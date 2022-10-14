Сейчас нет нужды в массированных ударах по Украине, а там будет видно, - Путин
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Российский диктатор Путин заявил, что сейчас нет необходимости в повторении массированных ударов по Украине, подобных тем, которые российская армия наносила 10 и 11 октября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Сейчас нет нужды в массированных ударах, во всяком случае сейчас, пока, ну а там видно будет... Из 29 объектов (в Украине, которые обстреляла российская армия 10 и 11 октября. - Ред.) семь не были поражены, как это планировало министерство обороны, но они подбирают постепенно", - сказал президент страны-оккупанта.
По данным Генштаба ВСУ, инфраструктура и гражданское население более 20 населенных пунктов Украины пострадали в результате массированных обстрелов со стороны России 10 октября. Спасатели потушили более 30 пожаров. По данным ГСЧС, известно о 19 погибших и 105 раненых.
11 октября массированные удары продолжились.
Пожалуйста, подождите...
"Солдатушки бравы-ребятушки, нашему царю показали дулю - умрем все как один" (R)
На языке "повара" - поздно на 3,14Zде кататься, пора отвечать за базар.
Вони впевнені, що ракета полетить?
Якби не це , кацапня неодмінно б скористалась нагодою - зіпсувати свято українцям .
Ще влітку була інфа що крилаті і балістичні ракети вони возять вже навіть аж з Далекого сходу .. Тобто - перти їх сюди за 10 тис км , це не від хорошого життя . Значить у них з цим проблеми .
Звикло патло, що усі военні ЗЛОЧІНИ йому пробачались
Там кста инфа появилась ,шо дескать орки поняли шо Херсон не удержать и пытаются его толконуть на переговорах про прекращение огня ...они типа нам отдают Херсон и область а мы соглашаемся на перемирие....сухопутный коридор с Крыма через Мариуполь они надеются сохранить и начать новое наступление в феврале марте 2023.
Только это все влажные мечты,Херсон мы и так заберем и все остальное тоже....а орков добьем до конца!
В КГБ подтвердили, что в Белоруси не вводили режим контртерористической операции
https://charter97.org/ru/news/2022/10/14/519911/
Здохни тварюко!!!
Треба Залужному запланувати на порядок більше. От, підійдуть ракети ATACMS для M142 HIMARS...
М. А. Булгаков, "Мастер и Маргарита"
мало нашої крові 😡
щоб ти су@ ка осліп і здох 😠
основа кацапського "мєнталітєта" -підло напаскудити сусідам і чим підліше тим для кацапських виродків веселіше
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
кацап і підлість то невід"ємні поняття сьогодення
Смерть кремлевской хунта! Смерть *****!
РюSSkие...а вас точно 140 миллионов насэлэния???😆😆🤣Шота я сильно самниваюсььь
В их числе Игорь Стрелков, Семен Пегов, Юрий Подоляка, Владлен Татарский, Сергей Мардан, Игорь Димитриев, авторы GreyZone, Рыбарь и Кристина Потупчик.
посчитали сколько ракет осталось и прослезились
короче во всем виновато МО россии. Не удивлюсь, что он и в гааге это потом скажет...шойгу мол все замутил. А я не при чем