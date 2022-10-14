У армии нет никаких проблем с выплатой средств, амуницией или зимней формой, - Резников
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У украинской армии никаких проблем с выплатой средств, с амуницией или с зимней формой нет.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в телемарафоне "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У нас нет проблем с выплатой средств бойцам, ни с амуницией, ни с зимней формой. Сегодня зимняя форма уже развозится. Это сотни тысяч комплектов, которые раздаются непосредственно подразделениям на передовых линиях", – сказал Резников.
Он уточнил, что в первую очередь обеспечат подразделения на передовой, а дальше форма будет передаваться в тыловые части. Также Резников напомнил, что МОУ обеспечило полностью летнюю форму, на складах сегодня лежит не одна сотня тысяч бронежилетов, шлемов. И то же касается поставок зимней формы. "Никаких оснований нервничать, что кому-то не хватит формы, нет", - подчеркнул министр обороны.
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Канада - 500 тыс.
Испания - 30 тыс.
Германия - 100 тыс.
Эстония, Литва, Дания и т.д.
Только где тут наше МО?
"Нєт чєловєка - нєт проблєми"
Нема форми - то і нема проблем з нею. Логічно ж.
за забезпечення армії ПОБУТОВИМИ РЕЧАМИ . Заткнуться нарешті Зелені на Залужного зазіхати
в самого рєзнікова проблем ніяких немає, звісно.