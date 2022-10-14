С оккупированных территорий захватчики планируют вывозить украинских детей в Крым и Россию, - Федоров
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Херсонские оккупационные власти официально попросили у своего российского руководства выезд и дальнейшее обучение украинских детей в российских школах.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Мелитопольские местные царьки отстают и пока только анонсируют "путешествие" детей в Крым, Краснодар, Тулу и Волгоград. Это при том, что в самом Крыму гауляйтеры хотят закрыть школы в связи с якобы постоянными сообщениями о минировании учебных заведений. ", – сообщил Федоров.
При этом он отметил, что дальнейшая судьба украинских детей, которых смогут вывезти, неизвестна. Решисты же привыкли прикрываться ими как живым щитом и использовать для своей пропаганды.
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