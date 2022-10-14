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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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С оккупированных территорий захватчики планируют вывозить украинских детей в Крым и Россию, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

федоров,іван

Херсонские оккупационные власти официально попросили у своего российского руководства выезд и дальнейшее обучение украинских детей в российских школах.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Мелитопольские местные царьки отстают и пока только анонсируют "путешествие" детей в Крым, Краснодар, Тулу и Волгоград. Это при том, что в самом Крыму гауляйтеры хотят закрыть школы в связи с якобы постоянными сообщениями о минировании учебных заведений. ", – сообщил Федоров.

При этом он отметил, что дальнейшая судьба украинских детей, которых смогут вывезти, неизвестна. Решисты же привыкли прикрываться ими как живым щитом и использовать для своей пропаганды.

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а щотак? касабскі свиноматки вже не можуть нарожати? немає від кого ? ашотіки поїхали. китайці гребують свинями..
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14.10.2022 16:27 Ответить
Кацапы набирают генофонд и заложников.
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14.10.2022 16:27 Ответить
Кончені ордино-московіти набирають ясир?
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14.10.2022 16:32 Ответить
Одна із цілей нападу на Україну була в поповненні генофонду. Російські "славянє" стали ну дуже вже широкопикими та вузькоокими. Це не жарт. Це проблема для кацапії яка чомусь вважає себе очільником слов'ян маючи при тому нехарактерні для цього етносу риси.
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14.10.2022 16:33 Ответить
Асиміляція народів починаючи з дитячих пелюшок--ось багатовіковий наріжний камінь існування кацапстану.
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14.10.2022 16:39 Ответить
Колаборанты хуже кацапов. Они даже для плена не годятся.
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14.10.2022 17:02 Ответить
Московська орда відхапує поки має ще можливість ясир. Орда незмінна.
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14.10.2022 20:09 Ответить
 
 