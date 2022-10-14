НАБУ и САП сообщили о подозрении в недостоверном декларировании "слуге народа" Анне Колесник

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении действующему народному депутату в недостоверном декларировании.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Слово и дело, об этом сообщают прессслужбы органов.

"14 октября 2022 года по поручению руководителя САП прокурором поставлено в известность о подозрении народному депутату Украины IХ созыва в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления. На сегодняшний день действия народного депутата квалифицированы по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (в редакции, действующей до 21.07.2021)", – сообщает САП.

В сообщении не указывается фамилия депутата, однако, по информации "Слово и дело" из источников в правоохранительных органах, речь идет о нардепу от "Слуги народа" Анне Колесник.

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Как отметили в НАБУ, по версии следствия, народная избранница не внесла в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функции государства или местного самоуправления, за 2020 год сведения об аренде (владении) двух квартир в Киеве, доли в нежилом помещении в Харькове и авто. Совокупная стоимость этого имущества, которое имела, но не отразила в декларации нардепка, превышает 4,4 млн. грн.

Основанием для расследования указанных фактов стали результаты проверки, проведенной Национальным агентством по предотвращению коррупции, переданные НАБУ.