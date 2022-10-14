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У армии нет никаких проблем с выплатой средств, амуницией или зимней формой, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

резніков

У украинской армии никаких проблем с выплатой средств, с амуницией или с зимней формой нет.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в телемарафоне "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас нет проблем с выплатой средств бойцам, ни с амуницией, ни с зимней формой. Сегодня зимняя форма уже развозится. Это сотни тысяч комплектов, которые раздаются непосредственно подразделениям на передовых линиях", – сказал Резников.

Он уточнил, что в первую очередь обеспечат подразделения на передовой, а дальше форма будет передаваться в тыловые части. Также Резников напомнил, что МОУ обеспечило полностью летнюю форму, на складах сегодня лежит не одна сотня тысяч бронежилетов, шлемов. И то же касается поставок зимней формы. "Никаких оснований нервничать, что кому-то не хватит формы, нет", - подчеркнул министр обороны.

Читайте также: Первоочередные потребности ВСУ в зимней форме закрыты, - Минобороны
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Топ комментарии
+23
от спасибо канадцам, эстонцам ....
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14.10.2022 17:06
+18
**** брехлива , як і його госпідар.
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14.10.2022 17:07
+14
******** тварина, ми тільки нещодавно купували спальники форму і тд родичу в підрозділи
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14.10.2022 17:17
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от спасибо канадцам, эстонцам ....
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14.10.2022 17:06 Ответить
И Дане Яровой
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15.10.2022 00:32 Ответить
про зимову форму брехня, про виплати - по різному, зять мав затримки до місяця
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14.10.2022 17:07 Ответить
Именно так. Меньше бы он врал. Зимние берцы выдали, а формы до сих пор нет.
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14.10.2022 18:06 Ответить
**** брехлива , як і його госпідар.
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14.10.2022 17:07 Ответить
Ага, 500 тис одиниць зимової від Канади і тд... І волонтери на потрібні ДРІБНИЦІ збирають...
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14.10.2022 17:08 Ответить
Завдяки Канаді не буде проблем, але цей 95 чомусь про це не хоче згадувати, начебто завдяки зеленним відосікам та базіканію провадится забезпечення
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14.10.2022 18:03 Ответить
Там не только Канада. Еще Испания, Бельгия, Эстония, Норвегия ... Если посмотреть на цифры, то и получается численность ЗСУ.
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14.10.2022 18:08 Ответить
НАТО как организация -100 тыс

Канада - 500 тыс.

Испания - 30 тыс.

Германия - 100 тыс.

Эстония, Литва, Дания и т.д.

Только где тут наше МО?
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14.10.2022 18:21 Ответить
***-ь, да мы сейчас все получаем от запада и форму тоже, и какого ср&ть? Ты ещё напиши - Где наши IRIS-ы, где наши джавелины, где наши М 777. Ты или дурак, или кацапские бот.
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14.10.2022 21:01 Ответить
Зачем тогда этот министр нужен?))
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15.10.2022 00:34 Ответить
Вже б воно ліпше мовчало...
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14.10.2022 17:09 Ответить
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14.10.2022 17:10 Ответить
Каже шо є . І для чого иому брехати -- армія спитає .
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14.10.2022 17:11 Ответить
Зараз вся оборона тримається на Резнікові, наступ на Зелі і ОПі, а всі про#оби за Порохом)
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14.10.2022 17:15 Ответить
******** тварина, ми тільки нещодавно купували спальники форму і тд родичу в підрозділи
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14.10.2022 17:17 Ответить
Точніше Міністерство оборони України не має жодних проблем із виплатою коштів, амуніцією чи зимовою формою
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14.10.2022 17:18 Ответить
І що всі всі забезпечені всім? То навіщо тоді якісь крихти збирають.на допомогу?
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14.10.2022 17:20 Ответить
Якщо це так то маємо визнати що це, безумовно, заслуга Резнік(ов)а як завгоспа армії.
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14.10.2022 17:24 Ответить
"Нєт чєловєка - нєт проблєми"

Нема форми - то і нема проблем з нею. Логічно ж.
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14.10.2022 17:40 Ответить
Пока выдали только бушлат,и почему-то образца 15-16 года. Остальное докупал сам. Не хочу разводить срач,но обещают выдать попозже.
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14.10.2022 17:44 Ответить
Врать некрасиво, мистер -министер
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14.10.2022 18:06 Ответить
Язык отрежте ему за вранье
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14.10.2022 18:07 Ответить
Пізд@бол, це за форму, за гроші не знаю
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14.10.2022 18:09 Ответить
"Армія не має жодних проблем із виплатою коштів, амуніцією чи зимовою формою" - заявив фієричний брехун рєзніков.
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14.10.2022 19:12 Ответить
Добре вже , що не ховається за спину Залужного, той хто найбільше відповідний
за забезпечення армії ПОБУТОВИМИ РЕЧАМИ . Заткнуться нарешті Зелені на Залужного зазіхати
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14.10.2022 19:13 Ответить
Ой, звиздун! Всім звиздунам звиздун. Напевне в них на посаду в зекабмін проходять спеціальний відбір на звиздунство. І не тільки в кабмін.
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14.10.2022 19:47 Ответить
Нема проблем з невиплатою. Це ж не проблема для зельоних. Це проблеми в тих, хто очікує.
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14.10.2022 19:48 Ответить
З виплатами шахтарям є великі проблеми.
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14.10.2022 20:10 Ответить
ну ось сьогодні 14 число, день захисника, а зарплата за вересень ще не прийшла.
в самого рєзнікова проблем ніяких немає, звісно.
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14.10.2022 20:11 Ответить
Где ты служишь и где воюешь, расскажи?
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14.10.2022 21:05 Ответить
все ясно з цим зеленим дядею
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14.10.2022 21:02 Ответить
 
 