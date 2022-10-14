Маск попал под следствие федеральных властей США: Причиной стало соглашение о покупке Twitter

Федеральные власти США расследуют действия Илона Маска по соглашению о поглощении Twitter за 44 млрд долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЭП, об этом пишет Reuters.

В документах говорится, что Маск находится под расследованием, но не указано, на что направлены расследования и какие федеральные органы их проводят.

Но отмечается, что они "изучают поведение" Маска, связанное с соглашением о приобретении им Twitter.

Twitter в судебном заявлении также обвиняет юридическую команду Маска в том, что она не предоставила проекты уведомлений со своей стороны Комиссии по ценным бумагам и Федеральной торговой комиссии США в рамках текущего судебного спора.

Алекс Спиро, адвокат Маска, сказал Reuters, что заявление Twitter в суд было "неверным направлением", и сказал: "Именно руководители Twitter находятся под федеральным расследованием".

Twitter отказался комментировать заявление Спиро.

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