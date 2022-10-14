Маск попал под следствие федеральных властей США: Причиной стало соглашение о покупке Twitter
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Федеральные власти США расследуют действия Илона Маска по соглашению о поглощении Twitter за 44 млрд долларов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЭП, об этом пишет Reuters.
В документах говорится, что Маск находится под расследованием, но не указано, на что направлены расследования и какие федеральные органы их проводят.
Но отмечается, что они "изучают поведение" Маска, связанное с соглашением о приобретении им Twitter.
Twitter в судебном заявлении также обвиняет юридическую команду Маска в том, что она не предоставила проекты уведомлений со своей стороны Комиссии по ценным бумагам и Федеральной торговой комиссии США в рамках текущего судебного спора.
Алекс Спиро, адвокат Маска, сказал Reuters, что заявление Twitter в суд было "неверным направлением", и сказал: "Именно руководители Twitter находятся под федеральным расследованием".
Twitter отказался комментировать заявление Спиро.
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, захотел стать владычицей морскою, в общем угрожал хорошей и сытой жизни правительства, а то - нахрена оно действительно надо, если бы Маск все порешал? прикиньте - Хйло пообщался с Маском и пошел бы в монастырь ... ну или начал бы бомбить Воронеж ...) там даже вроде как закон есть чтобы холопы не пихались в дела избранных без разрешения. у нас кстати тоже бы не помешал. помнится кто-то там Крым в аренду собирался отдать (без последствий для себя вроде как). да и вообще толпы народу занимаются не своими прямыми обязанностями (а свои почему-то тщательно игнорят). депутаты вместе с мидами по-закордонам катаются, Авакянмвд международными отношениями внезапно, кто-то там самолеты на всяких баб с собаками отправлял, зато за "Мрию" никто даже слова не сказал и т.п.
До речі, а де ви були до 24.02.2022?
Мог ведь пообещать дать, через год-другой, и не бесплатно...
Зато, например депутат Кива сидит в россии, но получает зарплату от Украины.
Ах да...
Он же не за республиканскую партию, как Маск.
И законы надо исполнять, пока ты депутат - то получай все привилегии от Украины,
даже если ты против Украины
А то подаст в Печерский суд, и кроме зарплаты, еще и моральный вред отсудит.
таке собі відволікання уваги, - все одно що медведчука схопили щоби відволікти від росту цін на пальне... =)
скучно было? да ??? ну теперь повеселись...
А запам'ятають лише коханця кози...
Его имя уже вызывает чувство брезгливости и отвращения.
- видишь суслика?
- нет
- вот и я не вижу, а он есть
И он выпадет из бизнеса.
И пойдёт знаменитым курсом « русского военного корабля» :
маск не закусил удила-
сшибать по легкому бабки от государства это его «нормальное состояние»
Этот «гений» так и разбогател .
Маска ніхто не захищав, та вам важко зрозуміти що він не зобов'язаний допомагати. А дорога його суттєва і була своєчасною, тож шкода, що не вийшло залучити його на свій бік (займався цим хтось взагалі?), а вийшло навпаки остаточно (може й ні) налаштувати проти.
Він такий є і був, цинічний в край, це не відкриття.
Я вважаю,що на такі непослідовні вчинки йдуть авантюристи,такі люди не заглиблюються в історію,вони рвачі.
Стосовно Маска - він і цинічний, дещо «схиблений» бізнесмен, інколи авантюрист, інколи схильний до махінацій і т.д.Це було відомо завжди, треба було не допускати до цього.
Діагноз «аутизм» ставлять діткам, а дорослим вже ставлять діагноз - шизофренія.
От який чоткий у нас посол, - один твіт, і в транснаціональних корпорацій виникають глобальні проблеми.
може Діду срок скостять ?
а мож и замуж позвал...
Бится в истерике ап соросятах и нести прочий кремлевский бред строго не рекомендую - не поймут. Тут европейцы а не ватные Zомби.
удача отворачивается.