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Сейчас нет нужды в массированных ударах по Украине, а там будет видно, - Путин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін

Российский диктатор Путин заявил, что сейчас нет необходимости в повторении массированных ударов по Украине, подобных тем, которые российская армия наносила 10 и 11 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Сейчас нет нужды в массированных ударах, во всяком случае сейчас, пока, ну а там видно будет... Из 29 объектов (в Украине, которые обстреляла российская армия 10 и 11 октября. - Ред.) семь не были поражены, как это планировало министерство обороны, но они подбирают постепенно", - сказал президент страны-оккупанта.

По данным Генштаба ВСУ, инфраструктура и гражданское население более 20 населенных пунктов Украины пострадали в результате массированных обстрелов со стороны России 10 октября. Спасатели потушили более 30 пожаров. По данным ГСЧС, известно о 19 погибших и 105 раненых.

11 октября массированные удары продолжились.

Смотрите также: Россия не ставила задачу уничтожать Украину, - Путин. ВИДЕО
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Топ комментарии
+80
Шоб ти здох
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14.10.2022 17:53
+59
Дерьмодемон хочет заднюю дать... Не получится, тварь, цивилизованный мир уже принял решение о твоей ликвидации
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14.10.2022 17:54
+45
Обосравшись со своей спецоперацией, кремлевский шизоид перешел к ракетной террористической тактике ХАМАСа. Все починим, заменим и вышибем свинособачью орду на границы 91 года, но такие акты терроризма еще будут не раз, до тех пор в свинособакии правит террористический режим *****. А пока нужно привыкать жить как Израиль, не паниковать, не забивать на тревогу и если ты даже где то в далеком Ужгороде не расслаблять булки и помнить, что в стране война.
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14.10.2022 17:56
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Шоб ти здох
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14.10.2022 17:53 Ответить
А ТАМ ВИЛНО БУДЕ-тебе вже не буде
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14.10.2022 18:28 Ответить
по нормативам у них ОБЯЗАНО ОСТАВАТЬСЯ 30% всех вооружений с ракетами напряженка остаток 28-25% в зависимости от типа и марки модели ракет..тому и не буде дали...
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14.10.2022 19:10 Ответить
Нормативи, чи здоровий глузд - це не про кацапів.
"Солдатушки бравы-ребятушки, нашему царю показали дулю - умрем все как один" (R)

