізнесс центру тільки скло повилітало,це про Київ
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14.10.2022 15:14 Ответить
Тварь фашистская!!??
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14.10.2022 15:12 Ответить
Падаль ми тобй яйця відірвемо і в ротяку запихаємо !
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14.10.2022 15:12 Ответить
бульбафюрер еще надеется что ***** ему поможет. надежда умирает последней.....
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14.10.2022 15:13 Ответить
Чому NBS взагалі щось питають у цієї мразоти? Самі ж і легалізують якогось узурпатора.
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14.10.2022 15:13 Ответить
Хотелось бы видеть эту усатую мразь с совковыми мозгами, подвешенную на центральной площади Минска. Вместе с коленькой. А коленьку за что? - Гены. Те же гены подлого мерзавца.

сейчас усатый лука начнёт вой после моего комментария: видите! Мне уже угрожают! Я покажу на карте, откуда хотели послать украинскую ДРГ, чтобы повесить законного перизедента беларуси»
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14.10.2022 15:14 Ответить
Це ті високоточні удари ,що путлерівськи ракети падають на взльоті?То роскажи про це у Белгороді , дурень старий.
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14.10.2022 15:19 Ответить
бульбараст ванучій, повідай яку відповідь свинособачим терористам повинна дати Україна за напад на неї? та ще повідая що ти за падаль гнійна?
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14.10.2022 15:27 Ответить
мразь. падаль
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14.10.2022 15:35 Ответить
Порівняв кримський міст і людські життя, мразота рашинська.
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14.10.2022 15:36 Ответить
Просто пішов на йух,чмошник смердючий. Разом з кацапами.
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14.10.2022 15:41 Ответить
Де карта, мразь. Фу, викликає огиду навіть на рівні підсвідомості
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14.10.2022 15:42 Ответить
Вже скоро,десь у Європах
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14.10.2022 15:49 Ответить
И будет таракану усатому высокоточный удар тапком
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14.10.2022 15:53 Ответить
Шакал Табакі.
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14.10.2022 17:47 Ответить
 
 