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Новости Политика Украины
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НАБУ (4026) депутат (3235) САП (1948) подозрение (251)

НАБУ и САП сообщили о подозрении в недостоверном декларировании "слуге народа" Анне Колесник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

колісник

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении действующему народному депутату в недостоверном декларировании.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Слово и дело, об этом сообщают прессслужбы органов.

"14 октября 2022 года по поручению руководителя САП прокурором поставлено в известность о подозрении народному депутату Украины IХ созыва в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления. На сегодняшний день действия народного депутата квалифицированы по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (в редакции, действующей до 21.07.2021)", – сообщает САП.

В сообщении не указывается фамилия депутата, однако, по информации "Слово и дело" из источников в правоохранительных органах, речь идет о нардепу от "Слуги народа" Анне Колесник.

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Как отметили в НАБУ, по версии следствия, народная избранница не внесла в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функции государства или местного самоуправления, за 2020 год сведения об аренде (владении) двух квартир в Киеве, доли в нежилом помещении в Харькове и авто. Совокупная стоимость этого имущества, которое имела, но не отразила в декларации нардепка, превышает 4,4 млн. грн.

Основанием для расследования указанных фактов стали результаты проверки, проведенной Национальным агентством по предотвращению коррупции, переданные НАБУ.
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Топ комментарии
+17
Гуд. А вот когда абизьяну Агрохимию возьмут, - будет перфект=)
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14.10.2022 17:47
+15
Та такова нє может бить нікада-ета же слугі народа...
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14.10.2022 17:40
+11
@vinnicanin

·

6h

Знаєте чому поворознюк ,що 4 рази був судимий за обкрадання військосих частин,зараз улюбленець ЗЕленого бомонду та мудрого прОстого нАріду. Розкрадання армі, для ЗЕленського та бидла є підтвердженням належності до кола своїх. Кожен з них вчинив би так само- крав би та брехав би.
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14.10.2022 17:52
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Жизнь удалась.
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14.10.2022 17:37 Ответить
Папики зписали, а ана не винаватая, даже не в курсе
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14.10.2022 19:01 Ответить
Ну й що ? Що далі ? Думаю, що вижинуть з роботи тих слідчих, які це виявили.
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14.10.2022 19:53 Ответить
Конец эпохи бедности!
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14.10.2022 20:27 Ответить
Та такова нє может бить нікада-ета же слугі народа...
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14.10.2022 17:40 Ответить
Це мабуть депутатка, що ввійшла в групу Дмитра Разумкова, бо своїм вони нічого не висувають, а навпаки справи гальмують.
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14.10.2022 17:41 Ответить
это мелочь. Произнесите кодовое слово "лихтенштейн" а присутствии зеленского. Вы удивитесь, что он знает такое слово. И еще как знает
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14.10.2022 17:42 Ответить
Членкиня слуги народа...
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14.10.2022 17:43 Ответить
на сосновые дрова её
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14.10.2022 17:45 Ответить
Гуд. А вот когда абизьяну Агрохимию возьмут, - будет перфект=)
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14.10.2022 17:47 Ответить
Овца на заклання?
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14.10.2022 17:48 Ответить
Ну піде в ліс, а потім 300 гривень штрафу заплате чи помічником посла в швейцарію відправлять до ока гасударєвага.
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14.10.2022 17:48 Ответить
@vinnicanin

·

6h

Знаєте чому поворознюк ,що 4 рази був судимий за обкрадання військосих частин,зараз улюбленець ЗЕленого бомонду та мудрого прОстого нАріду. Розкрадання армі, для ЗЕленського та бидла є підтвердженням належності до кола своїх. Кожен з них вчинив би так само- крав би та брехав би.
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14.10.2022 17:52 Ответить
просто попалась...а скільки таких шо не попались
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14.10.2022 17:52 Ответить
Наприсідала курва чи насосала?
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14.10.2022 17:52 Ответить
Бідненька...це вона цапом-відбувайлом буде у всій тій шайці???
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14.10.2022 17:56 Ответить
Вона ж не лох щоб платити податки та декларувати майно.
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14.10.2022 17:59 Ответить
Слуги коломойши все воры,и Зе тоже
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14.10.2022 18:02 Ответить
сбросили балласт, кого не жалко..
или не оправдала надежд.. баба не да?
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14.10.2022 18:33 Ответить
Думається мені сама крута порушниці у декларуванні серед Зелених
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14.10.2022 19:08 Ответить
Це лошара. Там одну хламідію потрусити - можна знайти краденого бабла в десятки разів більше.
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14.10.2022 19:31 Ответить
Не розумію, чому у слідства не виникало логічне запитання: яким чином, ця особа перебуваючи майже 5 років на державній службі, змогла наробити собі майна на 4,4 млн грн?!! Тільки не кажіть, що зарплата у судмедексперта 1 млн грн на рік, а в кріслі депутата - 2 млн на рік, і вона нічого не їсть, живе на зарплату батьків збираючи мільйони на нерухомість.
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14.10.2022 19:24 Ответить
До речі, якщо просто взяти список всієї Zeкоманди і дуже ретельно перевірити їх статки, і статки їх родичів за останні 3 роки, то виявиться, що проти всіх їх можна порушувати кримінальні справи.
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14.10.2022 19:29 Ответить
намородеріла шльондра зелена
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14.10.2022 19:35 Ответить
Усі слуги народу насамперед злодії. Вони прийшли звідкись щоб злодіяти. Деякі з них зрадники, але не всі.
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14.10.2022 20:13 Ответить
 
 