На языке "повара" - поздно на 3,14Zде кататься, пора отвечать за базар.
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14.10.2022 21:53 Ответить
Шо?! Пукавки скінчилися?
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14.10.2022 17:53 Ответить
Зараз нові збирають завдяки аналоговнетним рашистським технологіям, як "кльопка взривом" та "сборка трезвим".
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14.10.2022 18:08 Ответить
"сборка трезвим"?
Вони впевнені, що ракета полетить?
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14.10.2022 20:24 Ответить
Дерьмодемон хочет заднюю дать... Не получится, тварь, цивилизованный мир уже принял решение о твоей ликвидации
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14.10.2022 17:54 Ответить
Мразь конченная
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14.10.2022 17:54 Ответить
Козёл обрыганный, Пыль чердачная, Столб обосцаный, Моль чуланная, Глист высранный, Шибздик недоделанный, Гнусь прогнившая, Муха навозная, Гнида лобковая, Пёс смердящий, Олень тупорылый, Муфлон безрогий, Маймуна веришвила (обезьяна - сын осла) (с), и т. п. ...
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14.10.2022 19:05 Ответить
покидьок ботоксний
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14.10.2022 17:54 Ответить
Обосравшись со своей спецоперацией, кремлевский шизоид перешел к ракетной террористической тактике ХАМАСа. Все починим, заменим и вышибем свинособачью орду на границы 91 года, но такие акты терроризма еще будут не раз, до тех пор в свинособакии правит террористический режим *****. А пока нужно привыкать жить как Израиль, не паниковать, не забивать на тревогу и если ты даже где то в далеком Ужгороде не расслаблять булки и помнить, что в стране война.
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14.10.2022 17:56 Ответить
В Ужгороді ще в кінці лютого я виконував вимоги повітряної тривоги.
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14.10.2022 18:06 Ответить
Добре, що в Швейцарії багато бомбосховищ.
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14.10.2022 18:09 Ответить
А у уряду немає захоплення асфальтом ...
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14.10.2022 18:23 Ответить
Ви давали хабаря, щоб виїхати, а може ви жінка чи інвалід? А може ви дитинка? От Ківа був інвалідом з діагнозом шизофренія. Потім теж втік з України.
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14.10.2022 18:32 Ответить
Так, дитинка 63 років з Сєвєродонецька ... А ви з окопу строчите комменти?
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14.10.2022 20:33 Ответить
Звиняйте не в кінці лютого, а в кінці березня.
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14.10.2022 20:37 Ответить
Хто тобі, тварюко, дав право вбивати українців? От би тебе повісити живим на Майдані за дуу, і щоб всі знедолені українці лопатки туди засовували
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14.10.2022 17:57 Ответить
шось він задоволений сьогодні на виступі.в Астані ..щось з Ердоганом домовився напевно
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14.10.2022 17:57 Ответить
Луку на двох з Едіком крутнули😃
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14.10.2022 19:38 Ответить
Є ракети - є обстріли, нема ракет - нема і обстрілів.
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14.10.2022 17:57 Ответить
З мови дипломатів це означає: ...не постачайте Україні засоби ППО...
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14.10.2022 17:57 Ответить
тепер все-потяг уїхав. запізнився *****, тепер пішки, бо нічим їхати (стріляти)
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14.10.2022 18:05 Ответить
Не так потреби, як змоги. Хоч би ***** правду хоч б раз сказало
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14.10.2022 17:58 Ответить
Ніщєброди. Просто гівна вашого вже мало залишилося. Ось і заощаджуєте. А нове наклєпати проблематично, тому що санкції. Ось і перейшли на іранський мотлох. Але і з ним у вас теж нічого не вийже, бо застарілий і не може протистояти ******** системам глушіння дронів.
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14.10.2022 17:58 Ответить
Колити вже нарешті здохнеш виродок.
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14.10.2022 17:59 Ответить
Це падло і дохлим довго буде смердіти.
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14.10.2022 18:01 Ответить
Не ..зди ***** .. ! Немає не потреби , а ракет . ! Дефіцит ракет не дає тобі змоги сьогодні вдарити по Україні .
Якби не це , кацапня неодмінно б скористалась нагодою - зіпсувати свято українцям .
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14.10.2022 17:59 Ответить
До речі, усі чекали сьогодні ракетного поносу, але мабуть вже реально пукалок мало залишилось. Тримає, щоб зимою гадити.
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14.10.2022 18:51 Ответить
Я передбачав що сьогодні , замість ракетного удару буде - ракетний пук . . Як і на День Незалежності . У них таке відбувається вже доволі давно - масований обстріл і на ним - тривале затишшя . Це викликано дефіцитом ракет , який не їм вдається швидко заповнювати . Нашкребли півтори сотні , випустили за два дні , тепер знову накопичують .
Ще влітку була інфа що крилаті і балістичні ракети вони возять вже навіть аж з Далекого сходу .. Тобто - перти їх сюди за 10 тис км , це не від хорошого життя . Значить у них з цим проблеми .
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14.10.2022 19:15 Ответить
А що їх перти , підвисив у ТУшку та й пуляй . Дурне діло не хитре
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14.10.2022 19:40 Ответить
Цей кровавий вбивця не очікував , що країну візнают терористичною
Звикло патло, що усі военні ЗЛОЧІНИ йому пробачались
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14.10.2022 18:01 Ответить
Тобто, ракет не так вже і багато, будуємо нові
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14.10.2022 18:01 Ответить
А далы мінімум 30 км зона на всій лінії кордону наявність будь якої воєнної активності моменто до знищення.А тебе п"дарас ми на кремлі повісимо з іншими ! Не довго тобі собака на світі ходити
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14.10.2022 18:03 Ответить
Испугался реакции запада,мразь.

Там кста инфа появилась ,шо дескать орки поняли шо Херсон не удержать и пытаются его толконуть на переговорах про прекращение огня ...они типа нам отдают Херсон и область а мы соглашаемся на перемирие....сухопутный коридор с Крыма через Мариуполь они надеются сохранить и начать новое наступление в феврале марте 2023.

Только это все влажные мечты,Херсон мы и так заберем и все остальное тоже....а орков добьем до конца!
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14.10.2022 18:03 Ответить
Хер їм, а не коридор. Хай через Туреччину ходють.
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14.10.2022 18:13 Ответить
а Сон - кому?
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14.10.2022 18:30 Ответить
Лукашенко здал назад.
В КГБ подтвердили, что в Белоруси не вводили режим контртерористической операции
https://charter97.org/ru/news/2022/10/14/519911/
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14.10.2022 18:06 Ответить
В смысле дал в зад?
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14.10.2022 18:35 Ответить
Дав задню, як казала Симоньян
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14.10.2022 18:41 Ответить
Лукашу дали в зад?! Ото гарні у нього переговори з Ердіком😃
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14.10.2022 19:42 Ответить
Ракеты закончились. Хотят подкопить и опять массово ударить перед морозами.
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14.10.2022 18:06 Ответить
Маразматик. Потреба є відправити тебе до буцегарні. При сому у всього світу.
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14.10.2022 18:07 Ответить
Падло кончено. Мелкопіськовий закомплексований імпотент.
Здохни тварюко!!!
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14.10.2022 18:08 Ответить
Коли в рило закачати ботокс, то якась частина потрапила в мозок.
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14.10.2022 18:08 Ответить
А у нас є така потреба, що б ти здох з підорашкой разом, згорів у темряві!
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14.10.2022 18:09 Ответить
Как всегда ******
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14.10.2022 18:09 Ответить
Скоро Путин и Лукашенко торжественно подпишут совместный некролог.
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14.10.2022 18:09 Ответить
Кажеш, "29 об'єктів" планували?
Треба Залужному запланувати на порядок більше. От, підійдуть ракети ATACMS для M142 HIMARS...
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14.10.2022 18:11 Ответить
спасибо, благодетель!
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14.10.2022 18:12 Ответить
З'явлення із зізнанням / Явка с повинной
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14.10.2022 18:12 Ответить
Нелюдь.
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14.10.2022 18:15 Ответить
Йолоп, твій потяг вже пішов, а залишками ракет ти ..й ЗСУ налякаєш.
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14.10.2022 18:25 Ответить
Переклад з *********** - стріляти мені поки що нема чим.
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14.10.2022 18:25 Ответить
#баний п*дор, як і всі русіше швайне. будете всі ви рузькі тварюкі вирізани, повішани та спалені
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14.10.2022 18:27 Ответить
Воно не одне, всю рашку треба відпи@дити
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14.10.2022 18:29 Ответить
- Ну, уж это положительно интересно, - трясясь от хохота, проговорил профессор, - что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!

