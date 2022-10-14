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Освобожденный из плена морпех Дианов передаст 23,4 млн гривен на лечение побратимов

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

діанов

Защитник "Азовстали" и морпех Вооруженных сил Михаил Дианов, освобожденный из плена 21 сентября, передаст почти 23,5 миллиона гривен на лечение побратимам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Дианова, речь идет о средствах, которые украинцы задонатили ему на лечение.

"Друзья, все ваши донаты передаю на лечение побратимам! Ваши донаты были не только заботой - это еще и большая ответственность. Они должны найти правильное и честное применение", - написал он.

По словам Дианова, после освобождения из российского плена он получил колоссальную сумму помощи от людей. В общей сложности ему на лечение собрали 23 млн 430 тыс. гривен. Эти деньги он планирует передать другим военным, нуждающимся в медицинской помощи.

В то же время сам Дианов будет проходить лечение за границей. Известно, что, находясь в оккупированном Мариуполе, военный не мог получить должной медицинской помощи.

После плена его состояние только ухудшилось, поскольку надлежащую медпомощь россияне не оказывали.

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"Я планировал их (23,4 млн грн) потратить на лечение. Однако, как я уже говорил ранее, Ринат Ахметов и футбольный клуб "Шахтер" решили помочь мне с лечением, с поиском лучших врачей за границей, с подготовкой документов", – рассказывает Дианов.

Он надеется, что его правая рука, у которой не хватает 4 см кости, снова будет полноценной.

"Я мечтаю о том, что так же я смогу помочь и другим ребятам. Моя главная цель, чтобы ампутаций было меньше, а ветеранов со здоровыми конечностями – больше", – отмечает военный.

Также Дианов обещает предоставить отчет об использовании средств и рассказать о каждом, кому будет оказана помощь.
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Топ комментарии
+52
Це все надукраїнці! Це ідеали українців , яких не цікавлять ніяки цінності ,лише побратими і Україна!
Про нього має буть зняти фільм! На цих історіях має будуватись Україна майбутнього.
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14.10.2022 15:49
+44
Одним словом - АЗОВСТАЛЕЦЬ.
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14.10.2022 15:49
+44
Дай Боже тобі здоров'я,Михайле.І твоїм побратимам також.
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14.10.2022 15:50
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Це все надукраїнці! Це ідеали українців , яких не цікавлять ніяки цінності ,лише побратими і Україна!
Про нього має буть зняти фільм! На цих історіях має будуватись Україна майбутнього.
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14.10.2022 15:49 Ответить
Таких треба в міністри оборони і секретарі ОП. А їхнє шобло розігнати.
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14.10.2022 16:31 Ответить
слава Герою!
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14.10.2022 15:49 Ответить
Одним словом - АЗОВСТАЛЕЦЬ.
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14.10.2022 15:49 Ответить
Дай Боже тобі здоров'я,Михайле.І твоїм побратимам також.
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14.10.2022 15:50 Ответить
Воїн зі Сталі
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14.10.2022 15:53 Ответить
Респект і уважуха Мишку.Одужання Герою!
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14.10.2022 15:57 Ответить
СЛАВА ВОЇНАМ МАРІУПОЛЯ
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14.10.2022 16:07 Ответить
Вод где настоящие люди с большой буквы!
А сколько на лечение солдат дал Зеленский и его сраный Квартал?
А "Слуги"? Позорище...
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14.10.2022 16:18 Ответить
Жаль, що на виборах за таких чоловіків нарот не голосує...
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14.10.2022 16:18 Ответить
Тому що порядні
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14.10.2022 16:22 Ответить
НароТ уже голосовал за одного. И что из этого вышло? Просидел каденцию, насобирал на машину, теперь таксует. Не думаю что ему это интересно, он воин а не политик.
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14.10.2022 16:25 Ответить
А такі чоловіки йдуть до влади?
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14.10.2022 16:31 Ответить
Треба прибрати грошовий залог, бо у нормальної людини таких грошей ніколи не буде, які треба просто віддати державі, аби лише мати можливість надрукувати своє прізвище в бюлетень...
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14.10.2022 18:55 Ответить
Супер Герой и Человек ❤️💙💛‼️Скорейшего выздоровления у наилучших специалистов сил и удачи
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14.10.2022 16:20 Ответить
Воину респект! Ахметке позор за пиар за выделение герою наворованных им у украинского народа денег!
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14.10.2022 16:29 Ответить
здається, Ахметов не піарився, то до чого наїзди на нього?

він потихенько допомагає
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14.10.2022 17:02 Ответить
А кто давал команду гудеть заводам в ответ на нападение рабссеи в 14 году? Почему только сейчас помогает? И не вкладывает деньги на снаряжение и вооружение наших воинов? Почему выбрал только одного героя Азова? А больше там не было травмированных и искалеченных? Жлобяра ахметка конченный и пытается свое бабло спасти.
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14.10.2022 17:12 Ответить
Слава ЗСУ!!!! гідний вчинок!
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14.10.2022 20:31 Ответить
 
 