М. А. Булгаков, "Мастер и Маргарита"
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14.10.2022 18:40 Ответить
Бвахаха, "не булт уражені, як того планувало міністерство..." Атріцатєльноє паврєждєніє! Ми с самава начала планіравалі нє папасть! боже, які кончені...
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14.10.2022 18:41 Ответить
Яка падлюка!!!
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14.10.2022 18:46 Ответить
Плешивый ублюдок ещё не понял, что этими ударами только обозляет украинцев и укрепляет желание победить кацапов?
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14.10.2022 18:46 Ответить
,, А там видно буде", промимрило ботоксне , мерзенне ху@ло , якому ще
мало нашої крові 😡
щоб ти су@ ка осліп і здох 😠
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14.10.2022 18:51 Ответить
Лебединого озера тебе! І горіти у Вогні, покидьок Людства...
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14.10.2022 19:00 Ответить
Пока у нас не будет ракет на 1000км в достаточном количестве, это будет продолжаться пока кацапстан существует. Нам надо в 3 смены без выходных работать над созданием таких ракет.
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14.10.2022 19:01 Ответить
Коли ж ця ракова пухлина здохне. Всесвiт повинен подбати про те, щоб цей виродок подихав дуже довго в нестерпних муках!
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14.10.2022 19:07 Ответить
кацапи то наслідок від"ємного генетичного відбору
основа кацапського "мєнталітєта" -підло напаскудити сусідам і чим підліше тим для кацапських виродків веселіше
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
кацап і підлість то невід"ємні поняття сьогодення
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14.10.2022 19:09 Ответить
Москаляку на гілляку - а там буде видно.
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14.10.2022 19:24 Ответить
Не знаю, как уже описывать эту карликовую падаль , мразь которая заявляет в наглую нет нужд ,не скрывая, тварь ...Невинные люди , женщины , дети ,гибнут под бетонными плитами перекрытий ,**** дырявая. Он сам окуевший , что это ****** натворило, загнанный в угол , не волк , это шакал обосратый.
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14.10.2022 19:25 Ответить
В переводе с *********** языка - У меня пока ракеты кончаются, наклепают новых - вот тогда и вдарю знову

Смерть кремлевской хунта! Смерть *****!
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14.10.2022 19:32 Ответить
Сальдо обратился к жителям Херсонщины...типа драпаем на рабZeю от НАТО...в пяти регионах РабZeи вас ждуть комфортабельные квартиры...
РюSSkие...а вас точно 140 миллионов насэлэния???😆😆🤣Шота я сильно самниваюсььь
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14.10.2022 19:36 Ответить
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14.10.2022 19:43 Ответить
Девять российских военкоров и военкор-проектов могут попасть под уголовную ответственность за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщает Mash со ссылкой на источники.

В их числе Игорь Стрелков, Семен Пегов, Юрий Подоляка, Владлен Татарский, Сергей Мардан, Игорь Димитриев, авторы GreyZone, Рыбарь и Кристина Потупчик.
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14.10.2022 19:56 Ответить
Прекратить массовые обстрелы заставила именно НУЖДА:
посчитали сколько ракет осталось и прослезились
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14.10.2022 20:07 Ответить
По ходу сильная отдача...
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14.10.2022 20:32 Ответить
жри Ириски, становись на колени, а потом падай на живот
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14.10.2022 20:40 Ответить
сдохни уже кремлевская свинособака конченная...................................
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14.10.2022 20:48 Ответить
Сдохни ****!
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14.10.2022 21:06 Ответить
Звичайно немає потреби. І на це є дві причини: немає чим, принаймні поки що. а по друге чекають поки ми відремонтуємо те що можна.
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14.10.2022 21:12 Ответить
Это плохо. Раз сказал "нет нужды", значит будет продолжать
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14.10.2022 22:36 Ответить
як це планувало міністерство оборони .......
короче во всем виновато МО россии. Не удивлюсь, что он и в гааге это потом скажет...шойгу мол все замутил. А я не при чем
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14.10.2022 23:15 Ответить
Та тому, що нічим.
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15.10.2022 04:22 Ответить
 
 